Константин Хабенский рекомендует: судьба человека глазами кинематографа

Никто лучше не оценит актерскую и режиссерскую работу, как актер и режиссер. В нашем случае — многогранный и талантливый Константин Хабенский. Он отлично знает, как сложно технически и эмоционально рассказать личную драму героя.

Сегодня мы вместе с онлайном-кинотеатром IVI делимся списком картинКонстантина, которые блестяще рассказали истории своих персонажей и в очередной раз доказали, что кино — это искусство.







Человек, который удивил всех (2018)





Константин Хабенский: «Честная и бесстрашная работа Евгения Цыганова, на довольно непопулярную, в нашей стране, тему».

Егор, скромный егерь из глубинки, узнает, что у него рак. Размеренная жизнь идет под откос. Мужчина понимает, что вынужден оставить старшего ребенка, любимую жену и нерожденного малыша одних. Герой не собирается сдаваться: медицина, гадание, шаманские заговоры, — в ход идут всевозможные средства борьбы с болезнью. Когда все перепробованное не помогает, Егор решается на последний шаг — последовать примеру одного из героев сибирских легенд. Согласно ей, селезень Жамба вывалился в пыли, стал похожим на уточку и тем самым обманул смерть. Суровый егерь практически меняет свою личность и идет против консерваторских взглядов общества, чтобы остаться в живых.





Бёрдмэн (2014)

Константин Хабенский: «Виртуозное кино о том, как сильно может и должно влиять на нас искусство. Майкл Китон — прекрасен!».

Звезда кинокомикса 90-х Ригган Томпсон так и остался заложником одной роли — супергероя Бёрдмэна. Актер хочет доказать всем, что его рано списали со счетов. Что он может не только блистать в трико, но и прекрасно играть. Для этого Ригган решает поставить спектакль на Бродвее, собрав самую одаренную и безумную труппу, которую можно представить. Все: от рецензентов до дочери, заранее уверены в провале постановки. Томпсону приходится не только переступать через гордость, но буквально ломать и перестраивать себя, чтобы справиться с критикой и довести дело до конца.





Я тоже хочу (2012)





Константин Хабенский: «Искренний и очень личный фильм Алексея Балабанова. Жаль, что последний».

Очень странная компания: бандит, его друг детства со стариком-отцом, музыкант и девушка — едут на черном джипе к удивительной Колокольне Счастья. Согласно легенде, она находится где-то между Питером и Угличем, и те, кто ее найдет, могут попасть в лучший мир. Сама Колокольня «выбирает» претендентов, и каждый пассажир втайне надеется, что выберут именно его.





Список Шиндлера (1993)





Константин Хабенский: «Эпохальное кино с великой мыслью — даже в самые темные времена мы не должны терять надежду».

Экранизация невероятной, но правдивой истории реально существовавшего человека — Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена, крупного фабриканта и «ангела-хранителя», которому удалось спасти сотни жизней во время массовых репрессий Второй Мировой войны. В 1939 году Шиндлер планировал развернуть производство в Польше. На его заводе работали только евреи, что и помогло им спастись. Оскар уговорил высокопоставленного офицера СС не отправлять рабочих в Освенцим при условии, что он составит список. Список тех, кому суждено выжить в этой «мясорубке».





Андрей Рублёв (1966)

Константин Хабенский: «Фильм, который невозможно посмотреть — его нужно прочувствовать. Эпоха глазами гения».

XV век. Русь переживает непростые времена: княжеская борьба за трон, набеги татар, голод, неурожай… Все эти ужасы, которые наблюдает монах Рублёв, заставляют его сомневаться не только в собственной праведности, но и в своей вере. Раньше Андрею казалось, что иконопись — это способ укрепить народную веру и справиться с любой бедой. Но ужасов вокруг так много. И кого из народа действительно могут спасти его работы?





Звезда (2014)

Константин Хабенский: «Фильм-признание в любви к мечтам, друг другу и жизни. Очень люблю Аню Меликян и как профессионала, и как человека».

Наивная провинциалка Маша еще не успела ничего добиться, но у нее уже заготовлена речь для церемонии награждения премии «Оскар». Молодая светская львица Рита живет как в сказке, но сама не может назвать свое настоящее «долго и счастливо». А ее избалованный и потерянный пасынок Костя еще ищет свой путь к мечте, но он слишком резок на поворотах. Жизни трех несовместимых героев переплетаются и, кажется, впервые они получают ответ на вопрос, что именно им нужно для счастья.





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