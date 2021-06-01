Лето 2021: что смотреть в кино

Впереди лето, а вместе с ним приходят новинки кино, которые никак нельзя пропустить. Мы подготовили для вас список лучших фильмов этого лета.
«Ограбление по-джентльменски»/ The Misfits
Элегантное и дерзкое ограбление — это именно то, что нужно этому лету. Признанный вор объединяется с группой молодых людей — Робин Гудами современности. Их цель — хранилище золотых слитков, владелец которого отмывает деньги преступного мира. Красивое и со вкусом обставленное ограбление, хорошо поставленный экшн и тонкий юмор. Все это в «Ограблении по-джентльменски».
Дата выхода: 11 июня
Режиссер: Ренни Харлин
Жанр: боевик, триллер, приключения
«Телохранитель жены киллера»/ Hitman's Wife's Bodyguard
Райан Рейнольдс возвращается к роли телохранителя Майкла Брайса в убойном комедийном боевике с потрясающим кастом. Даже в отпуске ему приходится охранять людей, на этот раз жену киллера Дариуса Кинкейда, Соню. Веселый и по-хорошему безумный фильм — отличный способ провести вечер.
Дата выхода: 11 июня
Режиссер: Патрик Хьюз
Жанр: комедия, боевик
«Лука»/ Luca
Теплый и солнечный мультфильм от студии Disney рассказывает историю одного лета мальчика Луки, который проводит его вместе со своим новым другом, подводным обитателем в человеческом облике.
Дата выхода: 18 июня
Режиссер: Энрико Касароса
Жанр: фэнтези, комедия, приключения
«Босс-молокосос 2»/ The Boss Baby: Family Business
Полюбившийся многим Босс-молокосос, вновь возвращается на экраны этим летом! Тим с помощью Теда и его дочери Тины должны остановить злодея, цель которого создать армию злых детей. Веселый детский мультфильм — хороший повод собраться всей семьей за просмотром.
Дата выхода: 2 июля
Режиссер: Том Мак Грат
Жанр: комедия, приключения, семейный
«Чёрная Вдова»/ Black Widow
По-«Марвеловски» масштабная супергеройская история, расскажет о прошлом оригинального члена «Мстителей» Черной Вдовы. Наташе Романофф предстоит встреча не только с членами потерянной семьи, но и с новым загадочным злодеем — Таскмастером. Шпионский сюжет наполнен вещами за которые мы полюбили вселенную, хорошо поставленным экшном и харизматичными персонажами.
Дата выхода: 7 июля
Режиссер: Кейт Шортланд
Жанр: фантастика, боевик, приключения
«Космический джем»: «Новое поколение»/ Space Jam: A New Legacy
Добрый мультфильм в необычной форме расскажет о сложностях в отношениях с детьми и о том, как их преодолеть. Эпическое путешествие Леброна Джеймса в виртуальный мир, наполненный отсылками к легендарным мультфильмам, отличная анимация и захватывающий сюжет. Все это — компоненты отличного семейного вечера.
Дата выхода: 10 июля
Режиссер: Малкольм Д. ЛиЖанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения
«Страсть, любовь и стволы»/Die in a Gunfight
История «Ромео и Джульетты» не стареет никогда. Вот и сейчас перед нами оригинальный пересмотр классики. Сюжет фильма сосредоточен на отношениях Бена и Мэри — детей заклятых врагов, которые пытаются изменить обстоятельства ради любви.
Дата выхода: 16 июля
Режиссер: Коллин Шиффли
Жанр: драма
«Монстры на каникулах»: «Трансформация»/ Hotel Transylvania: Transformania
Новая часть полюбившихся монстров возвращается на экраны. На это раз Дракула и его друзья превращаются в самых обычных людей, которые всеми силами ищут способы вернуть все на свои места.
Дата выхода: 21 июля
Режиссеры: Дженнифер Клуска, Дерек Драймон
Жанр: фэнтези, комедия, приключения
G.I. Joe: «Бросок кобры». Снейк Айз/ Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Перезапуск серии G.I. Jое, фильм расскажет о Снейк Айзе — одном из членов специального секретного отряда, который противостоит международным террористам.
Дата выхода: 21 июля
Режиссер: Роберт Швентке
Жанр: фантастика, боевик, приключения
«Отряд самоубийц»: «Миссия навылет»/ The Suicide Squad
Что если спасением мира займутся суперзлодеи? Чтобы это выяснить, был создан специальный отряд — Харли Квинн, Король Акул, Бладспот и многие другие. Тонны оружия и черного юмора. Все это — сверхсекретный проект: «Отряд самоубийц», под режжисерством великолепного Джеймса Ганна.
Дата выхода: 28 июля
Режиссер: Джеймс Ганн
Жанр: фантастика, комедия, приключения
«Круиз по джунглям»/ Jungle Cruise
По древним легендам в сердце джунглей Амазонки растет дерево, способное вылечить любую болезнь. В XX веке исследователь Лили Хоутон отправляется в путешествие, чтобы выяснить, правда ли это. В пути ее будут сопровождать брат и харизматичный капитан корабля. Полное приключений и опасности путешествие обещает быть захватывающим и интересным.
Дата выхода: 28 июля
Режиссер: Жауме Кольет-Серра
Жанр: приключения, комедия, фэнтези
«Агент 117»: «Из Африки с любовью»/ OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire
Третий фильм из серии рассказывает о приключениях харизматичного Агента 117 в Африке. Фирменный французский юмор, лихие приключения и шпионская история — главные составляющие фильма.
Дата выхода: 4 августа
Режиссер: Николя Бедос
Жанр: боевик, комедия
«Главный герой»/ Free Guy
Сюжет расскажет о клерке, живущим обычной жизнью до одного момента, когда он узнает, что мир вокруг — всего лишь видеоигра. Теперь ее исход зависит лишь от него, ведь он главный герой.
Дата выхода: 11 августа
Режиссер: Шон Леви
Жанр: комедия, фантастика, боевик
«Воспоминание»/ Reminiscence
Сюжет расскажет о недалеком будущем, где частный детектив распутывает дела с помощью воспоминаний, которые проживают его клиенты. Однажды к нему обращается женщина, которая полностью меняет его жизнь.
Дата выхода: 18 августа
Режиссер: Лиза Джой
Жанр: фантастика, триллер, мелодрама
«Битлз»: «Вернись»/ The Beatles: Get Back
Документальный фильм Питера Джексона, цель которого — пересмотреть историю легендарной группы. Кинолента основывается на большом количестве материала, который никогда не был издан. Над фильмом также работали Пол Маккартни и Ринго Старр.
Дата выхода: 26 августа
Режиссер: Питер Джексон
Жанр: документальный, музыка