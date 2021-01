Duke University. Казахстанцы о том, как учиться в вузе, который окончили Тим Кук и Мелинда Гейтс

Жанерке Абишева, 28 лет, город — Нур-Султан, медицинский физик, facebook





О выборе университета





В 2010 году я поступила в КазНУ имени Аль-Фараби на программу бакалавриата по физике. Там узнала о том, как законы и принципы физической науки используются в медицине, и решила, что поступлю на программу магистратуры по этому направлению.

В 2014 году я подала документы на стипендию «Болашак» и на год уехала в Штаты. Проходила языковые курсы и изучала программы магистратуры по медицинской физике. При выборе руководствовалась рейтингами QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) и The Academic Ranking of World Universities (ARWU). Обращала внимание на наличие аккредитации CAMPEP.

В итоге я выбрала Duke University. Там есть современная клиника с медицинскими линейными ускорителями, множеством МРТ и КТ, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ-аппаратов, что дает возможность для практики. Соотношение профессоров к студентам — один к одному. Также там есть все четыре направления медицинской физики: диагностическая визуализация, радиационная терапия, ядерная медицина и физика радиационной безопасности.

О поступлении

Во время языковых курсов я сдавала такие экзамены, как IELTS, TOEFL IBT, GRE General и GRE Physics. Главное, сдать все экзамены до наступления дедлайнов.





Процесс поступления в Duke University немного отличается, так как программа частично относится к медицинской школе. Нужно было пройти Multi-Mini-Interview вдобавок к традиционному. Такой формат состоит из серии коротких структурированных интервью, которые используют для оценки некогнитивных качеств: культурная чувствительность, зрелость, сочувствие, надежность, коммуникативные навыки.

Об особенностях обучения





Университет Дьюка расположен в городе Дарем, штат Северная Каролина. Это один из трех университетов в исследовательском треугольнике, куда также входят Государственный университет Северной Каролины в Роли и Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Это один из трех университетов в исследовательском треугольнике







Такое расположение способствует улучшению качества образования и продвижению науки. Например, во время учебы у меня была возможность пройти клиническую практику в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл на аппаратах, отличающихся от тех, что есть в Университете Дьюка.

Об атмосфере





Кампус университета огромный. Общая площадь — 35 квадратных километров, 29 из которых покрыты лесом. Сам штат Северная Каролина считается одним из самых зеленых в США. На территории есть достопримечательность — сад имени Сары Дьюк. Все это создает картину как из фильмов про Гарри Поттера: красивые архитектурные здания в неоготическом стиле, глубокий лес и редкие растения.





Практически все студенты Университета Дьюка — ярые фанаты мужской баскетбольной команды Duke Blue Devils. Каждый год баскетбольный комитет устраивает campout, где у студентов есть возможность выиграть абонемент на мужской баскетбольный сезон.

Что дал университет





Благодаря знаниям и клиническому опыту, полученным в Университете Дьюка, я начала свою деятельность медицинского физика в АО «Национальный центр нейрохирургии» в Казахстане. Центр находится на пороге запуска современного оборудования — гамма-ножа Leksell Gamma Knife Perfexion. Это первое подобное оборудование в Центральной Азии. В 2019 году наша команда месяц стажировалась в Humanitas Research Hospital в Милане, затем неделю в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.

Нурсултан Кенжебаев, 29 лет, город — Дарем, США, студент программы MBA, linkedin





О выборе университета





Я получил степень бакалавра по инженерной специальности. Поэтому, когда выбирал программу магистратуры, хотел освоить навыки управления и работы с людьми, получить формальное бизнес-образование. Так как у меня уже был опыт трудовой деятельности, я понимал, что лучше всего мне подходит программа MBA.

Еще одна причина выбора MBA — нетворкинг, возможность познакомиться с интересными, опытными людьми.

У меня уже был опыт обучения за рубежом, в Великобритании. Поэтому в этот раз я рассматривал США — это была новая страна для меня. Было интересно исследовать возможности, которые предоставляют Штаты, по сравнению с другими экономиками мира.

При выборе университета я опирался на несколько критериев. Во-первых, хотел, чтобы размер бизнес-школы был небольшой, чтобы у меня была возможность более близко познакомиться с разными людьми, что невозможно, если студентов очень много. Во-вторых, я хотел, чтобы школа находилась не в мегаполисе и там было комфортно и доступно жить с семьей.

