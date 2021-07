University of British Columbia. О обучении в одном из лучших вузов Канады и жизни в Ванкувере

Алпамыс Исанов, город — Нур-Султан, инструктор в Школе Медицины Назарбаев Университет





О выборе университета

В начале я выбрал не университет, а страну — Канаду, где хотел учиться. На это было несколько причин: толерантность, схожесть по климату и территориальному размеру страны, наличие бесплатной медицины.

А когда я получил грант от программы «Болашак» на обучение в магистратуре, я начал поиск вуза. Список рекомендуемых канадских университетов от «Болашак» был небольшой. Туда входили только топовые учебные заведения, такие как University of Toronto, McGill University, University of Alberta, University of British Columbia. Мне порекомендовали пройти языковое обучение в UBC, так как он находился в курортном городе Ванкувер. Еще там не было такой зимы, как в Астане. Это сыграло главную роль.

О поступлении

Вся детальная информация о документах и требованиях для поступления доступна на сайтах вузов. Не стесняйтесь писать университету, если у вас есть вопросы. Менеджер или координатор программы вуза всегда сможет ответить или направить на нужный ресурс, либо свяжет вас с сотрудником.

Программы часто проводят информационные сессии для желающих поступить. Помимо формальной презентации об особенностях процесса поступления, лекторы дают полезные советы, которые вы не найдете на форумах или сайтах. У вас будет возможность получить ответ на ваш специфичный вопрос либо послушать ответы на вопросы других участников. Вы сможете познакомиться с сотрудниками или преподавателями вуза. А наладив личный контакт, сможете обращаться к ним после, в случае возникновения других вопросов.





Один из обязательных и сложных документов — эссе о целях обучения в вузе. Чтобы написать сильное эссе, нужно много времени и труда. Поэтому рекомендую начинать работу над ним минимум за три месяца, а лучше за год или полгода. Я переписывал его не менее шести раз. Во многом мне помогли друзья, знакомые и ментор.

Об особенностях обучения

Так как я никогда не получал зарубежного образования, у меня случился «культурный шок» от формата обучения и объема материалов для прочтения. Первый семестр оказался самым сложным в плане адаптации и понимания системы оценивания. Мне помогли сокурсники — такие же интернациональные студенты, как я, русскоговорящие студенты. Для меня полезными оказались teaching assistants — студенты, которые помогали преподавателю вести тот или иной предмет. Они объясняли сложные вещи на доступном языке, и давали полезные советы для удачной сдачи экзаменов.

В университете уделяется внимание физическому и психологическому здоровью студентов. UBC находится в одном из красивейших мест в мире, поэтому можно круглый год заниматься спортом. В университете для этого есть все возможности .

К недостаткам можно отнести то, что университет постоянно меняется. Из-за этого на каждом углу стройки. Зато инфраструктура всегда улучшается, облик вуза обновляется. Например, обновление здания союза студентов позволило проводить досуг в более комфортных условиях, появились дополнительные места для получения разного рода услуг.

Об атмосфере

Как и во многих зарубежных вузах, в UBC большое количество интернациональных студентов. Канадцы толерантны к другим национальностям и иммигрантам. На языковых курсах я часто общался с международными студентами. Но в магистратуре мне больше нравилась компания согруппников-канадцев. Они шире смотрели на вопросы и искали систематические ответы на них.





Кампус огромный, предоставляет много возможностей. В университете можно записаться в различные студенческие клубы, их большое количество, на любой вкус и интерес. Я, например, записался в секцию по футболу для начинающих. Соотечественник, который также учился в UBC, участвовал в клубе по робототехнике. Помимо этого, иностранные студенты имеют право работать, поэтому часто можно встретить сотрудников университета, которые говорят с акцентом.

Как повлиял университет

Обучение в любом канадском университете — это большой опыт. Выбор вуза зависит от того, насколько сильна программа именно в вашей области. Например, в UBC сильными считаются школы по бизнес администрированию, инженерии. Моя программа была основана недавно, но полученные навыки оказались востребованными в Казахстане.

Я считаю, что UBC — лучший вуз в Канаде и, возможно, во всем мире. Незабываемая красота кампуса, возможность совмещения работы и обучения, открытость и поддержка профессорско-преподавательского состава для всех студентов вне зависимости от иммиграционного статуса, религии, пола и возраста, а также студенческая атмосфера, создают приятные условия для познания нового и получения нужных навыков для будущей профессии.

Важно отметить, что согласно канадскому иммиграционному закону, после окончания обучения студент имеет право на рабочую визу для получения рабочего опыта в Канаде. Многие мои интернациональные согруппники остались и в процессе иммигрировали в Канаду.

Назира Кожанова, 28 лет, город — Нур-Султан, исследователь, @nazkozhanova





О выборе университета

При выборе вуза я искала профессоров, с которыми бы хотела работать над исследованиями. Я хотела продолжить научную работу, которую начала во время учебы на бакалавриате. И уже потом искала университеты, в которых эти преподаватели работают. В UBC работает один из лучших исследователей в области пост-советского гражданского общества. Это побудило меня сделать выбор в пользу UBC, среди других программ.

Также понравилась локация, так как университет находится на берегу залива и окружен пролеском.

О поступлении

Я заранее написала профессору, с которым хотела работать, выразила свое восхищение ее работой и описала свои исследования. Думаю, это помогло.

Я переписывала свои материалы для поступления несколько раз и давала прочитать их всем, кто согласился их перечитать.

Об особенностях обучения

В UBC меня восхитило серьезное отношение к устойчивому развитию. Например, моя резиденция компостировала остатки продуктов и серьезно относилась к ресайклингу. Еще я была рада, что университет предоставляет ресурсы, чтобы больше узнать об истории коренных народов Канады, какие их практики помогают сохранить окружающую среду. Многое из этого я применяю, чтобы лучше понимать практики устойчивого развития, в Казахстане.





Не понравилось, что в Ванкувере, несмотря на большой процент азиатского населения, можно встретить предвзятое отношение по отношению к азиатам. Еще, по сравнению с американскими программами, там меньше ресурсов для развития карьеры. В самом городе не очень активная ночная жизнь, а развит отдых на природе, что не всем подходит.

Об атмосфере

Мне понравилось, что в университете много студентов с различными культурными бэкграундами. Я училась и преподавала одновременно и в ходе общения со студентами часто узнавала больше, чем от преподавателей.

Понравилось, что многие студенты были политически и социально активны. Многим приходилось работать, чтобы оплатить учебу, и они были целеустремленными.

Как повлиял университет

Университет помог мне расширить свое понимание роли академика и гражданина в обществе, так как до этого я воспринимала эти понятия в более узком смысле.

Думаю, что при выборе вуза нужно смотреть на цели, которые преследуешь и на то, насколько город и университет подходит к привычному вам темпу жизни.