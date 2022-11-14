Как начать заниматься спортом в 60 лет и постоянно быть в форме

Даулетбаева Гульжиян Кенжибаевна, 68 лет, город — Астана, пенсионерка

О мотивации





Я всегда была болезненным человеком, но никогда не занималась спортом, а в 60 лет начала набирать вес и почувствовала скованность в теле. На тот момент я жила в Кокшетау, где и начала посещать занятия по йоге.После первой тренировки по йоге я вышла на улицу, а там медленно падал крупными хлопьями снег. Это мне показалось магически красивым, а особенно после тренировки — в теле образовался поток эндорфинов. Все смешалось — красота природы и ощущение счастья внутри. Теперь не могу остановиться, а тренировка для меня равно наслаждение, счастье.У меня есть проблемы со здоровьем и, конечно, это иногда мешает заниматься. Бывало такое, что после осложнений приходилось пропускать занятия. Годы сказываются.Потом я переехала в Астану, где я чувствовала себя некомфортно. Когда я начала изучать заведения с йогой, то не смогла найти те, что мне бы понравились. А для меня, например, важны преподаватели и их отношение к людям. Так вышло, что я пошла на фитнес и стретчинг в 1FIT, так как там большой выбор залов в разных локациях.

О 1FIT









Об отношении к спорту



Я занимаюсь регулярно, но бывает, что пропускаю по личным причинам — больше времени провожу с внучкой или путешествую. А вообще, я была удивлена, что я очень дисциплинированный спортсмен.Абонемент в 1FIT мне подарил сын, потому что видел, как мне грустно. И после начала занятий, я воспряла духом.Конечно, я звала подруг и родственников ходить вместе, но через месяц-два они бросают. Здесь нужна определенная дисциплина, как у меня, ведь если посчитать, то я занимаюсь спортом восемь лет.Нет никаких советов, чтобы начать заниматься спортом, но можно выработать привычку, которая будет вести тебя в спортзал снова и снова. Ведь спорт — это, в первую очередь, постоянство или каждодневный ритуал. А еще важно — не бояться общаться с людьми вокруг и не лениться. Все это создает вокруг тебя крутую энергетику.