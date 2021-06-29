9 новых российских фильмов, которые стоит посмотреть — программа RUSSIAN FILM FESTIVAL

За последний год привычные мероприятия изменили свой формат и теперь проходят в онлайн-пространстве, открывая новые возможности, и стирая границы.

В этом году в Казахстане впервые проходит онлайн-фестиваль российского кино RUSSIAN FILM FESTIVAL. До 11 июля в мультимедийном сервисе Okko для всех новых пользователей будут доступны для бесплатного просмотра девять фильмов российских режиссеров из программы фестиваля.

Читайте наш обзор и выбирайте, с какого фильма начать просмотр.





«Глубже!», 2020





Режиссер: Михаил Сегал

Жанр: комедия

Возрастное ограничение: 16 +





История о том, как по воле случая молодой и известный своей требовательностью театральный режиссер оказывается вовлечен в порно-индустрию, где переворачивает все вверх дном. Теперь на его талант надеется вся страна!

На фестивале «Кинотавр» фильм Михаила Сегала был награжден специальным дипломом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю».

Исполнитель главной роли Александра Паль о фильме:

«Это был один из самых захватывающих процессов на съемочной площадке. У меня очень мало было случаев, когда уже во время съемок понимаешь, что участвуешь в уникальном проекте. Я кайфовал, знал, зачем я это делаю, и мне точно за это не стыдно. Я получал такое удовольствие, которое редко получаю на съемках фильмов».





«Дорогие товарищи», 2020





Режиссер: Андрей Кончаловский

Жанр: драма, история

Возрастное ограничение: 16 +





Первое в истории СССР восстание народа против советской власти в исторической драме «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Основанная на реальных событиях, картина рассказывает о забастовке на главном городском заводе в советском Новочеркасске. В центре событий оказывается партначальница и убежденная коммунистка Людмила. Среди хаоса пропадает ее единственная несовершеннолетняя дочь. Отчаянные поиски сталкивают героиню с жестокостью советской машины, не щадящей простой народ.

Фильм награжден специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля.

Андрей Кончаловский, режиссер и автор сценария фильма:

«Создание фильмов о 60-ых годах ХХ века становится все больше восстановлением исторической достоверности, что само по себе сложно. В последнее время мы видим немало фильмов, в которых 60-70-80 гг. ХХ века выглядят фальшиво, надуманно, ничуть не соответствуя советским фильмам, снятым в то время — «Летят журавли» или «Баллада о солдате». Поэтому моей задачей было скрупулезно, детально восстановить эпоху СССР 60-ых годов. Мне кажется, что советские люди послевоенного времени, которые сражались до победы в Великой Отечественной войне, прошли сталинское время, заслуживают художественного фильма, в котором была бы отдана дань их чистоте и определенной трагичности при осознании несовпадения идеалов коммунизма и окружающей их реальности».





«На острие», 2020





Режиссер: Эдуард Бордуков

Жанр: драма

Возрастное ограничение: 12 +





Ослепляющий успех, жесткая конкуренция и настоящая дружба — спортивная экшн-драма «На острие», история соперничества двух талантливых фехтовальщиц. Светлана Ходченкова и Стася Милославская вступают в нешуточный бой в спортивной драме Эдуарда Бордукова. Александра Покровская — лучшая саблистка мира. Ее славу до недавнего времени не мог затмить никто. Но в одночасье рядом с ней появилась Кира Егорова, которая может скоро занять ее место. Чем дальше, тем яростнее становится схватка двух спортивных звезд на турнирах и в жизни.

Елена Гликман, продюсер фильма отмечает:

«Спорт — это сфера, в которой постоянно сменяются лидеры. Это жесткий мир. Если сегодня ты чемпион, это не значит, что на следующем соревновании не придет кто-то новый и не займет твое место на пьедестале. Наша история вымышленная, но основана на фактах. Мы хотели показать двух героинь, которые благодаря ежедневным тренировкам, прикладывая титанические усилия, смогли одержать победу над соперницами и в какой-то степени над самими собой. Это должно было быть и в характерах актрис: им предстояло передать боль и упертость, нежелание свернуть с выбранного пути».





«Северный ветер», 2021





Режиссер: Рената Литвинова

Жанр: драма

Возрастное ограничение: 18 +





Сильные женщины в ожидании любви в фэнтезийной костюмированной драме Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Клан могущественных женщин, который представляет великий матриархат, живет в удивительной снежной стране. В ней нет мужчин, но главная героиня живет в вечном ожидании своего любимого. Однажды он придет и позвонит в дверь, и она всегда должна быть к этому готова.

Рената Литвинова, режиссер, продюсер и главная героиня фильма:

«Я сочинила свою версию семьи и ее обитателей со своими незыбленными законами. В каком-то смысле, это семья всесильных, но как они это странно используют — теряя своих любимых! Моя героиня, пожалуй, одержима верой дождаться своего Любимого — она в это верит и ждет и она бессмертна».





«Серебряные коньки», 2020





Режиссер: Михаил Локшин

Жанр: история, мелодрама, приключения, фэнтези, драма

Возрастное ограничение: 6 +





Сказочная приключенческая история «Серебряные коньки» от режиссера Михаила Локшина, которая переносит зрителя в яркую праздничную атмосферу на скованных льдом реках и каналах Петербурга в конце девятнадцатого столетия. Судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки, Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Михаил Локшин, режиссер фильма «Серебряные коньки»:

«Уникальность фильма в том, что большая часть действия происходит на замерзших каналах и реках Петербурга. В XIX веке часть жизни в столице империи действительно проходила «внизу», и водные артерии зимнего Санкт-Петербурга — это уникальное место действия, которого, как нам кажется, мы раньше не видели в кино. На картинах, фотографиях и рисунках — да, но не в кино. Что удивительно, потому что это замечательный, привлекательный сеттинг для экшна, приключений и истории любви. Сейчас, по нашим современным меркам, этот мир ярмарок, ипподромов, грузо- и пассажирских перевозок на льду выглядит сказочным, но на самом деле мы старались выстроить его реалистично, следуя историческим изображениям и описаниям, передающим дух той эпохи».





