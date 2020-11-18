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11 фильмов с неожиданной концовкой
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16.11.2020

11 фильмов с неожиданной концовкой

Достать ножи, 2019

85-летний известный автор криминальных романов Харлан Тромби совершает самоубийство. За дело берется частный детектив Бенуа Блан. Он получил конверт с наличными от неизвестного и заказ на расследование. Все семейство приукрашивает отношения. Но есть медсестра покойного, которая физически не выносит ложь.

12 разгневанных мужчин, 1956

Юношу обвиняют в убийстве собственного отца, ему грозит электрический стул. Двенадцать присяжных собираются, чтобы вынести вердикт: виновен или нет. С начала заседания почти все считают подсудимого виновным, и лишь только один из двенадцати позволил себе усомниться. И он решает убедить остальных в своей правоте.

Семь, 1995

На детектива Уильяма Сомерсета, мечтающего уйти на пенсию, сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором: вернуться к работе либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику?

Ветреная река, 2016

На территории индейской резервации «Ветреная река» в Вайоминге егерь Кори Ламберт находит тело молодой девушки. Начинающий агент ФБР, которая не знакома с местными природными условиями и обычаями, просит охотника из Департамента рыболовства и охоты помочь поймать убийц девушки.

Молчание ягнят, 1990

Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу Америки. ФБР, уверенное в том, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг встретиться с заключенным-маньяком, который мог бы объяснить следствию психологические мотивы серийного убийцы и тем самым вывести на его след.

Остров проклятых, 2003

Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.

Шестое чувство, 1999

Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со странным случаем: девятилетнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших. Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на малыша свой гнетущий страх и отчаянный гнев.

Зодиак, 2007

На протяжении более 10 лет он держал в страхе весь Сан-Франциско. Общаясь с властями через репортеров, он в письмах жестко упрекал полицию в бездействии. Зодиак то пропадал на время. Однако и почерк убийств и письма репортерам говорили о том, что Зодиак еще не отошел от дел.

Помни, 2000

Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни — найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти, помня все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад.

Роковое число 23, 2006

Уолтер Спэрроу берется за чтение романа «Номер 23». В итоге тихая и спокойная жизнь Уолтера превращается в невыносимые муки. По мере того, как описанные в романе события начинают повторяться в реальной жизни. Изменить же будущее Уолтер сможет только раскрыв тайну числа.

Тайна в его глазах, 2009

1974 год. Судебный служащий Бенхамин Эспосито вместе с двумя напарниками приступает к расследованию громкого дела, произошедшего в Буэнос-Айресе. Женщина была изнасилована и жестоко убита прямо у себя дома. Следователи начинают расследование и находят главного подозреваемого.

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