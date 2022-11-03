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Обзор на новый HUAWEI nova 10. Cмартфон для видеоблогинга с эстетичным дизайном
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Сегодня в 19:00

Обзор на новый HUAWEI nova 10. Cмартфон для видеоблогинга с эстетичным дизайном

Теперь и в Казахстане доступен новый удобный в использовании смартфон HUAWEI nova 10.

Нашей редакции выпала возможность протестировать премиум версию новинки. Читайте наш обзор.

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HUAWEI nova 10 — идеальное приобретение для блогеров. В новинке от HUAWEI есть несколько функций для съемки, которых нет в других смартфонах. Например: функция видеоблогинга, ранее мы не встречали такого в других девайсах. Теперь не придется скачивать и искать музыку для видео, ведь в HUAWEI nova 10 есть встроенная музыка для ваших влогов и памятных событий. Кроме того, новый HUAWEI nova 10 оснащен двойной камерой, особенно, выделяются передняя камера для снятия видео-блогов. Одно из важных преимуществ нового смартфона — возможность вставлять две SIM-карты. Можно иметь два номера и забыть о проблемах со связью.

Дизайн


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HUAWEI nova 10 имеет мерцающий серебристый цвет. Также есть и в черном оттенке. Смартфон заряжается очень быстро, всего за 26 минут.

Мы обратили внимание на то, что с каждым разом производители уделяют много внимания дизайну. Каждый смартфон получает новый дизайнерский облик, что очень радует. Идеальное сочетание серебра и золота на задней панели смартфона не оставит никого равнодушным.

Толщина корпуса составляет 6,88 мм, весит смартфон всего лишь 168 грамм. Он легкий и приятный на ощупь.

А мы плавно переходим к техническим характеристикам.

Камера


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Взглянете на мир с новой камерой Multi-Vision и сохраните самые памятные фотографии на новом гаджете. Который ни раз поможет вам в самых запоминающих моментах жизни. Новая камера имеет два модуля: широкоугольный модуль и портретная камера. Он обеспечивает двухкратный оптический зум, который помогает увидеть то, что не увидит человеческий глаз.

HUAWEI nova 10 обеспечивает быструю автофокусировку, цветокоррекцию, эффективное улавливание звука и функции редактирования. Целая съемочная группа внутри смартфона, готовая приступить к работе в любой момент. Вам не придется нанимать кого-то, ведь в новом смартфоне есть все. Это большой плюс для тех, кто занимается съемкой.

Интеллектуальные функции EMUI


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EMUI 12, как новое поколения операционной системы для умных устройств, предоставляет смартфонам серии HUAWEI nova 10 инструменты для подключения и взаимодействия с различными устройствами, обеспечивая высокую универсальность.

Экран


6,67 дюйма — это идеальный экран с разрешением 2400*1080.

Экран имеет закругленные края. 6,67 дюйма — это расстояние между противоположными углами смартфона, измеряемое по диагонали, фактическая рабочая поверхность экрана немного меньше. Тип экрана OLED. Яркость 600 нит.

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Батарея


Емкость аккумулятора 4000 мАч, а это значит можно смотреть видео до 10 часов. Время работы в обычном режиме два-три дня. Скорость зарядки 66 вт.

В заключении хотим добавить, что телефон компактный, удобный и универсальный. Смартфон для тех, кто знает толк. Ловите момент и не упустите возможность приобрести телефон по выгодным ценам.

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Из года в год число пользователей Huawei AppGallery растет, но и выбор на платформе обновляется новыми дополнениями. Большинство пользователей Huawei AppGallery выбирают скачивать новые приложения. Huawei AppGallery — это удобное место для поиска и загрузки приложений на устройствах HUAWEI. Специально для использования детьми установлен режим родительского контроля.

AppGallery используют специальные механизмы для обеспечения защиты и безопасности. Ведь безопасность на первом месте.

Сильные стороны и преимущества магазина приложений всем известны. Но мы хотим повторить.

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Больше 200 000 самых разнообразных приложений, которые уже оценили более чем 500 миллионов активных пользователей по всему миру.

AppGallery — перспективная платформа для продвижения интеграций мобильных сервисов Huawei.

В AppGallery включено больше 18 категорий глобальных и локальных приложений.

Казахстанцы могут сделать предварительный заказ смартфона HUAWEI nova 10 уже с 1 по 9 ноября и получить возможность сэкономить 159 990 тенге.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.