«Конференция», 2020





Режиссер: Иван Твердовский

Жанр: драма

Возрастное ограничение: 16 +





Фильм-эксперимент, одного из самых смелых российских авторов Ивана Твердовского, «Конференция».

Режиссер обращается к больной и неисследованной кинематографом теме — судьбе жертв террористических актов, травматическому синдрому, который они переживают на протяжении многих лет после самых страшных событий в своей жизни. Главные герои когда-то оказались заложниками, во время захвата театрального центра на Дубровке. Спустя годы они пытаются делать вид, что ничего не изменилось, и они ничем не отличаются от прочих обывателей. Но травма постоянно дает о себе знать.

Иван Иван Твердовский, режиссер:

«Собирая свидетельства и воспоминания, связанные с событиями 18- летней давности, произошедшие в Театральном центре на Дубровке, мы сосредоточились на попытке переработать пост-травматический синдром. Сгусток чувств, страха, не оставляющих людей все это время. Сам теракт освещен в картине весьма косвенно, так как история фильма не ставит себе целью восстанавливать те события.

Наоборот, как любая кровоточащая рана, в жизни и судьбе каждого человека, сам теракт рассматривается, как вненациональное событие, которое могло произойти в любой точке земного шара. Мы не обсуждаем политические мотивы и последствия теракта. Картина говорит о чувствах людей, человека, совершившего однажды ошибку, попытке спустя 18 лет найти понимание и оправдание своему поступку. Конференция — это вечер памяти, собрание людей, стремящихся прожить и переработать эмоциональный опыт. Вместе с ними, зрителю дана возможность отправиться в этот тяжелый и глубокий, но такой нужный путь, вместе».





«Пальма», 2021





Режиссер: Александр Домогаров

Жанр: семейный, приключения

Возрастное ограничение: 6 +





Это история об овчарке Пальме, ставшей символом верности. Фильм снят по мотивам реальных событий, которые произошли в СССР в 1970-х годах. Оставленная в аэропорту собака, пряталась от сотрудников и не желала уходить далеко от самолетов. Каждый день она настойчиво встречала каждое судно, похожее на то, в котором улетел любимый хозяин. Преданность овчарки была оценена по достоинству — со временем пес стал символом аэропорта.

Александр Домогаров мл., режиссер фильма о проекте:

«Пальма» — большой, сложный, крутой проект, о котором я всегда мечтал. А начался он с того, что я случайно прочитал у отца в Facebook статью Юрия Роста из «Комсомольской правды» про собаку, которая ждала своего хозяина в аэропорту. Эта история меня впечатлила, еще подумал: «Вот такое кино я хотел бы сделать!.. Интересно, а как бы могла пройти встреча собаки и человека, ее бросившего?».

Наш фильм не основан на реальных событиях, он скорее вдохновлен ими. Мы многое придумали вокруг истории, которую так подробно описывал Юрий Рост в 70-е годы. Весь импульс шел из той статьи. Но из реальных фактов тех лет у нас — собака Пальма, которую хозяин оставляет в аэропорту, и условный летчик, вокруг них и написана семейная история. Через Пальму, мы рассказываем об отце и сыне, а присутствие собаки придает притчевый характер картине. Через отношения с Пальмой строится все: отец узнает сына, ребенок приобретает друга и обретает семью».





«Белка и Стрелка. Карибская тайна», 2020





Режиссер: Инна Евланникова

Жанр: мультфильм, детский фильм

Возрастное ограничение: 6 +





Отвага, дружба и ответственное задание космической важности!

Мультфильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна», режиссера Инны Евланниковой, рассказывает о новом приключении космонавтов Белки и Стрелки, пытающихся разобраться с океанической воронкой недалеко от берегов Кубы.

«К третьей части характеры главных героев стали более четко очерчены. А новые персонажи не только идеально вписались в сюжет, но и по-иному раскрывают Белку и Стрелку. Фильм получился настолько зрелищным и захватывающим, что наши зрители, вряд ли смогут оторвать взгляд от экрана. В этой части франшизы место действия происходит в разных локациях — и в космосе, и на земле, и под водой. Художники студии постарались создать живописную картинку», — рассказывает режиссер фильма Инна Евланникова.





«Медведи Камчатки. Начало жизни»





Режиссер: Ирина Журавлева

Жанр: документальный

Возрастное ограничение: 0 +





Семь месяцев с медвежьими семьями в дикой природе.

Документальный фильм Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни», рассказывает о первом годе жизни бурых медведей на территории Южно-Камчатского заказника в окрестностях Курильского озера, и отображает не только жизнь животных в естественных условиях, но и подробно фиксируют первые месяцы жизни медвежат, которые сталкиваются со своими первыми опасностями, учатся ловить рыбу или коммуницировать с другими особями.

Ирина Журавлева, режиссер и продюсер фильма:

«Наша новая большая мечта, над реализацией которой мы уже работаем — фотопроект нашего идейного вдохновителя, фотографа дикой природы Игоря Шпиленка и полнометражный документальный фильм о старовозрастных лесах России. Это те самые оазисы биоразнообразия, нетронутой дикой природы, которая сохраняется на особо охраняемых природных территориях нашей страны».





Все фильмы из программы фестиваля доступны для бесплатного просмотра до 11 июля для новых пользователей онлайн-кинотеатра Okko по ссылке.