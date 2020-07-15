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Фильмы Тимура Бекмамбетова, которые стоит посмотреть
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Вчера в 10:50

Фильмы Тимура Бекмамбетова, которые стоит посмотреть

«Война токов», 2017




Действие фильма, который спродюсировал Тимур Бекмамбетов, происходит в конце XIX века и рассказывает о знаменитом противостоянии изобретателя Томаса Эдисона и инженера Джорджа Вестингауза. Они работают в двух конкурирующих компаниях, одна из которых продвигает постоянный ток, а вторая — переменный.

«Бен-Гур», 2016




История потомка из знатного иудейского рода Бен-Гура, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику.

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров», 2012




Фантастический боевик расскажет о тайной жизни президента Америки Авраама Линкольна, который представлен как борец с вампирами.

В этом фильме в качестве режиссера и продюсера выступил Тимур Бекмамбетов.

«Елки», 2010




Серия новогодних фильмов, создателем которых является Тимур Бекмамбетов. Каждый фильм состоит из маленьких новелл, связанных между собой.

«Девять», 2009




Продюсеры мультфильма — Тим Бертон и Тимур Бекмамбетов.

Действие происходит в будущем, где все человечество было уничтожено механическими монстрами. Перед тем как погибнуть, профессор, придумавший умные машины, сшил девять тряпичных кукол, вложив в них человеческие души. Только вместе, помогая друг другу, им суждено выжить.

«Особо опасен», 2008




Фильм расскажет об обычном офисном работнике, который после убийства отца оказывается втянут в тайное общество.

Это первый фильм Бекмамбетова на английском языке. В главных ролях снялись Джеймс Макэвой, Морган Фримен, Анджелина Джоли.

«Ночной дозор», 2004




Фильм, снятый по мотивам романа Сергея Лукьяненко. Экранизацию часто рассматривают как первый успешный проект в современном популярном российском кино, называют «первым российским блокбастером».

Фильм рассказывает о тайной борьбе светлых и темных мистических сил в современной Москве.


Источник фотографии: kinopoisk.ru

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