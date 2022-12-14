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Samsung отмечает резкий рост популярности конкурса Solve for Tomorrow в Казахстане
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Сегодня в 13:50

Samsung отмечает резкий рост популярности конкурса Solve for Tomorrow в Казахстане

Samsung Electronics подвела итоги 2022 года глобальной программы Solve for Tomorrow, в рамках которой в Казахстане проводится ежегодный конкурс для молодых стартаперов.

Главная новость: в этом году в три раза выросло число заявок на участие в конкурсе — 370 против 123, поданных в 2021 году. Количество участников проекта тоже гораздо более внушительное — 800, в прошлый раз их было 350.

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Жюри отобрало 40 наиболее интересных, перспективных концептов. До финала добралось 30 участников, представляющих 10 команд. Они презентовали свои проекты в финале конкурса в конце сентября в Астане. Церемония награждения победителей состоялась на форуме Digital Bridge 2022 в МВЦ EXPO.

В этом году на Solve for Tomorrow первое место заняла команда Virgo из Актобе с проектом Nuret SS — газоанализатором для шахтеров, оповещающем о наличии и количестве опасных для здоровья газов в воздухе. Победители получили гран-при — 4 миллиона тенге! Второе место завоевала команда Ortus из Костаная, разработавшая робот-трактор на электродвигателе, который может самостоятельно обрабатывать поля. Приз — 2,5 миллиона тенге. «Бронза» досталась Kazbionics из Шымкента. Они создали полноценный протез руки, управляемый голосом или мышечными сокращениями. Ребята получили миллион тенге.

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Остальные финалисты получили поощрительные призы в размере 300 тысяч тенге и дипломы об участии в конкурсе.

Вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов, выступая на форуме, отметил, что развитие цифровой экономики — приоритет для Казахстана и что такие мероприятия поддерживают и мотивируют талантливую молодежь.

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Программа Solve for Tomorrow была создана в 2010 году в США и получила свое распространение в 23 странах по всему миру, в том числе в Казахстане. Это конкурс идей для школьников с активной жизненной позицией, желающих помогать окружающим при помощи науки и технологий.

В следующем году Samsung объявит новый набор на проект Solve for Tomorrow, где молодые люди из любого города или района Казахстана в возрасте до 18 лет смогут заявить о себе и презентовать свои идеи, способные изменить окружающий мир к лучшему.Следите за новостями на официальном новостном ресурсе Samsung Newsroom Kazakhstan!



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