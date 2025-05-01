Зарина Макен о роли родителей в образовании детей и принципах гуманной педагогики

Познакомились с Зариной Макен, педагогом из Кыргызстана, и узнали о ее пути в педагогике, отношению к образованию, а также о роли родителей и учителей в процессе обучения ребенка.





Зарина Макен, город — Бишкек, эксперт в сфере образования, @makenzarina





О становлении

Еще в детстве я любила играть в «школу» — хотела быть учителем. Моя мама была филологом, учителем русского языка и литературы. Обучаясь в средней школе, я помогала ей проверять тетради, готовиться к урокам. Всегда была отличницей, участвовала в олимпиадах. Мама отговаривала меня от карьеры учителя. Говорила, что это сложная работа. Тогда, в 90-е годы, учителя не получали должного внимания и заботы, а зарплату им выдавали чем угодно, но не деньгами. Помню, однажды мама пришла домой и долго сидела в коридоре. Оказалось, что им выдали зарплату водкой и мылом. Ей было стыдно, что она, учитель, должна продавать эту водку, чтобы получить деньги.

Но я все же пришла в образование через факультет экономики. Я получила диплом по экономическому праву. Затем получила стипендию на обучение во Франции, где окончила магистратуру. По студенческому обмену училась один семестр в Швейцарии, в Женеве. И получила магистерскую степень в экономических науках.

В прошлом году я окончила Высшую школу гуманной педагогики в Грузии. Обучаюсь на профессуре Академии гуманной педагогики и в следующем году получу звание профессора гуманной педагогики.





У меня был опыт работы со студентами, подростками. Но больше всего меня заинтересовала работа с детьми, когда их еще легко зажечь, направить, заинтересовать и показать ценность знаний. Поэтому я перешла в дошкольное образование и родительскую педагогику. Открыла бизнес-школу для детей и подростков и кыргызскоязычный детский сад. Мечтаю открыть сеть качественных детских садов и школ, которая будет охватывать самый важный возраст детей — от двух до 12 лет.

О нынешнем образовании

В нашем регионе не все понимают важность дошкольного образования и, самое главное, важность образующей среды в семье. Родители хотят, чтобы их ребенок хорошо учился, но при этом не создают условий для этого. Не создают среду, которая будет подталкивать его к умственной и научной деятельности. Гуманная же педагогика подразумевает под собой триединство семьи, ребенка и учителя. Синергия между этими тремя составляющими помогает развить потенциал ребенка.

Многие не осознают, что система образования начинается именно с родителей. Одномоментное рождение родителя и ребенка означает начало образовательной системы. И только спустя какое-то время в их жизнь приходит учитель. Педагог, благодаря специальным знаниям служит семье, помогает ребенку стать личностью, реализовать свой потенциал. Взращивает гордость семьи в виде ребенка.





Меня вдохновляет пример Эстонии. После развала Советского Союза они спросили себя: какого гражданина мы хотим видеть после 11 лет образования? Одним из портретов такого гражданина был хороший семьянин. Пусть он не станет физиком, юристом или врачом, но сможет создать счастливую семью и будет нести за нее ответственность. Благодаря этому в Эстонии внедрили много новых вещей и выстроили систему образования вокруг семейных ценностей. Например, в пятницу детям не дают домашние задания, а в понедельник никогда не ставят экзамены, чтобы дети не сидели за учебниками, а проводили выходные в кругу семьи.

Гуманная педагогика подразумевает заботу о теле, разуме и душе ребенка. В школах есть уроки физкультуры и питания — это для тела. Есть предметы для интеллекта. А что мы делаем для развития духа? Для питания души красотой? Мы не можем давать знания негармоничной, некрасивой душе. Ведь именно дух определяет, что человек будет делать со своими знаниями: создавать бомбу или вакцину, покупать бренды или строить школы.

Гуманные учителя считают, что главное — воспитание. Не дрессировка, не дисциплина, а питание духа ребенка любовью, заботой, красивыми образами.

Мои главные принципы в работе:

— Принцип заботы. Потому что все то, что мы считаем для себя правильным, есть на самом деле удобство взрослых.

— Принцип совести. Потому что какие бы проверки не приходили бы, самая главная проверка у человека — это его совесть.

— Принцип ответственности перед Всевышним.

Я верю в силу образования, в силу знаний как социального лифта для каждого человека. Потому что знания облагораживают, знания приносят пользу. Я выбрала этот путь, так как верю, что с помощью знаний жизнь становится лучше.

О будущем образования

Я бы строила будущее образование по принципам гуманности. Пример Эстонии показывает, что гуманными методами можно добиваться колоссальных успехов. В любви ребенок преуспевает намного больше. Чтобы молодое поколение было успешным, мы, взрослые, должны создать для них хорошие условия. Часто дети опаздывают на первый урок. Но не потому, что они такие не пунктуальные, а потому что мы не можем организовать качественную систему школьного транспорта. То есть мы не создаем условия, но требуем от детей дисциплины. А прежде чем что-то требовать, нужно создать условия для выполнения этого требования.





Учителям важно признать, что мы перестали быть источником знаний. Источником знаний стал Интернет. Ребенок за час-два может найти весь учебный курс по истории. Поэтому главная миссия учителя — заложить в детях важные человеческие качества. В будущем дети, скорее всего, будут получать образование онлайн. Но чем младше ребенок, тем больше он нуждается в учителе. Для обучения и воспитания детей в возрасте от 2 до 12 лет учителя все равно будут востребованы.

В этот период важно научить ребенка самостоятельно искать знания, самостоятельно образовываться. И самое главное — научить общаться с другими людьми.

В детях важно поддерживать естественную тягу к любознательности. Школа не должна говорить: «Сиди ровно, носи черно-белое, слушай меня» и так далее. В школах должно быть максимально много творческих занятий: уроки рисования, музыки, театрального искусства. Уроки должны проходить на свежем воздухе, чтобы ребенок понимал, что мир не ограничен школой и теми знаниями, которые мы ему даем. Детей нужно готовить к другому миру. Миру, где нужно будет придумывать новые решения. Быть предпринимателями, учеными, творческими людьми.