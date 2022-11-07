Как команда Chery принимала участие в запуске ракеты с «Байконура»

Проехав 1400 километров на Chery Tiggo 8 PRO MAX, известные казахстанские автоблогеры и инфлюенсеры увидели запуск ракеты.

Практически все видели запуск ракеты по телевизору или на YouTube, но увидеть это собственными глазами, находясь на стартовой площадке, стало возможным лишь в 2018 году, когда «Байконур» открыли для туристов. Но сегодня все еще не многие видели запуск вживую.



Прежде чем попасть в Байконур и на пусковую площадку, группа известных казахстанских автоблогеров и инфлюенсеров проехали 1400 километров от Шымкента, через Кызылорду и до космодрома на Chery Tiggo 8 PRO MAX, протестив новую модель, которая поступила в продажу в сентябре 2022 года. Официальный дистрибьютор Chery в Казахстане — First MotorGroup, входит в состав «Астана Моторс».

Основная фишка Chery Tiggo 8 PRO MAX, которую отметили участники тест-драйва, это тяга — 197 лошадиных сил позволяют достаточно большому автомобилю быстро разгонятся, что важно в длительных поездках по трассе.

Дияс Валихан, автоэксперт

Технические характеристики автомобиля позволяют уверенно чувствовать себя на дороге — тяга 200 лошадиных сил, семиступенчатая коробка передач, режим спорт.





Chery Tiggo 8 Pro Max — первый полноприводный автомобиль бренда, представленный в стране. А еще это самый быстрый кроссовер своего класса — разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 8,5 секунд, предельная скорость — 195 км/ч.

Руслан Муканов, автоблогер

Главной фишкой в Chery Tiggo 8 PRO MAX я бы назвал салон. Кресла очень удобные, мы проехали от Шымкента до Байконыра и я не устал. Шумоизоляция на уровне. Комфортная машина, которая удовлетворяет все потребности, здесь есть и камера 360, и адаптивный круиз-контроль.

Неравнодушными к Chery Tiggo 8 PRO MAX остались и девушки, принявшие участие в автопробеге — дизайнер Аида Кауменова и фигуристка Ксения Панкратова. Девушки, в первую очередь, отметили вместимость салона и большой багажник, в который поместится все: от новой коллекции бренда до спортивной сумки и снаряжения. Автомобиль вместительный — имеет семиместный премиальный салон. Сиденья второго и третьего ряда можно сложить, после чего пространство для вещей увеличится до 2101 литра.

Аида Кауменова, дизайнер

Салон в этом кроссовере, как у автомобилей сегмента люкс.

Действительно, эксперты отмечают, что внешний вид, интеллектуальная начинка, премиальный салон от дизайнеров Jaguar и пятизвездочный уровень безопасности делают эту модель серьезным конкурентом для автомобилей из более высокого ценового сегмента. При этом стоимость Chery Tiggo 8 PRO MAX начинается от 18,9 миллионов тенге.

После приезда в Байконур группа немного отдохнула, после чего отправилась на стартовую площадку «Восток», с которой состоялся запуск космического транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21» по программе 82-й миссии снабжения Международной космической станции.

После запуска участники автопробега поделились своими впечатлениями.

Нурлан Батыров, актер

Это была крутая поездка. Я вживую увидел, как взлетает ракета, причем эта ракета грузовая. И когда ты понимаешь, что в воздух поднимается несколько тонн — это в голове не укладывается. Путешествуйте по Казахстану вместе с Chery и посещайте самые интересные места нашей необъятной Родины.

Ерден Телемисов, актер

Это было очень быстро, но это было невероятно классно. Увидеть, как многотонная махина, что-то настолько большое и мощное, взлетает вверх буквально за долю секунд и исчезает в космосе. Мы как дети прыгали и радовались. Большое спасибо Chery Kazakhstan за организацию автопробега. Самое главное, что им удалось – это объединить людей и проехать по нашей родной земле, по нашему Казахстану на качественных автомобилях.

Айгуль Темешова, директор по маркетингу First Motor Group

На презентации Chery Tiggo 8 Pro Max об автомобиле гостям рассказывали «пилоты». Эту тематику мы выбрали не случайно, так как автомобиль сравнивают с воздушным судном, ведь в «сердце» кроссовера — турбина, созданная компанией Honeywell, которая разрабатывает двигательные установки для самолетов. Кроме того, первая ассоциация, возникающая за рулем автомобиля — «как в самолете». Все эти экраны и системы, голосовой помощник, аналог «автопилота» при парковке. А уровень комфорта можно сравнить с бизнес-классом современного авиалайнера – как для водителя, так и для всех его пассажиров. И, продолжая эту тему, мы решили пригласить на космодром, провести нестандартный тест-драйв и понять, как автомобиль ведет себя на трассе.

Во время автопробега его участники смогли насладиться красотами Казахстана, увидеть запуск ракеты и протестировать автомобиль Chery.

Вы также можете испробовать новый автомобиль! Записаться на тест-драйв Chery можно через круглосуточный контакт-центр «Астана Моторс» 7007.