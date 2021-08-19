Technical University of Munich. Об обучении в одном из лучших технических университетов Германии

Technical University of Munich — один из самых больших университетов в Германии. Мы поговорили с казахстанцами о поступлении, особенностях обучения и жизни в Мюнхене.





Алтынай Киккарина, 28 лет, город — Алматы, ГИС-специалист в USAID, @altusha.k





О выборе университета

При выборе университета я основывалась на двух приоритетах — специальности и стипендии. От знакомых узнала о Erasmus Joint Masters, там была программа по моей специальности — картография.

Erasmus — уникальная программа, по которой обучение проходит в разных университетах. В моем случае участвовали четыре университета, а главным партнером был Technical University of Munich.

У программы Erasmus есть ряд преимуществ. Например, после окончания у студента нет обязательств и отработок, также не требуется опыт работы.

О поступлении

Для поступления необходимо отправить пакет документов. В него входят: мотивационное эссе, рекомендательные письма, аттестат и сертификат IELTS.

Расскажите о том, почему хотите обучаться именно в этом университете. Может вас привлекает сильный профессорский состав или определенная программа?

Как-то в разговоре с координатором узнала, что отбор по большей степени основывается на мотивационных эссе. Поэтому советую сфокусироваться на нем. Так как члены комиссии читают сотни подобных писем каждый год, не рекомендую копировать из интернета. Лучше исходить из собственной мотивации. Расскажите о том, почему хотите обучаться именно в этом университете. Может вас привлекает сильный профессорский состав или определенная программа? Уникальное письмо повысит ваши шансы на поступление.

Второй по важности документ — рекомендательные письма. Аттестату уделяется меньше внимания, так как оценки — не основной показатель.

Об особенностях обучения

В Technical University of Munich на протяжении всего семестра действует свободное посещение лекций и лабораторных занятий. В этом плане студенты действуют самостоятельно.

Единственная оценка ставится во время сессии. Это удобно, так как есть возможность самостоятельно планировать семестр. Вместе с этим в конце бывает сложно, ведь все зависит от одного экзамена.





Но традиционная система оценивания, когда твой балл на 80% состоит из оценок, полученных на протяжении семестра, удобнее.

Сами оценки тоже другие. Один балл — это хороший показатель, в то время как четыре балла — это неудовлетворительно.

В университете много полезных возможностей, например, проверка эссе на грамматические ошибки или доступ к библиотеке.

Здесь преподают лучшие профессора Германии, которые учат передовым технологиям.

Об атмосфере

Немцы — трудолюбивый народ, они требовательны и прямолинейны. Преподаватели и координаторы поддерживали как в процессе обучения, так и морально. Могли выпить кофе с нами, узнать как обстоят дела.

В Мюнхене доступное образование, но сам город дорогой. Также заметила особенность — в Technical University of Munich разрешается пить пиво или глинтвейн во время занятий и сессий, оно даже продается в столовых.

Я бы описала атмосферу как «классическо-университетскую». Здесь много студентов, библиотеки зачастую бывают заполнены. Наверное, поэтому Мюнхен — хорошее место для нетворкинга. Преподаватели и студенты могут порекомендовать тебя и познакомить с нужными людьми.

Обратная сторона большого количества студентов — нехватка жилья. Зачастую на одну комнату претендуют несколько человек. Поэтому советую заранее связываться с общежитиями.

Сам университет проводил разные мероприятия, посвящение в студенты и тематические вечеринки для специальностей. Это интересная возможность получше узнать культуру Германии.

Как повлиял университет

Помимо знаний у немцев можно многому научиться, например планированию.

Студенческая атмосфера заряжает — это постоянные знакомства и новые возможности.

Прежде чем поступать в Technical University of Munich, советую изучить все тонкости и быть готовым к сложностям.





Али Базыл, 26 лет, город — Нур-Султан, аналитик по продажам и транспортировке в Eurasian Resources Group, LinkedIn





О выборе университета

Я рассматривал университеты в разных странах, но остановился на Германии, так как здесь развита практика одновременной учебы и работы — это было для меня обязательным условием. Дальше основывался на двух критериях: качестве образования и местоположении.

Technical University of Munich узнаваем во всем мире, у него хорошая репутация. К тому же Мюнхен — это большой город с возможностями для стажировок в разных компаниях. Так и определился с университетом.

Я считаю, что во время учебы в магистратуре нужно работать, поэтому был трудоустроен на протяжении всего времени.

О поступлении

Пакет документов для поступления стандартный: диплом, сертификат IELTS или TOEFL. Его можно не сдавать, если вы окончили бакалавриат на английском языке. Также нужно написать эссе и пройти интервью.

Важное условие для подачи заявки на учебу в Германии — время. Страна довольно бюрократичная, а поэтому медленная в этом плане. Советую готовить документы заранее — месяцев за девять до поступления.

Technical University of Munich предлагает большое количество курсов. Внутри каждой специализации есть свои направления. Программу можно полностью подстроить под себя

Германия любит стандарты и правила. Все рассчитывается по балльной системе. Эссе, сертификат и оценки в дипломе — это все имеет определенный балл. В моем случае больше всего баллов принесло интервью. Я заранее нашел курсы по моей специальности и отобрал интересные для себя. Рассказал об этом приемной комиссии и описал планы.