Во время выбора университета мне повезло познакомиться с представителями Fuqua School of Business в Казахстане. Моя супруга получала MBA в Назарбаев Университете, где программа была разработана совместно с Duke University. Это тоже повлияло на мой выбор.

О поступлении





Процесс поступления включает несколько этапов: сдача GMAT или GRE, выбор школы и программы, написание эссе, подготовка и подача заявки, прохождение интервью и получение приглашения на обучение. Каждый из этих этапов важен, должен быть качественно подготовлен.

Есть еще один этап, когда вы можете получить финансирование от бизнес-школы. Если вы получили несколько офферов, можно подумать, какой университет лучше вам подходит, и попросить выдать вам грант.





Советую сдать GMAT или GRE как можно раньше. Эти экзамены требуют времени, подготовки. А после окончания бакалавриата это сделать легче.

В мире много бизнес-школ, у каждой из них есть свои особенности. Поэтому при выборе стоит учитывать самые разные факторы: расположение, ваши карьерные предпочтения, систему обучения, стоимость программы и другие. При подаче заявки важно продемонстрировать, как выбранный университет и программа подходят под ваши жизненные принципы, опыт, дальнейшие планы.

Рекомендую знакомиться и общаться с текущими студентами и выпускниками программы. Они могут дать много полезных советов, развеять стереотипы, ответить на вопросы.

Об особенностях обучения





Duke University — частный университет. В таких вузах, как правило, много ресурсов для комфортного обучения студентов. На восточном побережье США университет считается топовым, входит в число near-Ivy, то есть не входит в Лигу Плюща, но тоже является престижным.

Среди выпускников Fuqua School of Business много выдающихся личностей, таких как Тим Кук, Мелинда Гейтс. Школа имеет хорошую репутацию. Известна высоким уровнем подготовки выпускников в секторе здравоохранения.

Среди выпускников Fuqua School of Business много выдающихся личностей, таких как Тим Кук, Мелинда Гейтс





Еще одно преимущество — локация. Бизнес-школа находится в небольшом городе Дарем, Северная Каролина. Крупные города этого штата известны высоким уровнем жизни.

Из недостатков могу отметить, что Fuqua School of Business достаточно молодая по сравнению с другими школами такого же уровня. Поэтому сообщество выпускников здесь сравнительно небольшое. А этот фактор важен, когда ты учишься на программе MBA. Многие поступают на них именно ради нетворкинга и доступа к сообществу выпускников.

Об атмосфере





В Fuqua School of Business сильно проявляется атмосфера дружелюбности, есть тенденция к работе в команде, активному взаимодействую и поддержке. Это помогает быстро и комфортно адаптироваться к жизни в новом месте.





На атмосферу университета сильно влияет кампус. Он один из самых красивых среди американских вузов. Архитектура органично вписывается в природный пейзаж.

Что дал университет





Учеба в таком месте — это хорошая возможность в безопасной среде прокачивать необходимые вам навыки. Университет дал мне интенсивный тренинг по управлению личным временем и эффективной работе в команде.

Еще одна ценность — знакомства с людьми. Есть возможность подружиться с будущими предпринимателями, топ-менеджерами крупных компаний. В долгосрочной перспективе это пригодится в карьере, налаживании связей и партнерских отношений, совершении сделок.

Помимо этого программа MBA дает мне знания относительно особенностей работы бизнеса и того, как отдельные функции складываются в общую стратегию компании. Все это я уже сейчас смогу использовать в работе.

Адильхан Тулеубаев, город — Чапел-Хилл, США, аспирант кафедры экономики, @atuleubayev





О выборе университета





На третьем курсе обучения в Назарбаев Университете я понял, что хотел бы связать свою карьеру с научно-исследовательской деятельностью в области экономики. Выбирал между двумя программами магистратуры: MA in Economics в Университете Дьюка и MS in Econometrics and Mathematical Economics в Лондонской школе экономики. Обе считались лучшими в плане трудоустройства выпускников на ведущие программы PhD.

