Seeds For The Future 2022. Как известные мировые компании тренируют будущих специалистов

Специальные программы обучения, лекции и курсы, представляемые самыми известными компаниями по всему миру — это способ современного обучения и развития для студентов.

Цель их проста — повысить общий уровень знаний у студентов, укрепить вовлеченность и познакомить ближе с отраслью, в которой они будут работать. Сами компании заинтересованы в том, чтобы в будущем к ним приходили работники, которые могли бы уже во многом разбираться на начальных этапах.

В Казахстане подобные мероприятия тоже проводят и не первый год. Например, Seeds For The Future — всемирная обучающая программа от Huawei Technologies, о которой мы расспросили руководителя аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.

Фарида Толеубаева, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.





В компании Huawei Technologies я работаю уже больше 5 лет. Тогда свой карьерный путь я начинала с практики.

На данный момент наш департамент курирует несколько больших отраслей. Во-первых, это Public Affairs and Communication Department, включающий в себя работу медиа и узнаваемость бренда Huawei Technologies, а также работу с госсектором. Во-вторых, это административное направление, то есть это back офис и операционная часть работы. В-третьих, это юридический департамент, который курирует все моменты по юридической части. Также мы следим за операционной частью и IT.





Я точно знаю, что иногда в публичных речах не хватает вдохновения для студентов, поэтому мой public talk будет о том, как вдохновлять людей новыми идеями. Я хочу рассказать, что в Казахстане много возможностей для реализации.

О программе

Начиная с 2018 года, программа Seeds For The Future была локализована в Казахстане. Сама программа — глобальная, то есть, например, сейчас в ней участвует больше 170 стран. Данная программа способствует целой экосистеме, то есть мы рассказываем молодым ребятам, какие есть инновационные тренды и новшества в развитии сектора, чтобы они дальше могли применять эти знания у себя в стране.





Мы пытаемся раскрывать для студентов интересные направления, например, облачные технологии, кибербезопасность, 5G и интеллектуальные решения.

Программа длится неделю, за которую студенты могут реально получить глобальные знания. Ребята узнают, куда движется весь мир в целом. Например, в мире есть трендсеттеры: Китай и Европа, от которых мы и должны отталкиваться, чтобы достичь результатов.





Программа Seeds For The Future потерпела свои изменения за все годы существования. До пандемии мы проводили программу офлайн в Казахстане, на которой отбирали 10 лучших студентов и отправляли их в другие страны знакомиться с новыми технологиями. Например, наши студенты посещали Китай, где они также изучали культуру и менталитет этой страны. Но в связи с пандемией программа с Китаем проходит сейчас онлайн, но это не означает, что программа где-то ухудшилась. Мы хотели расширить возможность студентов, которые могут принять участие в данной программе.

О глобальном

Seeds For The Future — одна из ключевых программ для студентов компании Huawei Technologies. Именно в Казахстане мы хотим раскачать тех ребят, которые обладают талантами, хотят развиваться, а для этого необязательно лететь в другие страны. Можно получать знания, находясь здесь.





Мы также открываем ИКТ академии в университетах, где студенты могут пройти международные сертификацию и тренинги, то есть после они становятся экспертами в определенной области. Также у нас есть специальные конкурсы для студентов.

Сегодня в программе Seeds for the Future участвует около 137 стран и областей из 500 университетов со всего мира. Почти за 15 лет стажировку на этой программе прошло 12000 студентов.

Программа постоянно совершенствуется, желающих на участие становится больше, а спикеры на мероприятии все лучше. Это все важно, потому что Seeds for the Future вносит вклад во взращивание ИКТ талантов и привлекает внимание к цифровому сообществу, о чем с нами и поделился вице-министр науки и высшего образования Казахстана.

Камиль Акатов, вице-министр науки и высшего образования Казахстана





Я курирую направление цифровизации в нашей стране. Я хотел бы высказаться о наших планах, о том, что мы поддерживаем направление по цифровизации и по поднятию компетенций. Например, мы подписали меморандум о сотрудничестве с компанией Huawei Technologies.





Наше министерство с различными международными игроками прорабатывает направления, чтобы предоставить новые инструменты и возможности для повышения квалификаций студентов. Сейчас в министерстве есть принятая концепция обучения в течение всей жизни, она предусматривает то, что большую ценность несет неформальное образование. Мы стремимся к большему количеству коллабораций с подобными компаниями, чтобы у студентов была возможность быть конкурентоспособными во всем мире.

О программе

Программа нацелена на то, чтобы студенты знали о новых технологиях — 5G, искусственный интеллект и так далее. Множество из этих направлений дают возможность представить свои кейсы по внедрению, поделиться другими различными темами, которые существуют, то есть у студентов есть шанс прямой практики с экспертами.





Хотелось бы донести до студентов то, что цифровизация — необходимый навык. Теперь ни одна отрасль в экономике не существует в своем изначальном или традиционном виде. Она меняется каждый год, и цифровизация имеет прямое воздействие на это.

В Казахстане есть большие возможности. Сейчас много компаний, которым интересен наш рынок — они готовы показать свои продукты и рассказать о них. Нашим студентам было бы важно взаимодействовать с подобными компаниями, задавать вопросы, изучать практические кейсы, говорить с экспертами.





Seeds For The Future помогает Казахстану реализовать одно из направлений, где мы сейчас готовим большое количество специалистов в области IT. У нас стоят задачи по цифровизации системы государственного планирования страны. Одно из направлений — человеческий качественный капитал. Данная программа помогает взрастить этот капитал.

Seeds For The Future — одно из лучших направлений для получения знаний, а также место, где встречаются единомышленники со всей страны. Остается только наблюдать за развитием данного мероприятия или принимать участие самому.