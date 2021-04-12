15 мотивирующих фильмов, которые научат никогда не сдаваться

«Прогулка»

«Одержимость»

«Человек, который изменил все»

«Большие глаза»

«Эрин Брокович»

«Миллионер из трущоб»

«Темные времена»

«Чемпион»

«Доброе утро»

«Разрушение»

«Спасти мистера Бэнкса»

«Особенные»

«Жизнь прекрасна»

«Цветок пустыни»

«Богемская рапсодия»

Это фильм о французском уличном канатоходце Филиппе Пети. За неделю до своего 25-летия он решился совершить проход без страховки между Башнями-Близнецами Нью-Йорка. Он прошелся от одного здания к другому 8 раз и делал это около 45 минут, ложась на канат, вставая на одно колено и салютуя прохожим, которым издали не было видно веревки и казалось, что канатоходец парит в воздухе.Все началась с того, что в 18 лет он увидел макет Близнецов и загорелся идеей их покорить. Трюки составляют основную часть зрелища, держа в постоянном напряжении и страхе за жизнь персонажа.Постоянные тренировки, кровавые мозоли и полное самоотречение — таков путь ударника Эндрю. Герой фильма равняется только на великих и в бешеном ритме идет к победе. Эндрю вступает в психологическую войну со своим гениальным наставником-психопатом, руководителем оркестра. Именно благословенная одержимость помогает молодому музыканту вырваться из западни, которую ему устроил противник на главном концерте в его жизни.История Билли Бина, бывшего игрока-неудачника, ставшего менеджером «Окленд Атлетикс», команды таких же лузеров. Спокойный, ироничный, внешне мягкий Билли нанимает неизвестных игроков, молокососов, стариков и чуть ли не калек, ведь у него есть план. А также его помощник, который руководствуется сухой статистикой. Их работа приводит к оглушительной серии побед заштатной команды.Фильм Тима Бертона рассказывает об американской художнице 50-х годов Маргарет Кин, которая прославилась благодаря портретам женщин и детей с преувеличенно большими глазами. Продавав работы под именем своего мужа, она заявила о своем авторстве лишь в 1986 году, когда ей пришлось подавать в суд на мужа, чтобы доказать авторство.Фильм о матери одиночке троих детей, которую жизнь не часто баловала светлыми полосами, основана на реальной истории. У Эрин не было никаких карьерных перспектив, но была скромная работа в юридической фирме. Случай, обаяние, упертость, решительность и прямота помогли ей добиться успеха в деле века.Фильм о 18-летнем индийском парне из трущоб, который смог принять участие в игре «Кто хочет стать миллионером?». Джамаль рассказывает свою душещипательную историю о своей судьбе, события которой невероятным образом помогли ему ответить на все вопросы игры. Тогда и начинается индийская сказка с двумя братьями-сиротами в лучших традициях Болливуда с яркими нарядами, ритмичной музыкой и душевными песнями.Фильм рассказывает небольшой отрывок из жизни Уинстона Черчилля, которому в 1940 году вручили страну и сказали немедленно выбирать ее судьбу. Если вкратце описать сюжет фильма, он показывает, как в начале кислые лица членов палаты общин во время речи Черчилля «Кровь, пот и слезы» меняются на рукоплескания во время его же «Мы будем сражаться на пляжах» в конце. И даже зная историю Второй мировой войны и факт того, что Черчилль был прав, эту картину стоит посмотреть ради мотивирующих и воодушевляющих речей, затяжных красивых проездов камеры и Гэри Олдмана в главной роли, сумевшего точно передать пластику, голос и мимику премьер-министра Великобритании.Это биографическая драма о лошади по кличке Секретариат и ее хозяйке Пенни Твиди, которым в 1973 году удалось сделать невероятное — выиграть подряд 3 престижных скачки из серии «Тройная корона», за всю историю которой это удалось всего 12 лошадям.Добрая комедия о Бекки Фулер — молодом продюсере, которая устраивается на телеканал и начинает заниматься непопулярным шоу «Доброе утро». Удастся ли девушке поднять рейтинги программы или ее закроют? Или, быть может, она найдет свою любовь и оставит телевидение?Мотивирующая драма с Джейком Джилленхолом в главной роли рассказывает о кризисе среднего возраста и о том, как изменить свою жизнь к лучшему, сломав существующие барьеры. Фильм Жан-Марка Валле производит приятный и очищающий эффект, предлагая зрителю неожиданные пути для выхода из жизненных затруднений.Сюжет фильма раскрывает сугубо производственный конфликт, как может показаться на первый взгляд, между Уолтом Диснеем и Памелой Трэверс, на самом деле, глубоко личную драму писательницы и ее взаимоотношения с отцом, который стал прототипом для мистера Бэнкса. Комическая составляющая картины проявляется в том, как глава могущественной киностудии 20 лет уговаривает чопорную англичанку экранизировать ее произведение. Он когда-то пообещал это сделать своим дочкам, но и подумать не мог, что Трэверс будет наотрез отказываться от анимации, веселых песен и вносить бесчисленные правки в сценарий. Драма же разворачивается во флешбеках писательницы о своем отце — талантливом выдумщике и алкоголике, умершем от чахотки. Но основное в этом фильме все-таки то, ради чего его и внесли в список, — мотивирующее упорство Уолта Диснея, который, не опускаясь до унижения и упрашивания, успешно продвигается маленькими шагами к цели получения заветной подписи.В фильме рассказывается о двух мужчинах — Бруно и Малике, которые открыли две некоммерческие благотворительные организации по работе с детьми-аутистами. Первая помогает людям, от которых отвернулись и родные, и врачи, социализироваться в этом мире и избавиться от навязчивых идей. Например, Бруно помогает подростку Джозефу научиться самому ездить в метро, не трогая при этом стоп-кран. Вторая организация занимается воспитанием трудных подростков, нанимая их в качестве социальных работников. Так одни дети совершают добрые дела для других детей под присмотром старших сотрудников. Терапия работает в обе стороны, и все идет хорошо, пока два инспектора не приходят к Бруно и Джозефу с целью их закрыть.Адам — молодой, красивый парень, которому в 27 лет ставят диагноз «рак». Он принимает это со спокойным фатализмом, не впадает в депрессию и не мчится исполнять свои мечты, пока это возможно. Адам начинает проходить курсы химиотерапии и сбривает волосы, пока они сами не выпали. К гиперзаботливой матери он поначалу относится так же грубовато, как и прежде, а с лучшим другом Кайлом так же по вечерам ходит в клубы, но тот теперь использует болезнь Адама для съема девушек.История о Варис Дирие — известной модели из Сомали, которая в 13 лет сбежала из семьи, добралась до Могадишо, а потом оказалась в Лондоне. Заслуга Варис в том, что она стала первой женщиной, которая публично осудила практику женского обрезания и создала Фонд по борьбе с Female Genital Mutilation.Это байопик с любимыми песнями, полной самоотдачей Рами Малека в главной роли, красочным карнавалом костюмов, эффектом вовлеченности в происходящее и сильным волнением во время финального выступления группы. Но все же в нем есть то, за что его включили в список мотивирующих фильмов — это исповедь эгоиста в конце, который осознает, что никаких денег и единоличной славы не стоит доброта, сердечность человеческих отношений и плечо верных друзей. А чтобы признаться в этом, а затем терпеливо ждать решения дорогих тебе людей, не срываясь на угрозы и оскорбления, нужно огромное мужество.