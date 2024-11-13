Я учусь в КТМУ. Студенты об учебе в вузе, который вошел в Times Higher Education Impact Rankings

Кыргызско-Турецкий университет «Манас» — первый и единственный вуз в Кыргызстане, вошедший в международный рейтинг Times Higher Education Impact Rankings. В этой статье студенты поделились опытом и особенностями обучения в университете и рассказали о том, какие возможности открывает университет для профессионального роста.





Айназик Усенакунова, 22 года, город — Бишкек, студент КТМУ, @aynazik.u

О выборе университета

Я родилась на Иссык-Куле, но позже переехала во Владивосток, где окончила школу. После 11 класса сдавала ЕГЭ, выбрала предметы, связанные с юриспруденцией. Но вскоре поняла, что это не мое. Поэтому подала документы в университет «Манас» на Факультет коммуникации, о котором слышала много положительных отзывов. Я изучила университет через его сайт и социальные сети, а также расспрашивала родственников-выпускников. Убедившись в его преимуществах, подала документы.

О поступлении

Поступление было почти пять лет назад, некоторые детали забылись. Момент поступления совпал с карантинным временем, поэтому я поступала онлайн. Главным условием поступления для граждан другой страны было наличие балла выше 3,5 в аттестате. Я соответствовала требованиям, поэтому меня приняли в университет. Это произошло не сразу, а после собеседования, где расспрашивали обо мне, учебе, интересах.

После поступления, на подготовительном курсе, я изучала языки. В моем случае это были кыргызский и турецкий языки. В конце года проводился экзамен, где определялось, поступаешь ли ты на желаемый факультет. Экзамен состоял из 50 вопросов: 25 по гуманитарным предметам, а другая половина — по физико-математическим. Вопросы не сложные, однако стоит пройтись по базовым материалам.

Об особенностях учебы

На данный момент я учусь на четвертом курсе Факультета коммуникации, отделения журналистики. Университет «Манас» стал для меня вторым домом. У нас замечательный понимающий и творческий преподавательский состав. Многие из них — практикующие журналисты, режиссеры и ведущие. Они делятся своими знаниями и ключевыми моментами в работе журналиста.





В университете много преимуществ: здесь заботятся об удобствах для студентов, предоставляют необходимую для учебы технику и аппаратуру. Это позволяет закреплять теоретические знания на практике. Например, при университете есть студии радио и телевидения. Я практикуюсь на телеканале «Манас» и веду программу «Автопортрет». Это помогает применять теоретические знания на практике. В КТМУ также есть студенческие клубы, ты можешь выбрать подходящий по своим интересам и завести полезные знакомства.

Атмосфера в университете, как в кино. Если вы мечтали учиться, сидя на траве, ходить в библиотеку и читать книги, пить кофе в кафетерии с друзьями и просто весело проводить свои студенческие годы, тогда вам точно в университет «Манас».

Чему научил университет

Студенческое время отличается от школьных лет. Здесь никто не контролирует тебя и не звонит, если ты не пришел на пары. Поэтому твои действия, а также то, как ты учишься и успеваешь ли сдать все задания — исключительно твоя ответственность. Ты начинаешь взрослеть и воспринимать многие вещи под новым углом. Университет учит дисциплине, умению работать в команде и открыто, а главное, правильно выражать свои мысли. Если желаемый вами факультет есть в этом университете, не упустите возможность — попробуйте подать свои документы!

Эсенбол Нурбек уулу, город — Бишкек, студент КТМУ, @esenbolnurbekov

О выборе университета

Я студент четвертого курса Кыргызско-Турецкого университета «Манас» по специальности «Журналистика». При выборе учебного заведения для меня решающим фактором стала хорошая репутация университета. Здесь нет коррупции, а труд и знания студентов оцениваются справедливо. Университет предоставляет возможность бесплатного обучения в современных условиях, создавая комфортную и мотивирующую образовательную среду.

О поступлении

Я поступил в «Манас» в 2020 году. Из-за пандемии вступительные экзамены не проводились, и набор осуществлялся по результатам ОРТ. Вступительные экзамены основаны на школьной программе. Если есть желание и готовность учиться, поступить сюда — реальная цель.

Я советую будущим абитуриентам обязательно посетить университет, чтобы почувствовать его атмосферу и ознакомиться с инфраструктурой. Это может стать хорошей мотивацией для подготовки к экзаменам. Я уверен, многие абитуриенты, побывав здесь, захотят учиться именно в «Манасе».

Об особенностях учебы

В КТМУ учатся студенты не только из Кыргызстана и Турции, но и из 16 других стран. Это отличная возможность для культурного обмена, расширения кругозора и изучения иностранных языков. Здесь учатся целеустремленные и умные молодые люди, что создает отличные условия для развития и нетворкинга.





Преподаватели — профессионалы, а материально-техническая база университета соответствует современным стандартам для получения качественного образования.

Особое внимание уделяется практическому применению знаний. Например, я с первого курса работаю в студенческой газете, а со второго курса занимаю в ней позицию редактора. Также принимаю участие в различных проектах. Этот опыт стал для меня важным шагом на пути к профессиональному развитию.

Чему научил университет

Обучение в «Манасе» дало мне не только глубокие знания, но и возможность познакомиться с выдающимися людьми, поучиться у высококлассных специалистов и завести полезные контакты. Я встретил здесь замечательных друзей и одногруппников. С уверенностью могу сказать, что университет сыграл важную роль в моем личностном и профессиональном росте.

Я всегда рекомендую КТМУ тем, кто выбирает вуз в Кыргызстане. Если вы хотите получить качественное образование и развиваться в международной среде — приходите в «Манас».

Элдияр Азизбеков, 23 года, город — Бишкек, выпускник КТМУ, @azizbekkov

О выборе университета

Я окончил школу в Суусамыре и поступил в университет «Манас». Выбрал этот университет по причине качественного образования на бюджетной основе.

О поступлении

К поступлению я особо не готовился. Главное — правильно собрать все документы и быть готовым к процессу. Условия поступления включали проходной балл ОРТ и внутренний тест университета. Он состоит из 50 вопросов по гуманитарным и физико-математическим предметам, по итогам которого абитуриент может выбрать факультет и специальность.

Об особенностях учебы

Атмосфера в университете отличная: здесь нет коррупции, а качество обучения заметно выше, чем во многих других вузах. Я также состоял в сборной университета по волейболу, что стало отличным опытом для развития навыков работы в команде.

Чему научил университет

Учеба в «Манасе» научила меня терпению и настойчивости. Не могу сказать, что приобрел много знаний, так как на тот момент я уже начал заниматься своим бизнесом. Тем не менее, я рекомендую поступать в «Манас» тем, кто стремится развиваться в своей профессии. Если же цель — просто получить диплом, то лучше выбрать другой путь.