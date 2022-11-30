Пять дорог inDrive

В начале недели inDrive, совместно с АО «НК Kazakh tourism», выпустили пять медитативных роликов, на которых не происходит ничего, кроме дороги. Один ролик — один маршрут, каждый раз к какой-то нетривиальной достопримечательности. Для каждого из пяти маршрутов популярные казахстанские диджеи написали по специальному сету.

Идея

Понятие «дорожная романтика» в последнее время устарело и потеряло былое очарование. Да, и о какой романтике может идти речь, если мы стали воспринимать поездки через сухие цифры и алгоритмы: по какой цене ехать, какой маршрут лучше выбрать, чтобы быстрее добраться и так далее.

Но ведь дорога — всегда пусть маленькое, но приключение. Смена обстановки и пейзажа, возможность прекратить внутренний бег, замедлиться и подумать о чем-то важном, глядя на красоту за окном.

Так родился проект Soulful Tracks, показывающий, насколько на самом деле красив и разнообразен Казахстан, и как просто эту красоту увидеть. Проект, бросающий вызов алгоритмам в пользу человечности.

В его названии тройная игра слов. Ведь track в переводе с английского — и путь, и музыкальная дорожка, и даже грузовик. Все это в проекте тесно переплетено.





Путь глазами сервиса

Начали с самого очевидного и сложного — с выбора маршрутов. Это только кажется, что пять это много, и выбор будет прост.

В Казахстане много интересных мест. До большинства из них можно просто добраться на автомобиле, ведь все эти маршруты входят в большую сеть междугородних поездок inDrive.

И чтобы выбрать, inDrive обратились к людям, которые действительно рулят — к водителям, работающим с сервисом. Их попросили рассказать про самые красивые, по их мнению, места и дороги в стране.

В итоге после долгих расспросов определилось пять мест-финалистов: Кольсай, Бесмойнак, Боровое, Баянаул и Талдыкорган.

Поскольку междугородние перевозки в inDrive бывают на разных машинах, в проекте тоже решили показать пять типов автомобилей: внедорожник, газель, легковушка, кроссовер и фура.

На них закрепили камеры таким образом, чтобы они давали обзор в 360 градусов, включили запись и поехали. Такая запись позволяет увидеть дорогу такой, какой она не бывает из окна и даже через лобовое стекло. Получилось видео с полным погружением, будто есть только ты и дорога в окружении постоянной смены пейзажа. Путь глазами сервиса в прямом смысле слова.

Видео затягивало, было красивым, но для идеала ему явно чего-то не хватало. Музыки! То, без чего немыслима интересная дорога. И то, что дает каждой поездки свою атмосферу.

В inDrive решили, что будет правильно, если саундтреки к казахстанских дорогам напишут местные популярные диджеи и обратились с ним с таким творческим вызовом. И они с честью его приняли.

Так появились маршруты Soulful Tracks:

Маршрут 1. Алматы — Кольсай

Тип машины: внедорожник

Музыка: DJ Nazira





Маршрут 2. Алматы — Бесмойнак

Тип машины: газель

Музыка: DJ Edige





Маршрут 3. Астана — Боровое

Тип машины: легковой автомобиль

Музыка: DJ Nurboogie





Маршрут 4. Астана — Баянаул

Тип машины: кроссовер

Музыка: DJ Nina_songa





Маршрут 5. Покровка — Талдыкорган



Тип машины: фура

Музыка: DJ Aki





Как это работает

Конечные точки маршрутов — интереснейшие памятники культуры, истории и природы. Так, например, Кольсай и Боровое — курорты, Бесмойнак — комплекс археологических памятников, Баянаул — национальный парк, а Талдыкорган — город с богатой историей.

Soulful Tracks — маленькое приключение и путешествие по стране, которое можно организовать себе, сделав пару кликов в телефоне. И по своей, справедливой цене, в inDrive принцип прямых договоренностей между пользователями работает везде.

Кроме того, это отличное подспорье туристам, тем, кто только планирует поездку, и тем, кто уже в стране и думает, чем разнообразить свой досуг.

Маршруты разные и по продолжительности. Видео дают представление о том, как это будет и что встретится по дороге.

А если уехать сейчас никак не получится, ролики Soulful Tracks станут отличной медитацией и возможностью путешествовать, никуда не уезжая.

Посмотреть ролики и насладиться красотами Казахстана под музыку можно здесь.