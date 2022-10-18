Новое место притяжения молодежи в Астане. Коллаборация JUSAN x Visit Astana x Repass

Популяризация искусства — естественное продолжение для больших предприятий, бизнесов и банков. Это важно для их развития, поэтому они охотно поддерживают арт-проекты.

Для каких-то учреждений эта работа заключается в том, чтобы показать шедевры местных творческих людей, а для других — это уже часть их бренда. Как JUSAN x Visit Astana x Repass привлекают искусство и художников, вкладываясь в креатив городов, рассказал Дима Репас.





Дима Репас, 32 года, город — Алматы, художник





О проекте — мост Беласар

Изначально задача была расписать какие-то части зданий, а в нашем случае — опорные колонны моста Беласар. Выбор мест всегда падает на такие места, о которых мало кто знает, чтобы создавать новые точки притяжения в городе. Там молодежь может заниматься спортом, посещать развивающиеся арт-пространства, проводить досуг.

Расписывая колонны Беласара, мы использовали узнаваемые элементы, которые присутствовали ранее в работах с JUSAN банком. Например, образы казахстанской степи.

Размер мурала — около восьми метров в высоту. Работу создавали пять дней.

О создателях

Мы всегда работаем совместно с местными художниками. В Астане над эскизом работали граффити, тату-художники и нейросеть. Запечатлеть весь процесс помогли операторы.

Работая в команде, мы все обмениваемся опытом. Например, наш татуировщик сделал эскизы полыни, потому что JUSAN означает полынь, и мы внедрили рисунок в композицию.





Зачем нужны арт-объекты

В Астане мы уже осуществляли несколько проектов, например, в Триатлон Парке. Всего в столице можно насчитать около пяти похожих проектов по всему городу.

Не будем забывать о задаче, которую нам поставили — создать новые точки притяжения для молодежи. Например, проект в Караганде — это было заброшенное место, а теперь в течение дня там проходят фотосессии и танцы для TikTok. Там это сработало. Дальше такие места развиваются без нас, как живой организм.

Локация для проектов

В Астане нам предоставили пару мест и мы быстро выбрали самое непопулярное.

Общественные банки, занимающиеся искусством, понимают его способность соединять истории людей и мест. Один из сторонников таких реформ — Олегжан Бекетаев, управляющий директор JUSAN.





Олегжан Бекетаев, управляющий директор JUSAN





О проекте — мост Беласар

У Астаны в планах развивать спортивный и креативный кластер в этой части города. Создание паблик-арта на колоннах придаст новый импульс для дальнейшей трансформации подмостовой территории Беласара.

Также рядом расположен университет и общежитие университета, а студенты любят такие объекты.

О создателях

Мы тесно сотрудничаем с местными активистами и администрацией города, при поиске мест, нуждающихся в облагораживании. А художественную работу по созданию полотен, поиску и привлечению региональных казахстанских художников проводит партнер проекта и автор многих Алматинских муралов Дмитрий Репас.





Зачем нужны арт-объекты

На сегодняшний день эта локация стала местом социализации и досуга молодежи. Дальше — больше: появление муралов в областных городах, развитие арт-искусства и, соответственно, привлечение и поддержка креативного пласта.

Локация для проекта

При выборе локации для создания мурала мы руководствовались тем, что важно для города и его жителей. Данное место на сегодняшний день требует особого внимания.

На левой части моста пустующая часть подмостового пространства была реорганизована акиматом города под баскетбольную и спортивную зоны.

Такие крутые проекты помогают прогрессивному изменению инфраструктуры городов Казахстана. А если и дальше иметь процветающую художественную сцену и сильное культурное сообщество, такое, которое обогащает и возвышает все наши знания, важно заручиться поддержкой местных финансовых учреждений.





Материал подготовлен при поддержке АО «Jusan Bank».

Лицензия АО «Jusan Bank» № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.



