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Как выбрать идеальный ноутбук для работы. Операционный менеджер стартапа Cerebra об ASUS ExpertBook B9
14
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01.01.2000

Как выбрать идеальный ноутбук для работы. Операционный менеджер стартапа Cerebra об ASUS ExpertBook B9

Мы поговорили с Бексултаном Шакимом, операционным менеджером стартапа Cerebra, который сейчас использует один из новых ноутбуков ASUS ExpertBook B9. Он рассказал о критериях при выборе идеального ноутбука для себя и о том, как этот девайс помогает ему в работе.

Бексултан Шаким, 27 лет, операционный менеджер стартапа Cerebra

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О Cerebra

Я операционный менеджер компании Cerebra. Наш проект позволяет максимально быстро диагностировать инсульт — теперь это занимает до пяти минут. Этим проектом мы занимаемся с конца 2018 года, а в прошлом году получили финансирование.

Cerebra успешно функционирует по Казахстану. Мы с большинством клиник работаем над общей задачей — повышение уровня своевременного определения инсульта в стране. Так как инсульт убивает больше людей, чем тот же COVID-19.

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Определяем инсульт на основе искусственного интеллекта. Цель стартапа Cerebra — спасать жизни. Потому что нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь.


О том, что помогает в ежедневной работе

Как и любой другой компании, нам помогает надежная техника. На данный момент я пользуюсь ноутбуком ASUS ExpertBook B9, который делает меня продуктивнее. Это полезный девайс для работы и личного использования.

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ASUS ExpertBook B9 — легкий 14-дюймовый ноутбук для корпоративных пользователей и не только. Несмотря на свои параметры, ноутбук ExpertBook B9 готов к большим объемам работы


Также, помимо ноутбука, для продуктивной работы я использую блокнот, телефон и наушники. Утром я проверяю социальные сети, почту и мировые новости. После планирую день и в будние дни провожу за ноутбуком от 8 до 13 часов.


О ноутбуке

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Как операционисту мне важно, чтобы у ноутбука были следующие свойства:

— практичность

— легкость, так как я часто бываю в поездках и беру ноутбук с собой

— заряд батареи, который будет долго держаться и позволять работать дистанционно

— хорошая видеокарта и операционные данные

— вместительный жесткий диск

— дизайн.

Все это я нашел в ноутбуке от ASUS ExpertBook B9. Его вес — 880 граммов, благодаря чему девайс удобен в поездках. Зарядку можно держать в автономном режиме до суток, а подзарядка занимает около 39 минут. Кроме того, в его комплектации есть все, что нужно, поэтому нет необходимости что-то докупать.

Нравится дизайн ноутбука. Он минималистичный, при этом каждая деталь расположена там, где нужно. Это удобно.

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В работе я чаще всего использую приложения Yandex, Microsoft Office, Excel, Word, Google Drive, Google Photos, Calendar, Zoom, Telegram, Adobe, Photoshop и другие редакционные программы. С этими сервисами гаджет справляется на отлично.

Еще одна отличная функция, которая помогает в деятельности операциониста — технология интеллектуального шумоподавления. Она повышает качество голосовой связи, улучшает исходящий и входящий аудиосигнал, фильтруя посторонние звуки. Это дает мне возможность работать с ноутбуком в шумных местах: в поездке, коворкинге, на встречах.

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