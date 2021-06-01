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Лето 2021: что смотреть в кино
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Сегодня в 11:57

Лето 2021: что смотреть в кино

Впереди лето, а вместе с ним приходят новинки кино, которые никак нельзя пропустить. Мы подготовили для вас список лучших фильмов этого лета.


«Ограбление по-джентльменски»/ The Misfits



Элегантное и дерзкое ограбление — это именно то, что нужно этому лету. Признанный вор объединяется с группой молодых людей — Робин Гудами современности. Их цель — хранилище золотых слитков, владелец которого отмывает деньги преступного мира. Красивое и со вкусом обставленное ограбление, хорошо поставленный экшн и тонкий юмор. Все это в «Ограблении по-джентльменски».

Дата выхода: 11 июня

Режиссер: Ренни Харлин

Жанр: боевик, триллер, приключения


«Телохранитель жены киллера»/ Hitman's Wife's Bodyguard



Райан Рейнольдс возвращается к роли телохранителя Майкла Брайса в убойном комедийном боевике с потрясающим кастом. Даже в отпуске ему приходится охранять людей, на этот раз жену киллера Дариуса Кинкейда, Соню. Веселый и по-хорошему безумный фильм — отличный способ провести вечер.

Дата выхода: 11 июня

Режиссер: Патрик Хьюз

Жанр: комедия, боевик


«Лука»/ Luca



Теплый и солнечный мультфильм от студии Disney рассказывает историю одного лета мальчика Луки, который проводит его вместе со своим новым другом, подводным обитателем в человеческом облике.

Дата выхода: 18 июня

Режиссер: Энрико Касароса

Жанр: фэнтези, комедия, приключения


«Босс-молокосос 2»/ The Boss Baby: Family Business



Полюбившийся многим Босс-молокосос, вновь возвращается на экраны этим летом! Тим с помощью Теда и его дочери Тины должны остановить злодея, цель которого создать армию злых детей. Веселый детский мультфильм — хороший повод собраться всей семьей за просмотром.

Дата выхода: 2 июля

Режиссер: Том Мак Грат

Жанр: комедия, приключения, семейный


«Чёрная Вдова»/ Black Widow



По-«Марвеловски» масштабная супергеройская история, расскажет о прошлом оригинального члена «Мстителей» Черной Вдовы. Наташе Романофф предстоит встреча не только с членами потерянной семьи, но и с новым загадочным злодеем — Таскмастером. Шпионский сюжет наполнен вещами за которые мы полюбили вселенную, хорошо поставленным экшном и харизматичными персонажами.

Дата выхода: 7 июля

Режиссер: Кейт Шортланд

Жанр: фантастика, боевик, приключения


«Космический джем»: «Новое поколение»/ Space Jam: A New Legacy



Добрый мультфильм в необычной форме расскажет о сложностях в отношениях с детьми и о том, как их преодолеть. Эпическое путешествие Леброна Джеймса в виртуальный мир, наполненный отсылками к легендарным мультфильмам, отличная анимация и захватывающий сюжет. Все это — компоненты отличного семейного вечера.

Дата выхода: 10 июля

Режиссер: Малкольм Д. Ли

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения


«Страсть, любовь и стволы»/Die in a Gunfight



История «Ромео и Джульетты» не стареет никогда. Вот и сейчас перед нами оригинальный пересмотр классики. Сюжет фильма сосредоточен на отношениях Бена и Мэри — детей заклятых врагов, которые пытаются изменить обстоятельства ради любви.

Дата выхода: 16 июля

Режиссер: Коллин Шиффли

Жанр: драма


«Монстры на каникулах»: «Трансформация»/ Hotel Transylvania: Transformania



Новая часть полюбившихся монстров возвращается на экраны. На это раз Дракула и его друзья превращаются в самых обычных людей, которые всеми силами ищут способы вернуть все на свои места.

Дата выхода: 21 июля

Режиссеры: Дженнифер Клуска, Дерек Драймон

Жанр: фэнтези, комедия, приключения


G.I. Joe: «Бросок кобры». Снейк Айз/ Snake Eyes: G.I. Joe Origins



Перезапуск серии G.I. Jое, фильм расскажет о Снейк Айзе — одном из членов специального секретного отряда, который противостоит международным террористам.

Дата выхода: 21 июля

Режиссер: Роберт Швентке

Жанр: фантастика, боевик, приключения


«Отряд самоубийц»: «Миссия навылет»/ The Suicide Squad


Что если спасением мира займутся суперзлодеи? Чтобы это выяснить, был создан специальный отряд — Харли Квинн, Король Акул, Бладспот и многие другие. Тонны оружия и черного юмора. Все это — сверхсекретный проект: «Отряд самоубийц», под режжисерством великолепного Джеймса Ганна.

Дата выхода: 28 июля

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанр: фантастика, комедия, приключения


«Круиз по джунглям»/ Jungle Cruise



По древним легендам в сердце джунглей Амазонки растет дерево, способное вылечить любую болезнь. В XX веке исследователь Лили Хоутон отправляется в путешествие, чтобы выяснить, правда ли это. В пути ее будут сопровождать брат и харизматичный капитан корабля. Полное приключений и опасности путешествие обещает быть захватывающим и интересным.

Дата выхода: 28 июля

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

Жанр: приключения, комедия, фэнтези


«Агент 117»: «Из Африки с любовью»/ OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire



Третий фильм из серии рассказывает о приключениях харизматичного Агента 117 в Африке. Фирменный французский юмор, лихие приключения и шпионская история — главные составляющие фильма.

Дата выхода: 4 августа

Режиссер: Николя Бедос

Жанр: боевик, комедия


«Главный герой»/ Free Guy



Сюжет расскажет о клерке, живущим обычной жизнью до одного момента, когда он узнает, что мир вокруг — всего лишь видеоигра. Теперь ее исход зависит лишь от него, ведь он главный герой.

Дата выхода: 11 августа

Режиссер: Шон Леви

Жанр: комедия, фантастика, боевик


«Воспоминание»/ Reminiscence


Сюжет расскажет о недалеком будущем, где частный детектив распутывает дела с помощью воспоминаний, которые проживают его клиенты. Однажды к нему обращается женщина, которая полностью меняет его жизнь.

Дата выхода: 18 августа

Режиссер: Лиза Джой

Жанр: фантастика, триллер, мелодрама


«Битлз»: «Вернись»/ The Beatles: Get Back



Документальный фильм Питера Джексона, цель которого — пересмотреть историю легендарной группы. Кинолента основывается на большом количестве материала, который никогда не был издан. Над фильмом также работали Пол Маккартни и Ринго Старр.

Дата выхода: 26 августа

Режиссер: Питер Джексон

Жанр: документальный, музыка

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