Художественный или документальный фильм: 6 исторических событий, рассказанных по-разному

Кинематограф давно использует исторические сюжеты для создания захватывающих картин. Мы собрали интересные художественные фильмы, рассказывающие о разных событиях всемирной истории. Тем, кто хочет узнать больше, советуем посмотреть документальные фильмы, освещающие историю более детально и достоверно.









Мартин Лютер Кинг, лауреат Нобелевской премии мира и известный борец за расовые права. История его жизни и создания движения за гражданские права одновременно сложная и вдохновляющая. Фильм расскажет о маршах протеста, которые проводились Мартином в городе Сельма.









Документальный фильм раскрывает знаменитого правозащитника с другой, более человеческой стороны, с помощью уникальных документов и архивных съемок.









20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин посадили модуль корабля на поверхности Луны. Они оставались там в течение 21 часа и 36 минут. Фильм расскажет о сложностях на пути к этому маленькому шагу.









Подробный рассказ о том, как был организован судьбоносный полет. В фильме были использованы архивная съемка, кадры из интервью очевидцев и редкие документы.









Сражение в ущелье Фермопилы оставило яркий след в истории, изменив ход греко-персидских войн. Фильм расскажет о мужестве и отваге воинов, до последнего защищавших узкий проход.





Подробное изучение источников позволяет ученым восстановить ход сражения, оценить количество участников и рассказать об этом в документальном фильме с интересным визуальным рядом и интересной подачей информации.









Восстание 1825 года оказало большое влияние на всю историю Российской Империи. Фильм расскажет о том, как появились идеи Декабристов, и на что они пошли ради их осуществления.





На основании источников сериал восстанавливает хронологию событий 14 декабря 1825 года. В тесном сотрудничестве с историками режиссеры фильма стараются объективно показать историю этого знаменательного события.





Романовы — династия императоров, долгое время правивших Российской Империей. Фильм, снятый в жанре исторической драмы, показывает, что императорам тоже свойственны эмоции, чувства и любовь.





Документальный фильм — часть проекта, который был приурочен к 400-летию воцарения династии Романовых. На основании исторических фактов картина рассказывает достоверную историю жизни и быта монархов Российской Империи. Сочетая анимацию и графику, фильм создает удивительную атмосферу погружения в историю.





Один из первых казахских ученых, путешественник и фольклорист Чокан Валиханов прожил недолгую, но удивительную жизнь. Кинофильм Асанали Ашимова отлично передает атмосферу и дух XIX века, рассказывая о деятельности выдающегося просветителя.





Документальный фильм, созданный совместно с известными учеными-историками, не просто пересказывает события жизни Чокана, но старается задавать вопросы, приводить факты, одновременно оставляя зрителю возможность ответить самостоятельно.