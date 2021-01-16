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Brown, Harvard, Stanford: что дает людям обучение в топовых вузах США
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16.01.2020

Brown, Harvard, Stanford: что дает людям обучение в топовых вузах США

Duke University


Нурсултан Кенжебаев, 29 лет, город — Дарем, США, студент программы MBA

MBA

Учеба в таком месте — это хорошая возможность в безопасной среде прокачивать необходимые вам навыки. Университет дал мне интенсивный тренинг по управлению личным временем и эффективной работе в команде.

Еще одна ценность — знакомства с людьми. Есть возможность подружиться с будущими предпринимателями, топ-менеджерами крупных компаний. В долгосрочной перспективе это пригодится в карьере, налаживании связей и партнерских отношений, совершении сделок.

Подробнее здесь.

Brown University


Алпар Аманжолов, 34 года, город — Алматы, инвестиции, управленец

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Образование повлияло на формирование моего мировоззрения. Думаю, такой набор курсов по интересам, который я изучил в Brown University, я бы не смог взять в другом месте.

Также я получил уникальный студенческий опыт. Мой круг общения состоял из международных студентов. Все они были интересными людьми, самородками, гениями с высоким уровнем IQ.

Обучение в топовом университете — это еще и своеобразный билет в жизнь. Думаю, сила диплома помогла мне в будущем поступить в бизнес-школу Insead, получить работу.

Подробнее здесь.

University of Chicago


Малика Аубакирова, США, Software engineer

Малика Аубакирова

В Чикагском университете училось мало студентов из Центральной Азии. Долгое время я была там одна и даже не говорила ни с кем по-русски. Это был уникальный опыт, который заставлял постоянно выходить из зоны комфорта, усиленно учиться. Поэтому рекомендую выбирать такой университет, где будет мало соотечественников. Это поможет расширить кругозор.

Университет повлиял на мою жизнь во всем: взгляды, мировоззрение, приоритеты, знания и навыки, друзья, карьера.

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Cornell University


Dias Nurgazy, 29 лет, город — Нур-Султан, Construction, Civil Engineer

Корнельский университет

Обучение за рубежом расширяет кругозор, ты начинаешь смотреть на многие вещи иначе. Это была хорошая школа жизни, которая научила преодолевать трудности, быть дисциплинированным. Окончить этот университет — большое достижение.

Мой диплом идет впереди меня, у него есть определенный вес. Если ты окончил Корнелл, значит, ты что-то из себя представляешь.

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University of Pennsylvania


Олжас Сакенов, 36 лет, город — Нур-Султан, продукт-менеджер BTS Education

учеба в США

Наша программа была связана с деятельностью международных организаций в разных странах. Я понял, что мир многогранен, но все страны имеют схожие проблемы, которые не так просто решить. Понял, как важно развивать человеческий капитал, так как это основа всего. Сейчас я работаю в EdTech-компании BTS Education. Мы разрабатываем IT-решения в сфере образования.

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Columbia University


Айжан Темербаева, 30 лет, город — Алматы, научный сотрудник Назарбаев Университета

учеба в Нью-Йорке

Наше мировоззрение изменилось. Мы поняли, что, несмотря на то, что мы все из разных стран, у нас у всех общие проблемы глобального масштаба. И важно изучать мировые практики, адаптировать их к своей стране.

Еще одна важная вещь — качественный нетворкинг. Я каждый год приезжаю в университет и участвую в конференции по устойчивому развитию, выступаю на тему образования в Казахстане.

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Harvard University


Рауан Кенжехан, 41 год, город — Алматы, генеральный директор Bilim Media Group, facebook

Рауан Кенжехан

Я приобрел уверенность в себе. На тот момент в Гарварде училось 6000-7000 человек, и находиться в их числе — достижение. Ты понимаешь, что все возможно, если захотеть и подумать, как к этому правильно подойти. Это меняет твой характер и представление о собственных возможностях.

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Carnegie Mellon University


Назым Сатбекова, 30 лет, город — Алматы, Machine Learning Engineer в Kolesa Group, @ginger_and_peach

Назым Сатбекова

Моя картина восприятия себя и своих возможностей полностью изменилась. Я понимаю, что, чтобы оценить свои возможности, нужно сначала попробовать и только потом делать выводы. А при желании и достаточном усердии можно научиться всему.

Осознала, что можно успевать делать много вещей одновременно, реализовать себя не только в учебе, но и в других занятиях. У каждого человека есть большой потенциал.

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Berkeley University


Гимран Абдрахманов, 29 лет, город — Нур-Султан, главный менеджер департамента корпоративных инноваций финтех-хаба МФЦА, основатель Qor.kz, @g1mran

казахстанцы в Беркли

Я работаю в финтех-хабе — это новая сфера для Казахстана. А Haas School of Business в Беркли — одна из лучших бизнес-школ, которая дает знания в этой индустрии. Я брал там курсы, узнал много нового и могу применять полученные знания на практике. Также за время обучения я повысил свой уровень английского языка.

Калифорния — один из лучших штатов в США. Здесь часто можно встретить соотечественников, которые работают в лучших компаниях. В такой среде легко заводить полезные знакомства.

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Stanford University


Chyngyz Dzhumanazarov, 33 года, Кыргызстан, Associate, Private Equity

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Большое преимущество вуза — качественный нетворкинг — друзья, которые никогда не перестанут меня удивлять и восхищать. Также Стэнфорд — это бренд, который ценится в мире и помогает тебе в карьере.

За время учебы я научился множеству технических навыков. Например, знаю, что могу запустить стартап с минимальными вложениями за два месяца. Приобрел полезные soft skiils.

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