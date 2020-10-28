Я учился в Cornell University. Казахстанцы об учебе в университете Лиги Плюща

Айболат Абитбеков, 33 года, город — Нур-Султан, главный консультант отдела межпарламентских связей и протокола Аппарата Сената Парламента РК, @aibolat_abitbekov









О выборе университета и поступлении





Я всю жизнь мечтал об учебе в Гарварде. Но, когда мы с супругой получили стипендию «Болашак» и выбирали университет, оказалось, что там нет специальности, которая была ей интересна. Поэтому я начал поиск других вариантов. Искал место, где бы мы с ребенком смогли жить комфортно, безопасно и доступно. Также учитывал академическую составляющую. Остановился на Cornell University, который входит в Лигу Плюща.

Процесс поступления занял около четырех лет. Все это время я собирал необходимую информацию, изучал английский язык, работал. Несмотря на то, что ни в школе, ни в университете у меня не было отличных академических достижений, я поступил в топовый университет. Думаю, мне помогла правильная тактика. Сначала я получил стипендию, а затем в заявке указал, что уже получил финансирование — это повысило шансы.

Помимо этого мне помог эмоциональный настрой, опыт работы на государственной службе и рекомендательные письма. Не стоит поступать на программу магистратуры в Штатах без опыта работы, это лишит вас возможности участвовать в дискуссиях, применять знания на практике. Также не пишите рекомендательные письма самостоятельно, в США это неприемлемо.

Об особенностях обучения





Одно из преимуществ Cornell University — гибкая система выбора предметов.

Еще одна особенность — люди здесь не боятся задавать вопросы, даже если они глупые. Преподаватели обязательно вас выслушают, дадут вежливый ответ, предложат обсудить тему после лекции. В университете высока культура уважения студентов.

Одно из преимуществ Cornell University — гибкая система выбора предметов





Мне понравилось, что система образования в США ориентирована на клиента — обучающегося. У меня со школы были сложности с математикой, но в Штатах я снова начал изучать ее на ресурсе Khan Academy. Через полтора года сдал GRE — тест, который необходимо сдавать для поступления в магистратуру в США. В университете изучал статистику, экономику. Местная система помогла мне понять и полюбить сложный предмет.

Об атмосфере Университета Корнелл





Было сложно привыкнуть к тому, что все вокруг улыбаются. При этом в университете высокий уровень стресса. Для поддержки студентов круглосуточно работает психологическая служба. Но я не испытывал давления, учеба была мне интересна.





Университет находился в небольшом городке. На территории кампуса нам с супругой и ребенком предоставили небольшой двухэтажный коттедж. Я учился в первой половине дня, супруга во второй, ребенок ходил в детский сад. Нам было комфортно там жить, мы могли сосредоточиться на учебе. Но, если вам хочется более динамичного ритма жизни, стоит выбрать другое место для обучения.

Что дал университет





Поступление в Cornell University было одним из лучших решений в моей жизни. Мы провели три прекрасных года с семьей. Наш ребенок свободно говорит на английском языке. У нас с супругой сформировалось схожее мышление, взгляды на жизнь. Появились уверенность в своих силах, понимание, что всего можно достичь, если прикладывать достаточно усилий. Поменялись цели и ориентиры.

В системе государственной службы довольно сложно внедрить инновации и изменить структуру работы. Но я нашел другую возможность реализовать свой потенциал. В процессе поступления я накопил хороший багаж знаний, поэтому решил написать книгу о том, как поступить в топовый университет за рубежом. Хочу помочь молодым людям и их родителям. Также основал компанию, где мы помогаем людям поступать в зарубежные вузы.

Dias Nurgazy, 29 лет , город — Нур - Султан , Construction, Civil Engineer





О выборе университета и поступлении





Я учился в казахско-турецком лицее в Семее, участвовал в олимпиадах по английскому языку, занимал призовые места. Это стало хорошим стартом, потому что у меня не было проблем со сдачей международных языковых экзаменов.

После 11 класса поступил в University of Texas at Austin по программе «Болашак». Выбрал этот вуз, потому что там сильная инженерная школа, много соотечественников. Но спустя три семестра понял, что учеба в государственном университете недостаточно сложная и интересная для меня. Решил оформить перевод в один из топовых вузов. Подал документы, и меня приняли в Cornell University.

Чтобы подготовиться к поступлению, советую заниматься волонтерской деятельностью, участвовать в исследованиях и проектах, показать, что вы умеете добиваться целей и получать результаты. Также в Штатах любят истории людей, которые умеют преодолевать трудности. Если у вас есть сильная личная история, не нужно ее стесняться. Это может помочь при рассмотрении заявки.

Об особенностях обучения





В Cornell University учеба была гораздо сложнее, чем в University of Texas at Austin. Так как это частный университет, классы были меньше, но в них собирались топовые студенты. Такая конкуренция мотивировала заниматься усерднее, достигать результатов.

Студенты получают качественный нетворкинг и хороший билет в жизнь





Так как Университет Корнелл входит в Лигу Плюща, американцы стремятся туда поступить, несмотря на высокую стоимость обучения. Студенты получают качественный нетворкинг и хороший билет в жизнь.

Об атмосфере Университета Корнелл





В Корнелле мне не хватало общения и взаимодействия с другими людьми. Там училось мало соотечественников, и мы редко общались, так как постоянно были заняты учебой.

Университет находится в красивом месте, вокруг природа и водопады. Но кроме учебы там почти нечем заняться, поэтому студенты ни на что не отвлекаются. Студенты платят большие деньги и не тратят время на ненужные вещи.

Что дал университет

Обучение за рубежом расширяет кругозор, ты начинаешь смотреть на многие вещи иначе. Это была хорошая школа жизни, которая научила преодолевать трудности, быть дисциплинированным. Окончить этот университет — большое достижение.

Мой диплом идет впереди меня, у него есть определенный вес. Если ты окончил Корнелл, значит, ты что-то из себя представляешь.

Я рекомендую поступать в этот университет тем, кто имеет сильный характер, стремится к знаниям, не жаждет постоянного общения и развлечений. В ином случае вам будет трудно.