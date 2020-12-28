11 крутых фильмов, которые вышли в 2020 году и вы могли их пропустить

В связи с пандемией все кинотеатры были закрыты. Однако многие все равно решили пустить свои фильмы в прокат, но уже в онлайн-кинотеатрах. Сегодня мы собрали яркие кинопремьеры этого года и платформы, где их можно посмотреть.





«Довод»





После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени — технологию будущего, позволяющую времени идти вспять.

Где смотреть: Ivi, Okko,





«Новые мутанты»





После нашествия на резервацию загадочного торнадо и гибели отца Дэниель Мунстар приходит в себя связанная на больничной койке. Доктор Рейес сообщает девушке, что она — единственная выжившая, и теперь вместе с четырьмя подростками находится в специализированном учреждении, где их изучают и учат контролировать свои сверхспособности. Вскоре Дэни выясняет, что покинуть огороженную силовым полем территорию невозможно.

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«Мулан»





Изданный императором Китая указ о призыве на службу в армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал.

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«Дьявол всегда здесь»





Молодой Уиллард Рассел возвращается с полей боев Второй Мировой и с первого взгляда влюбляется в работницу кафе Шарлотту. Влюбленные женятся, и у них рождается сын Арвин. В то же время еще одна пара Рой и Хэлен женятся, и на свет появляется девочка Ленора. Вскоре судьбы молодых семей обернутся самым трагичным образом, а дети станут сводными братом и сестрой в доме матери Уилларда.

Где смотреть: Нетфликс





«Стрельцов»





Эдуард Стрельцов — восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион.

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«Ведьмы»





В конце 1967 года после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городке отираются ведьмы, которые не прочь превратить ее внука в какое-нибудь животное, поэтому решает спрятаться в самом шикарном отеле Алабамы, где работает ее кузен.

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«Трое»





Муж, жена и другая женщина. В кадре только трое.

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«Манк»





Герман Манкевич, нью-йоркский острослов, когда-то приехавший покорять Голливуд, уединяется в домике посреди пустыни Мохаве. Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым режиссером Орсоном Уэллсом: Манк — так называют его друзья — должен всего за три месяца написать для Уэллса сценарий.

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«Поезд в Пусан 2»





Через четыре года после вспышки страшного вируса страна находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывший военный Хан Джон-сок, в свое время сумевший эвакуироваться, в составе небольшого отряда отправляется из Гонконга в закрытую зону, чтобы отыскать грузовик с деньгами. Ему предстоит пробираться по жуткому миру, где помимо означенной угрозы опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.

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«Отель «Белград»





Паша — хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочери. Вдруг Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью.

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«Спутник»





СССР, 1983 год. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым можно считать только одного. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни, и выживший вернулся не совсем один.

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