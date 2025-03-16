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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 новых турецких сериалов о любви, семейных отношениях и поиске себя
Искусство

10.03.2025

10 новых турецких сериалов о любви, семейных отношениях и поиске себя

Какие новые турецкие сериалы можно посмотреть уже сегодня. Список из 10 новинок, которые не оставят вас равнодушными.


«Лейла», 2024


Жанр: драма, мелодрама

Лейла рано потеряла маму. Ее овдовевший отец женился на красивой, умной и жестокой женщине по имени Нур. После его неожиданной гибели сирота Лейла оказывается на свалке. Она выживает в суровом и несправедливом мире, чтобы однажды вернуться и свести счеты.


«Черное сердце», 2024

Жанр: драма

В юности Сумру родила близнецов, но несчастливый первый брак и мечта о лучшей жизни заставляют девушку бросить маленьких сына и дочь на свекровь и сбежать.


«Гений», 2024

Жанр: драма

Девран вырос в многодетной семье в бедном районе Стамбула. У него было тяжелое детство по вине циничного отца Искендера, бросившего жену и детей ради личных амбиций. Несмотря ни на что, Девран не просто преуспел — он стал признанным гением. Математика — любовь всей его жизни, не считая подругу детства Эсме. Но старые счеты мешают ему двигаться дальше.


«Ночная сказка», 2024

Жанр: драма, мелодрама

Махир Йылмаз, комиссар полиции, 20 лет вынашивает жажду мести за смерть своего отца, убитого мафией. Его жизнь меняется, когда он спасает загадочную девушку Джанфезу от преследователей. Они влюбляются друг в друга, но счастье оказывается под угрозой: Джанфеза — дочь Кюршата Кылымджы, могущественного бизнесмена, причастного к убийству отца Махира.


«Спасибо, следующий!», 2024

Жанр: драма, мелодрама, комедия

После болезненного разрыва молодая женщина-адвокат заручается поддержкой лучших друзей и с головой окунается в запутанный мир современных свиданий.


«Ветреный холм», 2024

Жанр: драма, мелодрама

Парень Халиль и девушка Зейнеп принадлежат к разным мирам. Скромная и бедная семья Халиля работает на богатую семью Зейнеп. Однажды хозяева обвиняют отца Халиля в воровстве, и он попадает в тюрьму. Халиль клянется отомстить семейству богачей. Он много работает и в итоге становится богатым и уважаемым бизнесменом.


«Бахар», 2024

Жанр: драма, комедия

Жизнь домохозяйки Бахар, оставившей медицинскую карьеру ради семьи, неожиданно меняется, когда она оказывается на грани смерти. Женщина переосмысливает свои приоритеты и решает наверстать упущенное.


«Беспощадный», 2024

Жанр: боевик, драма, криминал

Даган возвращается домой после службы в армии, но вернуть свою прежнюю жизнь он уже не может. Любимая девушка Айдан его бросила, не сказав ни слова. Брат Рюзгар встал на кривую дорожку и попал в неприятности. Под влиянием мрачных перемен Даган тоже открывает в себе темную сторону.


«Дилемма», 2024

Жанр: триллер, драма

Известная журналистка и телеведущая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Ее ценят за принципиальность, умение распутывать самые сложные дела и непоколебимое желание докопаться до правды. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, миллионы глаз устремляются на телеведущую: сможет ли она остаться беспристрастной, если в деле замешан ее сын?


«Зембилли», 2025

Жанр: драма

В небольшой деревушке Зембилли проживают трое надежных и верных друзей детства, которые никогда не разлучаются. Они привыкли вместе делить горести, печали и радости, делиться проблемами в семьях и личной жизни. Герои взрослеют, проходят жизненные испытания и создают настоящее нерушимое братство.


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