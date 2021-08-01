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Что посмотреть: 88 фильмов на все случаи жизни
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Сегодня в 17:45

Что посмотреть: 88 фильмов на все случаи жизни

Фильмы, которые рекомендует Константин Хабенский


Человек, который удивил всех

Егор, скромный егерь из глубинки, узнает, что у него рак. Размеренная жизнь идет под откос. Мужчина понимает, что вынужден оставить старшего ребенка, любимую жену и нерожденного малыша одних. Герой не собирается сдаваться: медицина, гадание, шаманские заговоры, — в ход идут всевозможные средства борьбы с болезнью.

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Бердмэн

Звезда кинокомикса 90-х Ригган Томпсон так и остался заложником одной роли — супергероя Бёрдмэна. Актер хочет доказать всем, что его рано списали со счетов. Что он может не только блистать в трико, но и прекрасно играть.

Больше фильмов, которые рекомендует Константин Хабенский, здесь.


Фильмы, которые стоит посмотреть на RUSSIAN FILM FESTIVAL


Глубже!

История о том, как по воле случая молодой и известный своей требовательностью театральный режиссер оказывается вовлечен в порно-индустрию, где переворачивает все вверх дном. Теперь на его талант надеется вся страна!


Дорогие товарищи

Первое в истории СССР восстание народа против советской власти в исторической драме — «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Основанная на реальных событиях, картина рассказывает о забастовке на главном городском заводе в советском Новочеркасске.

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Больше фильмов фестиваля здесь.


Фильмы, которые показывают событие с художественной и документальной сторон


Человек на Луне

20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин посадили модуль корабля на поверхности Луны. Они оставались там в течение 21 часа и 36 минут. Фильм расскажет о сложностях на пути к этому маленькому шагу.


Аполлон-11

Подробный рассказ о том, как был организован судьбоносный полет. В фильме были использованы архивная съемка, кадры из интервью очевидцев и редкие документы.

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Больше фильмов, показывающих историю с разных сторон здесь.


Лучшее детское кино по версии «Оскар 2021»


Душа

Авторам очередного шедевра Pixar удалось создать целый мир и даже миры! Красочная, трогательная и глубокая история для детей и взрослых с уникальным рецептом, как быть счастливым.


Вперед

Добрая история в стиле «роуд муви» о приключениях, семейных узах и силе братской любви. И все это в волшебном мире-аллегории на современность, «пасхалки» которого узнаваемы даже детьми.

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Больше детского кино здесь.


Кино-новинки лета 2021


Ограбление по-джентльменски

Элегантное и дерзкое ограбление — это именно то, что нужно этому лету. Признанный вор объединяется с группой молодых людей — Робин Гудами современности. Их цель — хранилище золотых слитков, владелец которого отмывает деньги преступного мира.


Черная Вдова

По-«Марвеловски» масштабная супергеройская история, расскажет о прошлом оригинального члена «Мстителей» Черной Вдовы. Наташе Романофф предстоит встреча не только с членами потерянной семьи, но и с новым загадочным злодеем — Таскмастером.

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Больше летних новинок здесь.


Фильмы, которые научат никогда не сдаваться


Прогулка

Фильм о французском уличном канатоходце Филиппе Пети. За неделю до своего 25-летия он решился совершить проход без страховки между Башнями-Близнецами Нью-Йорка.

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Одержимость

Постоянные тренировки, кровавые мозоли и полное самоотречение — таков путь ударника Эндрю. Герой фильма равняется только на великих и в бешеном ритме идет к победе.

Больше вдохновляющих фильмов здесь.


Фильмы, которые вы могли пропустить в 2020


Довод

После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени — технологию будущего, позволяющую времени идти вспять.


Новые мутанты

После нашествия на резервацию загадочного торнадо и гибели отца, Дэниель Мунстар приходит в себя, связанная на больничной койке. Доктор Рейес сообщает девушке, что она, единственная выжившая, и теперь вместе с четырьмя подростками находится в специализированном учреждении, где их изучают и учат контролировать свои сверхспособности.

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Больше фильмов 2020 года здесь.


Фильмы с неожиданной концовкой


Достать ножи

85-летний известный автор криминальных романов Харлан Тромби совершает самоубийство. За дело берется частный детектив Бенуа Блан. Он получил конверт с наличными от неизвестного и заказ на расследование. Все семейство приукрашивает отношения.

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12 разгневанных мужчин

Юношу обвиняют в убийстве собственного отца, ему грозит электрический стул. Двенадцать присяжных собираются, чтобы вынести вердикт: виновен или нет. С начала заседания почти все считают подсудимого виновным, и лишь только один из двенадцати позволил себе усомниться.

Больше фильмов с крутыми сюжетными поворотами здесь.


Фильмы Тимура Бекмамбетова, которые стоит посмотреть


Война токов

Действие фильма, который спродюсировал Тимур Бекмамбетов, происходит в конце XIX века и рассказывает о знаменитом противостоянии изобретателя Томаса Эдисона и инженера Джорджа Вестингауза.

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Бен-Гур

История потомка из знатного иудейского рода Бен-Гура, который был предан своим лучшим другом-римлянином.

Больше фильмов Тимура Бекмамбетова здесь.

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