Об особенностях обучения

Количество кредитов для магистратуры — 120. Из них 30 — обязательные, столько же занимает выпускная квалификационная работа. Остальные можно выбирать произвольно, в зависимости от сферы учебы. На моей программе было четыре специальности, меня заинтересовало «производство и логистика».

В Technical University of Munich нет курсовых работ. Решающую роль играет экзамен в конце семестра. За него получаешь финальную оценку. Достоинство этой системы в том, что во время учебы можно сконцентрироваться на работе. В тоже время на конец семестра приходится вся нагрузка.





Взаимодействие с профессорами сильно различалось в зависимости от предмета. Группы могли быть разного размера — от 20 до 400 человек. Чем меньше курс, тем лучше выстраивалась коммуникация.

Technical University of Munich предлагает большое количество курсов. Внутри каждой специализации есть свои направления. Программу можно полностью подстроить под себя.

Также университет оказывает поддержку студентам в плане предпринимательской деятельности. Для проектов можно выиграть грант или получить площадку для разработки.

Об атмосфере

В Technical University of Munich много студентов из разных стран. Взаимодействие всегда проходило без каких-либо проблем. В случае необходимости студенты могли обращаться за психологической помощью в специальные отделы.

Ответственность за учебу здесь ложится на самого студента. Никто из профессоров за этим не следит.

В Германии доступное образование — я оплачивал только €300 административных сборов в год. При этом любой процесс, связанный с документами, длится долго. Поэтому к таким вещам, как подача заявления на место в общежитии, советую готовиться заранее. Для всего нужно оставлять запас времени. К примеру, я связывался за четыре месяца до приезда.

В Мюнхене красивая природа. В часе езды есть озера и горы, все это близко к Альпам. Можно организовать хороший досуг.





Как повлиял университет

Жизнь в Германии меня многому научила. Так как нужно было планировать всю учебу самому, я стал более самостоятельным.

За время пребывания в стране я поработал в пяти разных компаниях. Получил бесценный опыт, улучшил навыки и профиль.





Манап Шымыр, 23 года, город — Нур-Султан, главный специалист департамента стратегии и анализа больших данных АО «Банк Развития Казахстана», @manap_shymyr





О выборе университета

Я начал интересоваться зарубежным образованием несколько лет назад. Искал информацию, советовался с ментором из американского уголка.

В 2018 году благодаря программе DAAD удалось посетить Германию. На протяжении двух недель я знакомился с местной образовательной системой и культурой. Побывал в трех разных университетах. Понравилось, что все преподаватели имеют практический опыт и работают в крупных компаниях.

В Technical University of Munich меня заинтересовала программа. В нашей отрасли она популярна, к тому же была возможность поступить бесплатно по программе «Болашак».

Особенность программы — двудипломное образование. Есть возможность провести год в университете Уханя в Китае, и написать магистерскую диссертацию под руководством двух профессоров.

Также мне понравился город. Мюнхен становится второй Силиконовой Долиной. Google, Facebook и другие крупные компании планируют открывать здесь новые офисы.

О поступлении

Система оценок в Германии другая. Если один — это максимальный балл, то четверка равна 60%. Поэтому для поступления необходимо конвертировать диплом в специальных органах и отправить его по почте. Это занимает много времени, около 4 недель. Также нужно предоставить сертификат IELTS, резюме и мотивационное письмо.





Для поступающих в Technical University of Munich существует формула оценки. За каждый документ вы получаете определенный балл. Если набрать больше 80, то можно поступить без интервью. Подсчитать баллы можно на сайте университета — мне помогла эта функция при поступлении.

Следующим этапом для меня были тест и собеседование в «Болашаке». По ним можно найти предварительные вопросы и подготовиться заранее. Одна из главных тем собеседования — «Как вы сможете помочь стране?». Поэтому советую ознакомиться с проектами государства в той отрасли, куда хотите поступить.

Об особенностях обучения

В программах Technical University of Munich много предметов. Необходимо развивать критическое и аналитическое мышление, выбирать нужную информацию и успевать выполнять все задания.

Здесь нет еженедельных задач, только курсовые. После каждого семестра студенты оставляют фидбэк о дисциплине и профессорах. Это позволяет постоянно оптимизировать курсы.

Бывало, что некоторые профессора опаздывали с загрузкой заданий. В таких случаях критика — нормальный процесс. Мне нравится, что мнение студентов учитывается.

Здесь ощущаешь поддержку от кураторов и других студентов. Создается нетворкинг. Кураторы всегда готовы помочь с рекомендательными письмами и трудоустройством

Руководство Technical University of Munich всегда поддерживает студенческие проекты и стартапы, часто предоставляют финансирование.

Об атмосфере

Атмосфера в Technical University of Munich всегда кипит. Студенты часто заняты учебой или проектами.

Здесь ощущаешь поддержку от кураторов и других студентов. Создается нетворкинг. Кураторы всегда готовы помочь с рекомендательными письмами и трудоустройством.

В Мюнхене много возможностей для занятий спортом. Абонементы на посещение тренажерного зала или секций недорогие, они действуют весь семестр.

Как повлиял университет

Учеба в Technical University of Munich научила меня тайм-менеджменту и ответственности. Задачи здесь нужно решать самостоятельно, нет шаблонов или примеров.

Советую поступать тем, кому нравится конкуренция. Здесь много возможностей для реализации не только в университете, но и на уровне страны и всего европейского региона.