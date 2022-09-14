Как выбрать ноутбук для геймера и почему при этом важен процессор: рекомендует техноблогер — Максим Якименко

Если прямо сейчас вы ищете доступный, но высокоэффективный ноутбук для работы, учебы и хотите на нем делать крутые катки (или играть по-взрослому!) и стримить, срочно читайте наш материал и смотрите видеообзор от техноблогера Максима Якименко.





Максим Якименко, техноблогер





О себе

Я веду техноблог на YouTube больше восьми лет. Еще у меня есть группа ВКонтакте, канал в Telegram и страница в Instagram. Все эти площадки приносят мне доход.

На своем канале на YouTube я чаще всего снимаю обзоры на различную технику: компьютеры и смартфоны. Но есть и другие форматы — истории известных компаний, например, видео про крах Motorola и Nokia набрали много просмотров или «Что внутри вашего гаджета?», здесь я рассказывал о том, как работает дисплей, процессор, оперативная память и многое другое.

Техноблог — это мой образ жизни, так как я гик. Быть техноблогером — значит увлекаться техникой и рассказывать аудитории о новинках, как они ощущаются в реальной жизни.





Для чего нужен ноутбук и как его выбрать













Ноутбук — это полноценный компьютер, который можно взять с собой в путешествие, командировку или просто, чтобы поработать в кофейне. Благодаря ноутбуку можно писать тексты, обрабатывать фотографии, монтировать видео на профессиональном уровне или разговаривать по видеосвязи.

Для моих задач, а это в основном видеомонтаж, ноутбук должен обладать хорошим дисплеем, процессором и большим объемом оперативной памяти, желательно от 16 ГБ. Быстрым SSD накопителем и дискретной видеокартой не базового уровня. Мне нужно что-нибудь посерьезнее.

Круто, если он не будет весить больше двух с половиной килограмм, потому что больше носить с собой тяжело. Но это не критично. Главное для меня — качество экрана, мощность и производительность ноутбука. Потому что я часто делаю цветокоррекцию для своих видео. Мы снимаем в ProRes 422 не крашенный формат, и картинка получается довольно серая, потому ее нужно красить. Если делать это на ноутбуке с плохим экраном, то на устройствах зрителей она будет выглядеть по-разному и не всегда красиво.





Я не киберспортсмен, но иногда играю в мобильные и компьютерные игры, провожу стримы на YouTube. Геймерские ноутбуки чаще всего отличаются высокой производительностью и наличием RGB-подсветки. Без этого ни один геймер не представляет жизни. Также такие ноутбуки иногда проходят тестирования на военные стандарты, например, Mil-STD-810H, чтобы быть выносливыми в эксплуатации. Еще геймерские ноутбуки оснащаются выделенной видеокартой. У них должна быть продвинутая система охлаждения, защита от перегрева SSD и возможность дальнейшего апгрейда.

При выборе ноутбука для начала нужно понять, что вы требуете от него: если это ноутбук для игр, то выбирайте на базе процессоров AMD. Это самый топ сейчас — AMD Ryzen™ 6000 серии.

Обращайте внимание на наличие портов и возможность апгрейда. Это самое важное, потому что можно взять базовую модель, например, с 8 ГБ оперативки и SSD на 512 ГБ и если есть возможность апгрейда, вы всегда сможете закинуть пару-тройку планок оперативной памяти и заменить SSD. Поэтому выбирать ноутбук нужно по тем частям, которые в дальнейшем заменить не удастся.





В первую очередь — это экран. Если вы используете ноутбук совместно с внешним монитором, то углами обзора, разрешением и временем отклика можно пренебречь. В случае частой работы в дороге лучше сразу присмотреться к ноутбуку с хорошей матрицей: оценить углы обзора, чтобы не было засветов и выцветаний, яркость, разрешение, герцовку и размер матрицы. Зачастую хороший экран можно выбрать, просто взглянув на технические характеристики.

К примеру, в ASUS TUF Gaming A15 на базе AMD Ryzen™, который я протестировал, стоит хороший QHD-дисплей с частотой обновления 165 Гц. У него высокая плотность пикселей, точек на экране вы не увидите, частота обновления довольно высокая, а картинка плавная. Время отклика экрана — 3ms, яркость — 350+ нит, полный охват DCI-P3. Отличная яркость и реалистичная картинка.

Важен и процессор — это основная часть любого компьютера. Он обрабатывает огромные потоки данных и управляет работой всей системы. Самостоятельно заменить его не получится. Следовательно, нужно брать сразу производительное и надежное решение.





В ASUS TUF Gaming A15 установлен процессор AMD Ryzen™ 7 6800H. У него 8 ядер и 16 потоков. Базовая тактовая частота 3,2 ГГц с разгоном до 4,7 ГГц. Есть встроенная графика AMD Radeon™ 680M с частотой 2,2 ГГц. Его производительности хватит как для повседневных задач — просмотра видео, работы в офисных программах — так и для требовательных игр на долгие годы. К тому же, AMD Ryzen™ 7 6800H построен на архитектуре Zen 3+ на 6-нанометровом техпроцессе. Это означает, что энергоэффективность стала выше, а тепловыделение меньше. Я бы не обращал внимание на объем аккумуляторной батареи, потому что это не так важно, на мой взгляд. Если работает три-четыре часа, это уже очень хорошие показатели.

Также важно наличие портов. Ведь если ноутбук нужен не только для игр, но и для работы, то нужно заранее посмотреть, чтобы были все дополнительные порты, микро SD, вход для USBC.





О гейминге и киберспорте





На ASUS TUF Gaming A15 на базе процессора AMD Ryzen™ 7 6800H я играл в Far Cry 6, Cyberpunk 2077, СS:GO, нашумевший Stray — бродилку про кота. Ноутбук «тянет» все, я получил крутые ощущения от игры.

Киберспорт не просто так признали спортом. Школьники, которые катают в Dota 2 или CS:GO, могут собраться в лигу, собрать свой альянс и играть на профессиональном уровне. Киберспортсмены могут собирать миллионы просмотров на Twitch и YouTube, участвовать в офлайн мероприятиях, сражаться за победы, приносить стране достижения и зарабатывать на этом.

Главный совет родителям, дети которых хотят геймерский ноутбук — не бойтесь. Почему бы ребенку не узнать что-то новое. К тому же киберспорт доступнее обычного — здесь не нужно постоянно докупать форму, оплачивать кружки. Это разовое приобретение, которое принесет много эмоций и может открыть простор для будущего.

Игры оберегают сознание от негативных факторов. Они тренируют внимание и мелкую моторику, помогают развивать новые нейронные связи. Конечно, не стоит забывать при этом о зарядках для глаз и тела, чтобы держать баланс и беречь здоровье, так делают и топовые киберспортсмены.





Выбор Максима — ASUS TUF Gaming A15 на базе процессора AMD





Советую линейку ASUS TUF именно на базе процессора AMD Ryzen™. Потому что они сейчас круче, мощнее и привлекательнее многих. Этот ноутбук — это такой ультимативный вариант, когда можно получить все и сразу. Хорошее «железо», прекрасный экран и система охлаждения, высокая производительность, неплохой звук — все это еще и доступно. Топовое решение за свои деньги.

Нравится тем, что современная конфигурация делает TUF Gaming A15, которая подходит для любых задач благодаря высокой скорости: можно и играть, и монтировать, и цветокоррекцию делать. Но в первую очередь рекомендую этот ноутбук тем, кто интересуется играми.





На YouTube Максим подробнее рассказал об ASUS TUF Gaming A15 и при чем тут процессор AMD: (тут ссылка на выпуск)