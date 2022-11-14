Как начать заниматься спортом в 60 лет и постоянно быть в форме

Особенно, важно задуматься о спорте уже сейчас, пока вы молоды и полны сил. У вас есть возможность выбрать любой спорт, который подходит именно вам, потому что иногда становится сложнее начинать что-то новое, когда вы постарше.
Наша героиня, Гульжиян Кенжибаевна, рассказала нам, как она начала заниматься спортом.
Даулетбаева Гульжиян Кенжибаевна, 68 лет, город — Астана, пенсионерка
Я всегда была болезненным человеком, но никогда не занималась спортом, а в 60 лет начала набирать вес и почувствовала скованность в теле. На тот момент я жила в Кокшетау, где и начала посещать занятия по йоге.
Я пришла в спорт зимой, а это сыграло свою роль. После первой тренировки по йоге я вышла на улицу, а там медленно падал крупными хлопьями снег. Это мне показалось магически красивым, а особенно после тренировки — в теле образовался поток эндорфинов. Все смешалось — красота природы и ощущение счастья внутри. Теперь не могу остановиться, а тренировка для меня равно наслаждение, счастье.
Конечно, во время тренировок бывает тяжело, так как у меня артрозы, но тело уже запрограммировано так, что оно знает, что получит свой кусочек счастья после.
У меня есть проблемы со здоровьем и, конечно, это иногда мешает заниматься. Бывало такое, что после осложнений приходилось пропускать занятия. Годы сказываются.
Потом я переехала в Астану, где я чувствовала себя некомфортно. Когда я начала изучать заведения с йогой, то не смогла найти те, что мне бы понравились. А для меня, например, важны преподаватели и их отношение к людям. Так вышло, что я пошла на фитнес и стретчинг в 1FIT, так как там большой выбор залов в разных локациях.
О мотивации
Наверное, самая важная мотивация ходить на занятия к ребятам — регулярное получение удовольствия в теле от занятий спортом.
Я занимаюсь регулярно, но бывает, что пропускаю по личным причинам — больше времени провожу с внучкой или путешествую. А вообще, я была удивлена, что я очень дисциплинированный спортсмен.
Важная деталь посещения занятий — ко мне хорошо относятся тренеры, они уделяют время, с уважением разговаривают и помогают.
О 1FIT
Абонемент в 1FIT мне подарил сын, потому что видел, как мне грустно. И после начала занятий, я воспряла духом.
Я стараюсь ходить на две тренировки каждый день — один час в одном зале и один в другом. Я занимаюсь с тренерами в группе.
Конечно, я звала подруг и родственников ходить вместе, но через месяц-два они бросают. Здесь нужна определенная дисциплина, как у меня, ведь если посчитать, то я занимаюсь спортом восемь лет.
Если я не буду ходить на спорт, то я точно никуда не буду больше ходить, а так у меня постоянно появляются новые знакомства.
Об отношении к спорту
Спорт для многих становится выходом из многих проблем, закрывает собой какие-то потребности, но главное — дает силу продолжать идти по жизни с улыбкой на лице.
Нет никаких советов, чтобы начать заниматься спортом, но можно выработать привычку, которая будет вести тебя в спортзал снова и снова. Ведь спорт — это, в первую очередь, постоянство или каждодневный ритуал. А еще важно — не бояться общаться с людьми вокруг и не лениться. Все это создает вокруг тебя крутую энергетику.