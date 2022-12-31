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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Итоги года. 10 классных рекламных интеграций 2022 года на weproject.media
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Вчера в 11:45

Итоги года. 10 классных рекламных интеграций 2022 года на weproject.media

В 2022 году команда издания weproject.media выпустила большое количество рекламных публикаций на всех площадках: от Instagram до TikTok. Мы благодарим всех партнеров за доверие и делимся с вами несколькими материалами, которые мы подготовили для клиентов в этом году.

1FIT


Рассказали о том, как важно заниматься спортом даже после 60 лет.

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Samsung


Samsung Electronics подвела итоги 2022 года глобальной программы Solve for Tomorrow, в рамках которой в Казахстане проводится ежегодный конкурс для молодых стартаперов.

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inDrive


inDrive выпустили пять медитативных роликов, на которых не происходит ничего, кроме дороги. Один ролик — один маршрут, каждый раз к какой-то нетривиальной достопримечательности. Для каждого из пяти маршрутов популярные казахстанские диджеи написали по специальному сету.

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Chery


Проехав 1400 километров на Chery Tiggo 8 PRO MAX, известные казахстанские автоблогеры и инфлюенсеры увидели запуск ракеты.

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AMD


Рассказали о том почему стоит выбирать ноутбук для игр на базе процессоров AMD Ryzen™ 6000 серии.

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ASUS


Мы поговорили с Бексултаном Шаким, операционным менеджером стартапа Cerebra, который использует один из новых ноутбуков ASUS ExpertBook B9. Он рассказал о критериях при выборе идеального ноутбука для себя и о том, как девайс помогает ему в работе.

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«Агробанк»


Рассказали о том, как крупнейший банк Узбекистана взял премию TAF!22 за лучший ребрендинг.

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HUAWEI Mobile


Нашей редакции выпала возможность протестировать премиум версию смартфона HUAWEI nova 10.

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HUAWEI Technologies


Рассказали о Seeds For The Future 2022 и о том, как известные мировые компании тренируют будущих специалистов.

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JUSAN


Рассказали о том, как JUSAN x Visit Astana x Repass привлекают искусство и художников, вкладываясь в креатив городов.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.