В результате я выбрал Дьюк. Во-первых, университет дал мне скидку на обучение и увеличил ее размер, как только я написал, что всерьез рассматриваю и Лондонскую школу экономики. Во-вторых, там существовала масса возможностей подрабатывать в качестве research assistant и teaching assistant, что могло помочь не только с покрытием расходов на проживание, но и с установлением лучшего контакта с профессорами. И, в-третьих, программа была достаточно гибкой в плане выбора предметов.

О поступлении





Самым трудным в процессе поступления было найти подходящие университеты и программы. Мировые рейтинги касаются университетов в целом, а не конкретных программ. Большой вес в них зачастую уделяется ненаучным критериям, что меня не устраивало.





В итоге я определился со списком университетов благодаря иностранным форумам. Важно помнить, что многие люди уже проходили через тот же опыт, и они могут и хотят поделиться своими знаниями. Обретя таких академических единомышленников, я многое узнал. Поэтому не бойтесь писать выпускникам и нынешним студентам той или иной программы в LinkedIn или на почту.

Об особенностях обучения





Меня поразило, насколько сильно профессора в Дьюке любят свой предмет и в то же время трезво говорят о нем. Они умеют показать, как именно складываются все кусочки теоретического пазла и как это применяется в реальной жизни. Если им что-то не нравится в учебнике, то они открыто говорят об этом. Если тема сложная, профессора обязательно делятся, как в свое время сами проходили через это. Преподаватели умеют создать дружелюбную учебную атмосферу, поэтому студентам искренне хочется учиться.

Преподаватели умеют создать дружелюбную учебную атмосферу, поэтому студентам искренне хочется учиться





Еще одна особенность моей программы и университета в целом — присутствие большого количества студентов из Китая. 95 % моих однокурсников были китайцами.

Об атмосфере





Атмосферу в Дьюке можно охарактеризовать как волшебную. Величественная готическая архитектура в лучших традициях фильмов о Гарри Поттере соседствует со стильной и ультрасовременной. Университет находится посреди богатого леса. На территории кампуса есть бесплатные автобусы и ночные маршрутки.

Что дал университет





Время в Дьюке пролетело как одно мгновение, и я вспоминаю его с теплом. Университет научил не пасовать перед трудностями, а принимать и наслаждаться ими.

Назгуль Байтемирова, 30 лет, город — Нур-Султан, Senior Manager at AIFC Fintech, linkedin





О выборе университета





Я поступила на программу MBA бизнес-школы Назарбаев Университета, которая давала возможность провести семестр в Fuqua School of Business при Duke University. Это одна из топовых бизнес-школ с сильными преподавателями, многие из которых приезжали к нам и проводили лекции. Также в этой бизнес-школе учился Тим Кук — генеральный директор компании Apple. Поэтому меня привлекла возможность получить международный опыт, но при этом основное время обучения провести в Казахстане.

Об особенностях обучения





Я закрывала два предмета. Один из них — Emerging Markets — курс про развивающиеся рынки, где мы разбирали реальные кейсы, включая Казахстан. Было интересно изучить экономики других стран. Преподаватель приглашал спикеров, которые представляли страны и делились опытом. Второй предмет — Negotiations — о том, как вести переговоры на уровне высшего менеджмента. Мы учились проводить глубокий анализ партнеров по переговорам, разбирали сложные темы.

Также мы посещали действующие компании, изучали, как строится бизнес, как предприниматели управляют своими сотрудниками.

Обучение было интенсивным, мы занимались целый день. Для этого на кампусе университета есть все возможности. Он находится в красивом месте, в лесу. Вся инфраструктура построена таким образом, чтобы не нарушать природную экосистему. На территории есть библиотеки, заведения, магазины, церковь. Здесь действительно хочется учиться.

Об атмосфере





В Duke University учатся преимущественно местные студенты. В бизнес-школе мы встретили лишь несколько человек из СНГ.

Часто проходят мероприятия для студентов, где люди налаживают нетворкинг





Часто проходят мероприятия для студентов, где люди знакомятся друг с другом, налаживают нетворкинг. Кто-то находит там будущих работодателей или сотрудников, партнеров.

Что дал университет





Я получила ценные, уникальные знания. Познакомилась со студентами из стран СНГ, с которыми мы до сих пор поддерживаем отношения. Также я до сих пор общаюсь с профессорами.