University of Washington. Где в США лучше обучаться математике и компьютерным наукам

Алина Садуова, 24 года, город — Сиэтл, Software Engineer Intern , @ alinasaduova





О выборе университета

Сначала я искала университет на сайте mastersportal.com. Там есть фильтры по специальностям, годам обучения, странам, длительности программы и другим критериям. Для меня было важно найти университет с хорошей программой в области программирования в США или Канаде. Также я хотела получить стипендию или работать на кафедре в качестве ассистента профессора, чтобы иметь финансирование. Но все равно список вузов получался большой, выбрать было сложно.

Поэтому я много общалась с людьми, которые уже учились в США, спрашивала рекомендации. Благодаря нетворкингу отсеяла много вузов и остановила выбор на двух: University of Minnesota и University Of Washington. Подала документы и поступила в оба учебных заведения. В University of Minnesota мне предложили работу ассистента с оплатой обучения и проживания. А в University Of Washington мне удалось получить стипендию, которая покрывала год обучения. Самостоятельно мне нужно оплатить только последнюю четверть.

В результате я выбрала University Of Washington. Он входит в топ-6 по программам Computer Science в мире. Поэтому я знала, что точно получу качественные знания, которые помогут найти подходящую стажировку и работу после окончания. Плюс Университет Вашингтона находится в Сиэтле. Этот город является техническим хабом, там находится много IT-компаний.

О поступлении

Самое главное понять, что именно вы хотите получить от обучения за рубежом. Для кого-то важна исследовательская научная работа, для кого-то возможность карьерного развития после окончания магистерской программы. Важно выбрать учебное заведение, которое поможет достичь той или иной цели. Советую составить список из топовых вузов, университетов среднего уровня и добавить несколько запасных вариантов, куда вы точно поступите.





Рекомендую готовиться к поступлению минимум за год. А подготовку к экзаменам начать еще раньше. Чтобы при необходимости иметь возможность пересдать их и получить более высокие баллы. Также стоит подготовиться к написанию мотивационного письма, подойти к этому серьезно.

Еще один совет — пообщайтесь с людьми, которые учились в выбранном университете. Соотечественники, как правило, отзывчивые и готовы ответить на ваши вопросы.

Об особенностях обучения

В Университете Вашингтона четвертная система. В учебном году не два семестра, а три четверти, каждая из которых длится, примерно два с половиной месяца. Моя программа длится полтора года. Обучение очень интенсивное. Но для меня это преимущество, потому что можно быстро окончить обучение и начать работать.

В программе обучения много разных опций. Вы можете брать не только курсы, но и проекты вместе с профессором. Они могут быть более научными или прикладными. Понравилось, что можно выбрать курсы по узкой специализации и стать специалистом в определенной сфере.

Все профессора отдаются работе. Досконально объясняют темы, отвечают на множество вопросов, помогают разобраться во всех ошибках. При этом, у них высокие требования к выполнению заданий и процессу обучения.

Из недостатков можно отметить, что стоимость обучения довольно высокая.

Об атмосфере

Я приехала в США в разгар пандемии, поэтому до сих пор ни разу не была на кампусе. Но город Сиэтл зеленый, красивый, напоминает мне Алматы.





Несмотря на то, что я обучаюсь онлайн, мне понравилось, что мы все равно чувствуем поддержку, дух университета. Со мной учится много международных студентов из разных стран. Все дружелюбные, мы много работаем на совместных проектах.

Как повлиял университет

Я получила хорошие знания, научилась задавать правильные вопросы. У меня есть возможность применять только что полученные знания на практике, потому что я прохожу разные стажировки. Все, что мы изучали, было полезно в работе.

Я приобрела друзей, которые меняют мои взгляды на какие-то вещи, вдохновляют. Они открытые, никого не осуждают, поэтому я чувствую себя свободной.

Ернат Асылбеков, 33 года, город — Берлин, математик , Data Scientist, linkedin





О выборе университета

Определиться с выбором Университета мне помог мой научный руководитель профессор Нурлан Даирбеков. На тот момент я только что получил степень бакалавра по математике и передо мной встал вопрос о дальнейшем обучении в этой сфере. Так как мой математический интерес был в области обратных задач, научный руководитель предложил мне поступить в University of Washington, где работал всемирно известный эксперт в этой сфере — профессор Gunther Uhlmann.

О поступлении

Процесс поступления в университет стандартный: сдать TOEFL, GRE, собрать рекомендательные письма. Но мой опыт отличался. К моменту поступления в University of Washington, у меня уже были хорошие научные результаты, которыми заинтересовался профессор Гунтер Ульман. Поэтому он предложил мне обучаться в его департаменте.

Об особенностях обучения

Я могу рассказать лишь о программе PhD в департаменте математики. Во-первых, он входит в топ-50 лучших по всему миру.

Во-вторых, учиться там действительно сложно. Нашими преподавателями были одни из лучших математиков в своей области. И, соответственно, требования были очень высокими.

В-третьих, нашей задачей, помимо обучения, было преподавание различных математических курсов бакалаврам, что дало мне колоссальный опыт в преподавании.

В-четвертых, так как я учился в научно-исследовательском департаменте, большое внимание уделялось научной деятельности.

Об атмосфере

Недостатков для себя я не выявил.

Атмосфера в университете благоприятная для обучения. Ресурсы для студентов в University of Washington практически не ограничены. Здесь имеются лучшие библиотеки, которые работают в режиме 24/7, доступ к лучшим научным журналам, исследовательские лаборатории, где студенты проводят эксперименты, фитнес-клубы и бассейны, которые предоставляются бесплатно. Немаловажное достоинство — красивый кампус.

Как повлиял университет

Университет полностью оправдал мои ожидания. Я получил высококачественное образование и приобрел огромный опыт в науке. Рекомендую University of Washington тем, кто заинтересован в математике, физике, искусственном интеллекте и компьютерной науке. Так как именно по этим направлениям University of Washington является одним из лучших в мире.