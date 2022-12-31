Итоги года. 10 классных рекламных интеграций 2022 года на weproject.media

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Рассказали о том, как важно заниматься спортом даже после 60 лет.

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Samsung Electronics подвела итоги 2022 года глобальной программы Solve for Tomorrow, в рамках которой в Казахстане проводится ежегодный конкурс для молодых стартаперов.inDrive выпустили пять медитативных роликов, на которых не происходит ничего, кроме дороги. Один ролик — один маршрут, каждый раз к какой-то нетривиальной достопримечательности. Для каждого из пяти маршрутов популярные казахстанские диджеи написали по специальному сету.Проехав 1400 километров на Chery Tiggo 8 PRO MAX, известные казахстанские автоблогеры и инфлюенсеры увидели запуск ракеты.Рассказали о том почему стоит выбирать ноутбук для игр на базе процессоров AMD Ryzen™ 6000 серии.Мы поговорили с Бексултаном Шаким, операционным менеджером стартапа Cerebra, который использует один из новых ноутбуков ASUS ExpertBook B9. Он рассказал о критериях при выборе идеального ноутбука для себя и о том, как девайс помогает ему в работе.Рассказали о том, как крупнейший банк Узбекистана взял премию TAF!22 за лучший ребрендинг.Нашей редакции выпала возможность протестировать премиум версию смартфона HUAWEI nova 10.

HUAWEI Technologies

JUSAN

Рассказали о Seeds For The Future 2022 и о том, как известные мировые компании тренируют будущих специалистов.Рассказали о том, как JUSAN x Visit Astana x Repass привлекают искусство и художников, вкладываясь в креатив городов.

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