Лучшее детское кино по версии Оскар 2021

Впереди выходные, а значит будет время побыть с семьей. Онлайн-кинотеатр IVI под занавес главной киноцеремонии предлагает посмотреть лучшие работы, которые заслуживают не только своих номинаций и наград, но и, конечно же, зрительского внимания.

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Победитель в номинации: «Лучший анимационный фильм» и «Лучший саундтрек»

Ожидаемая, но не менее ценная победа в номинации «Лучший анимационный фильм». Авторам очередного шедевра Pixar удалось создать целый мир – и даже миры! Красочная, трогательная и глубокая история для детей и взрослых с уникальным рецептом, как быть счастливым. По жизни нужно «джазовать» и смотреть хорошее кино всей семьей. Фильм доступен и в дубляже на казахском языке благодаря фонду «Болашак».





Номинация: Лучший анимационный фильм

Добрая история в стиле «роуд муви» о приключениях, семейных узах и силе братской любви – и все это в волшебном мире-аллегории на современность, «пасхалки» которого узнаваемы даже детьми. Семья эльфов обитает в мире, где волшебство стало легендой, а все мифические существа успешно адаптировались к современным технологиям. На свой день рождения подросток получает магический подарок от умершего отца с заклинанием, которое может воскресить его на один день. Вместе с братом он решает отправиться в путешествие, чтобы вернуть папу. Этот анимационный фильм также доступен на казахском языке.





Номинация: Лучший анимационный фильм

Это второй полнометражный фильм о знаменитой отаре овец, проживающих в английской деревушке. На этот раз создатели совместили земную историю с космической и на выходе получилась милейшая и тонкая пародия на классику фантастического кино, понятная без лишних слов.





Номинации: «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший дизайн костюмов»

Номинации говорят сами за себя – красивое фэнтези в восточном антураже с великолепными пейзажами, костюмами и декорациями, снятое по мотивам легендарной китайской поэмы о девушке-воительнице и классического мультфильма Disney. Впрочем, новая «Мулан» получила «оскаровское» прочтение. Это третий фильм в нашей подборке, который доступен на казахском языке.





Номинации: «Лучший грим и прически» и «Лучший дизайн костюмов»

История о живой кукле, которую вырезал из дерева добрый старик, а деревянный озорник отправляется в опасные приключения, чтобы стать человеком. Мы знаем, как его зовут – и на итальянском тоже. Новый взгляд на классическую сказку представил режиссер Маттео Гарроне, а роль Джеппетто исполнил обладатель премии Оскар, легендарный актер Роберто Бениньи.