3 истории об учебе в лучшем университете Австралии — ANU

Меруерт Магзумова, 29 лет, город — Нур-Султан, старший консультант в PwC, @bswbe





О выборе университета





Изначально я планировала учиться в Англии, но супруг предложил рассмотреть вариант обучения в Австралии. Я начала изучать местные университеты и заметила Австралийский Национальный Университет, который на тот момент входил в топ-20 лучших вузов мира и был номером 1 в Австралии.

Мне понравились курсы, которые предполагала моя специальность. Я также изучила отзывы выпускников, посмотрела обзоры про университет на YouTube. Супругу тоже понравился университет и список предметов по его специальности. Поэтому у нас не оставалось сомнений, что это место идеально подходит.

О поступлении





Процесс подачи документов проходит онлайн. Но за рассмотрение документов нужно будет заплатить около 100 австралийских долларов.

Самое главное — подходить под требования университета. Рекомендую заранее сдать тест по английскому языку, так как у всех специальностей разный порог прохождения. А зная свой балл, можно смело решать, подходит вам эта программа или нет. Немаловажную роль играет GPA, так как в Австралии другая система оценок. При отправке документов нужно обязательно предупредить об этом.

Важная часть — мотивационное письмо. Оно может стать вашим отличительным знаком. Поэтому потратьте на его написание неделю, а может и две. К этому этапу нужно подойти со всей серьезностью. Для начала выпишите требования университета к написанию эссе. Затем составьте первоначальную структуру письма, где будут покрыты все требования, а позже дополняйте его. Не стесняйтесь хвалить себя, расскажите о своих достижениях не только в работе, но и в социальной сфере. Например, в Австралии ценится волонтерство.

Советую подавать заявки в несколько университетов сразу, чтобы увеличить свои шансы на поступление.

Об особенностях обучения





Австралийский Национальный Университет — это идеальное место для учебы. В учебном году два семестра, каждый из которых длится три месяца. Они проходят насыщенно и интересно. Преподаватели горят своим делом, всегда готовы обсудить со студентами любой вопрос.

Австралийский Национальный Университет — это идеальное место для учебы





Для обучающихся работает много клубов по интересам, все время проходят мероприятия. Но, так как уровень загруженности во время учебы высокий, не все из них удается посетить. Помимо домашних заданий есть промежуточные экзамены, а также финальные экзамены и зачеты.

На территории кампуса есть несколько библиотек, которые работают круглосуточно. Везде стоят столы и диванчики, для комфорта студентов.

Об атмосфере





Канберра — тихий городок, который идеально подходит для жизни студентов. Территория кампуса большая. Включает в себя не только учебные кампусы и общежития, но и несколько полей для игры в футбол, лужайки для отдыха, небольшой пруд, кофейни, закусочные, бары и рестораны, спортзал с бассейном и, даже свой амфитеатр.





За неделю до начала учебы на территории кампуса проводится ознакомительная неделя. Это отличная возможность познакомиться не только со студенческой жизнью на кампусе, но и с будущими одногруппниками.

Австралия — мультикультурная страна. Здесь учатся ребята из разных стран: Индии, Китая, Индонезии, Малайзии, ЮАР, стран ЕС. Поэтому можно узнать разные культуры, обзавестись настоящими друзьями с различных уголков планеты. Со многими из своих однокурсников мы общаемся и по сей день.

Во время учебы на кампусе живо, все готовы друг другу помочь, люди доброжелательны. Я наслаждалась каждым моментом: как новыми знаниями во время лекции, так и посиделками в библиотеке.

Как повлиял университет





Университет дал мне новые качественные знания, расширил мое мировозpрение, подарил новых друзей, уйму эмоций и незабываемые воспоминания.

Рекомендую поступать в АНУ, если вы хотите полностью погрузиться в другую культуру и получить качественные знания.

Арайлым Жақсылық, 31 год, заместитель начальника управления маркетинговых коммуникации, @arailym_zhaksylyk





О выборе университета





В 2018 году я подала документы на стипендиальную программу «Болашак». Выбрала несколько университетов в Австралии, Канаде и Великобритании. В приоритете был Australian National University, по двум основным причинам:

— во-первых, он стоял на 24 месте в рейтинге лучших вузов мира 2019 QS World University Rankings, также университет занимает первое место среди лучших вузов Австралии

— во-вторых, мне понравилась программа магистратуры по управлению маркетингом. Подобной программы не было в других вузах. Она была практикоориентирована и была нацелена не на новичков, а на студентов, у которых уже есть опыт в работе в сфере маркетинга.

