Обзор на новый HUAWEI nova 10. Cмартфон для видеоблогинга с эстетичным дизайном

Теперь и в Казахстане доступен новый удобный в использовании смартфон HUAWEI nova 10.

Нашей редакции выпала возможность протестировать премиум версию новинки. Читайте наш обзор.





HUAWEI nova 10 — идеальное приобретение для блогеров. В новинке от HUAWEI есть несколько функций для съемки, которых нет в других смартфонах. Например: функция видеоблогинга, ранее мы не встречали такого в других девайсах. Теперь не придется скачивать и искать музыку для видео, ведь в HUAWEI nova 10 есть встроенная музыка для ваших влогов и памятных событий. Кроме того, новый HUAWEI nova 10 оснащен двойной камерой, особенно, выделяются передняя камера для снятия видео-блогов. Одно из важных преимуществ нового смартфона — возможность вставлять две SIM-карты. Можно иметь два номера и забыть о проблемах со связью.



Дизайн









HUAWEI nova 10 имеет мерцающий серебристый цвет. Также есть и в черном оттенке. Смартфон заряжается очень быстро, всего за 26 минут.

Мы обратили внимание на то, что с каждым разом производители уделяют много внимания дизайну. Каждый смартфон получает новый дизайнерский облик, что очень радует. Идеальное сочетание серебра и золота на задней панели смартфона не оставит никого равнодушным.

Толщина корпуса составляет 6,88 мм, весит смартфон всего лишь 168 грамм. Он легкий и приятный на ощупь.

А мы плавно переходим к техническим характеристикам.

Камера











Взглянете на мир с новой камерой Multi-Vision и сохраните самые памятные фотографии на новом гаджете. Который ни раз поможет вам в самых запоминающих моментах жизни. Новая камера имеет два модуля: широкоугольный модуль и портретная камера. Он обеспечивает двухкратный оптический зум, который помогает увидеть то, что не увидит человеческий глаз.

HUAWEI nova 10 обеспечивает быструю автофокусировку, цветокоррекцию, эффективное улавливание звука и функции редактирования. Целая съемочная группа внутри смартфона, готовая приступить к работе в любой момент. Вам не придется нанимать кого-то, ведь в новом смартфоне есть все. Это большой плюс для тех, кто занимается съемкой.

Интеллектуальные функции EMUI











EMUI 12, как новое поколения операционной системы для умных устройств, предоставляет смартфонам серии HUAWEI nova 10 инструменты для подключения и взаимодействия с различными устройствами, обеспечивая высокую универсальность.





Экран

Экран имеет закругленные края. 6,67 дюйма — это расстояние между противоположными углами смартфона, измеряемое по диагонали, фактическая рабочая поверхность экрана немного меньше. Тип экрана OLED. Яркость 600 нит.





Батарея

Время работы в обычном режиме два-три дня. Скорость зарядки 66 вт.

В заключении хотим добавить, что телефон компактный, удобный и универсальный. Смартфон для тех, кто знает толк. Ловите момент и не упустите возможность приобрести телефон по выгодным ценам.





Из года в год число пользователей Huawei AppGallery растет, но и выбор на платформе обновляется новыми дополнениями. Большинство пользователей Huawei AppGallery выбирают скачивать новые приложения. Huawei AppGallery — это удобное место для поиска и загрузки приложений на устройствах HUAWEI. Специально для использования детьми установлен режим родительского контроля.

AppGallery используют специальные механизмы для обеспечения защиты и безопасности. Ведь безопасность на первом месте.

Сильные стороны и преимущества магазина приложений всем известны. Но мы хотим повторить.





Больше 200 000 самых разнообразных приложений, которые уже оценили более чем 500 миллионов активных пользователей по всему миру.

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Казахстанцы могут сделать предварительный заказ смартфона HUAWEI nova 10 уже с 1 по 9 ноября и получить возможность сэкономить 159 990 тенге.

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