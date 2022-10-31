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Как крупнейший банк Узбекистана взял премию TAF!22 за лучший ребрендинг
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Сегодня в 19:00

Как крупнейший банк Узбекистана взял премию TAF!22 за лучший ребрендинг

Ребрендинг любого бизнеса — это всегда сложный процесс, требующий продуманного плана. Несмотря на то, что ребрендинг — рискованное дело, некоторым компаниям это удается. Есть много примеров, когда бренды, решившись на визуальные изменения, становятся еще успешнее.

В прошлом году «Агробанк» — крупнейший банк Узбекистана, пошел по новому пути развития, выбрав Студию Артемия Лебедева для создания новой айдентики компании.

С помощью таких полномасштабных вмешательств произошли перемены в системе «Агробанка», что облегчило работу всем сотрудникам, а клиентам — стало удобнее использовать новые интерфейсы.

О ребрендинге


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Студия Артемия Лебедева взяла под контроль разработку логотипа, наделив его характерными цветами, формами и фирменными шрифтами.

Не стоит забывать, что иногда важно использовать знакомые мотивы, которые ассоциируются у жителей той или иной страны с чем-то родным и близким. Дизайнеры соединили в логотипе банка национальные темы и «образы молодой листвы, разрастающейся во все стороны», что символизирует эволюцию «Агробанка», его проектов и конкурентоспособности.

Самое главное изменение «Агробанка» претерпел сайт, который стал еще удобнее, динамичнее и проще в использовании. Там вы найдете всю самую нужную информацию в считанные секунды.

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Ребята также поработали и над визуальной частью физических банков, отделений. Перед вами будто располагается оазис в центре города — насыщенный, свежий и зеленый.

«Агробанк» не остановился на достигнутом и создал мобильное приложение. Сейчас эта часть в разработке. Поэтому совсем скоро вы сможете быстро пользоваться такой услугой на своем гаджете.

Разработка айдентики распространилась и на фирменные носители: визитки, разного рода бланки, бейджи, конверты, пакеты, плакаты, презентации, униформу и даже на подпись в электронной почте.

В связи визуальными изменениями «Агробанк» разработал новый слоган, по которому строятся маркетинговые коммуникации и который призывает к тому, что «Har kim o’sishga qodir!», что в переводе на русский означает «Каждый может расти».

О премии TAF!22


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Благодаря ребрендингу «Агробанк» получил в награду «Платиновый ребрендинг» от международного экспертного жюри TAF!22 — единственного отраслевого рекламного события в Узбекистане, которое прошло 22 октября.

Специалисты в сфере маркетинга и рекламы, а также гости премии TAF!22 в течение нескольких дней объединились для участия в маркетинговых конференциях, ABC-show, в церемониях награждения победителей конкурса лучшей рекламы.

За «Лучший рекламный проект года» «Агробанка» совместно с международным креативным агентством FCB ART Group получил награду Grand Prix.

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Также «Кампания с одним каналом коммуникации», «Digital кампания», «Интегрированная кампания» и «Создание комьюнити, сообщества. Программа лояльности» — были признаны первыми, получив платиновую награду.

С изменением визуальной матрицы «Агробанк» получил широкую узнаваемость и развитие.

Теперь «Агробанк» осуществляет свои маркетинговые коммуникации как обычный банк для обычных людей, реализуя государственные проекты и развивая бизнес. Например, на данном этапе основой всего развития банка стали интересы клиентов и их потребности, которые направлены на торговые онлайн-платформы, обучающие площадки и инструкции, самообслуживание, продажу и покупку товаров и услуг, предоставление лизинговых услуг, на брокерскую контору и биолабораторию по защите растений.

Ребрендинг может быть непростой задачей, но он дает множество преимуществ, которые в дальнейшем сыграют одну из важных ролей в развитии. Один из таких примеров — сотрудничество «Агробанка» и Студии Артемия Лебедева.


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