О поступлении





При подаче документов я изучила требования университета по своей программе, так как они могут отличаться в зависимости от направления. Например, минимальное требование по экзамену IELTS для маркетинга должно быть не менее 7.0. Также нужно иметь соответствующий минимальный GPA, резюме и другие документы, которые подтверждают ваши достижения.

Документы на русском языке необходимо перевести на английский и нотариально заверить. В принципе, ничего сложного в данном процессе нет.

После сдачи документов университет отправляет предложение о поступлении.





Об особенностях обучения





Университет применяет практические методы обучения, то есть все задания были основаны на реальных кейсах. Местные компании и стартапы приходили в университет со своими проблемами, а студенты их решали. Обычно мы писали доклад и готовили презентацию. Те, кто предлагал наилучшее решение, получали высокую оценку.

Университет применяет практические методы обучения





Обучение базировалось на доказательном управлении — это принцип применения фактической информации для принятия решений. Вместо того, чтобы полагаться на интуицию или убеждения, нас учили использовать результаты исследований, данные организаций и другие научные показатели. Например, перед тем как запустить рекламу нового продукта необходимо провести анализ поведения клиентов, изучить тренды по продажам, проанализировать эффективность предыдущих рекламных кампании. Такой принцип помогает принимать наиболее эффективные решения.

Об атмосфере





В университете дружелюбная атмосфера. Там обучаются разные студенты из других стран мира. Было интересно с ними общаться и учиться новому.

Как повлиял университет

Я получила знания, которые могу применять на практике. Во время учебы в ANU у меня появился интерес к менеджменту и стратегическому консалтингу.

Еще в ANU я познакомилась со своим супругом.

Данагуль Кубашева, родной город — Атырау, Project Manager, linkedin





О выборе университета





Когда я выбирала университет для обучения, у меня было три варианта: Сиднейский университет, Квинслендский университет и Австралийский национальный университет. Содержание программ всех трех вузов было схожее. Но в ANU был индивидуальный подход к кандидатам. И так как я впервые собиралась обучаться за рубежом, для меня была важна поддержка со стороны администрации. Мне понравилось, что представители университета отвечали на все вопросы, решали все возникающие сложности.

О поступлении





Поступление в ANU не отличается от других университетов. Нужно выбрать подходящую специальность и тщательно изучить требования к ней. Рекомендую пообщаться со специалистами, которые работают в этой сфере. Они подскажут, какие знания вам больше всего пригодятся, какие курсы лучше выбрать.

При подаче документов нужно оплатить комиссию за рассмотрение вашей заявки.

Мое заявление рассматривали долго. Но так как я была стипендиатом «Болашак», мои сроки ожидания были ограничены. Поэтому я сама звонила в приемную комиссию и напоминала о своем заявлении. Это помогло ускорить процесс рассмотрения.

Также у меня были сложности с переводом казахстанской системы GPA в местную. Об этом нужно обязательно напомнить и объяснить разницу.





Думаю, моя инициативность сыграла роль при принятии решения. Поэтому мой совет — не стоит просто ждать ответ, предпринимайте дополнительные действия для получения результата.

Об особенностях обучения





Австралийский национальный университет находится в столице, считается одним из топовых в стране. Он силен в сфере политических наук, международных отношений и медицины. Например, там учился один из премьер-министров Австралии.

В вузе работают топовые профессора с достижениями в профессиональной сфере или в науке.

Кампус университета новый, современный. Инфраструктура развита, все красиво и стильно. Находиться там комфортно и приятно.

В вузе работают топовые профессора с достижениями в профессиональной сфере или в науке







Из недостатков могу отметить, что на Факультете финансов и экономики было много теории и мало практики.

Об атмосфере





В ANU учатся студенты из самых разных стран. Атмосфера дружелюбная. Проводится много мероприятий.

Как повлиял университет





Университет научил тайм-менеджменту. Со стороны профессоров не было никаких поблажек, дедлайны всегда были строгие. В то же время в университете проводилось много интересных мероприятий, где тоже хотелось принимать участие. Поэтому нужно было научиться успевать везде.

Австралийский национальный университет нацелен на то, чтобы выпускать исследователей. После окончания у меня сформировались хорошие навыки, которые помогают в работе.