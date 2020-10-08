Я учился в Гарварде. Истории соотечественников об учебе в одном из самых известных вузов мира

Рауан Кенжехан , 41 год, город — Алматы, генеральный директор Bilim Media Group, facebook





О выборе университета





Я поступил в Гарвард уже в зрелом возрасте, после окончания двух университетов в Казахстане и в России. К тому моменту точно понимал, что мне нужно, искал идеи и проекты, которые могли бы направить меня по жизни в дальнейшем.

Во-первых, я выбрал страну — США, а уже потом университет. Штаты задают тон во многих передовых отраслях современной экономики. К тому же многие политические деятели страны считают честью после окончания карьеры работать в университете, делиться своим опытом. Мне это было интересно, так как я изучал международные отношения.

Я подавал документы в университеты Лиги плюща. У меня была возможность поступить на программу магистратуры в Колумбийский университет, но я выбрал Гарвард, хотя программа там не предполагала получение диплома. Получить доступ к ресурсам университета для меня было важнее, чем документ об образовании.

О поступлении





В американских вузах есть особенность — наличие множества разных программ по любым направлениям. Когда вы поступаете, нужно изучить эти программы: как называются, как структурированы, какие люди туда вовлечены. При подаче документов показать, что вы поступаете не просто в университет, а на конкретную программу. Что ваш опыт и планы четко связаны именно с ней. Что вы знаете профессоров, которые будут там работать, и хотите учиться именно у них. Если вы покажите искренний интерес, аргументируете, как программа поможет вам в будущем, скорее всего, вас пригласят на обучение.

Об особенностях обучения





Наша программа была интересная. Она собирает 15-16 человек из разных стран, которые имеют не менее 10 лет опыта работы на государственной службе, в сфере дипломатии. Среди студентов были высокопоставленные военные чиновники, правозащитники, советники и помощники глав государств и премьеров разных стран, послы.





Участники программы могут выбирать любую школу и курс любого профессора, имеют доступ ко всем ресурсам университета. При этом мы должны были делиться своим опытом и знаниями. В расписании всегда были выступления, презентации, работа и встречи со студентами. Я делился знаниями в сфере международных отношений в постсоветском регионе в области образования.

Об атмосфере Гарварда





Если описать атмосферу одним словом — это вдохновение. Все, что вы слышите, видите, вдохновляет на поступки. Не всегда везет находиться в среде, где так много вещей резонирует с твоими ценностями, планами. А в Гарварде я практически каждый день видел и слышал то, что откликалось во мне, помогало работать над собой.

Если вы поступаете в топовый университет, значит, вы уже умеете учиться самостоятельно. И главная ценность такого места — возможность погрузиться в среду, где можно подпитаться классными идеями. Знания вы можете получить в любом другом месте. Но идеи, которые собираются в таком университете, как Гарвард, вы больше нигде не найдете. Когда вы ежедневно слышите десятки классных вещей, нужно уцепиться хотя бы за одну и постараться реализовать ее. Именно этим гарвардский опыт был ценен для меня.

Университет — это не только про знания





Университет — это не только про знания. Гораздо важнее атмосфера и опыт, который ты приобретаешь, находясь в уникальной среде.

Что дал университет





Я приобрел уверенность в себе. На тот момент в Гарварде училось 6000-7000 человек, и находиться в их числе — достижение. Ты понимаешь, что все возможно, если захотеть и подумать, как к этому правильно подойти. Это меняет твой характер и представление о собственных возможностях.

5 причин учиться в Гарварде:





1. Идеи

2. Люди, окружение

3. Возможности, которые перед тобой открываются

4. Знания

5. Уровень организации.

Жания Адилова, 37 лет, город — Нью-Йорк, директор филиала фонда инноваций «Тенгри», @tengrifoundation





О выборе университета





Я работала на государственной службе в агентстве по развитию регионального финансового центра города Алматы. Для дальнейшего карьерного роста и получения магистерской степени мне был необходим международный опыт. Помимо этого я преподавала в университете имени Абая, и мне хотелось изучить лучшие практики в топовых мировых университетах и внедрить подобный формат обучения в Казахстане.

Гарвард — это самый престижный университет в США. В детстве, когда я смотрела фильмы, Лига плюща была для меня чем-то нереальным, о чем я даже боялась мечтать. Поэтому я решила попробовать свои силы в одном из лучших вузов.

О поступлении





Процесс поступления зависит от программы. Я выбрала летнюю школу Гарварда, она называется The Back Door to Harvard. Я могла получить отпуск только на два месяца, и эта программа мне идеально подходила. А если каждое лето проходить подобные курсы, в течение пяти лет можно даже получить магистерскую степень в Гарварде.

Требования к поступлению в летнюю школу ниже, чем на основные программы. На тот момент у меня уже был IELTS с баллом 7.5. Также нужно собрать информацию по вашим достижениям, показать свои заслуги. Мне помогли рекомендательные письма и эссе, которое я подготовила исходя из своих целей и амбиций.

Рекомендую заранее подготовиться к сдаче экзаменов, собрать рекомендации, подумать о том, какой опыт вы сможете описать в эссе. Можно воспользоваться услугами консалтингового агентства, которое поможет собрать все необходимые документы. Также можно написать студентам или профессорам университета, задать им интересующие вас вопросы.

Об особенностях обучения





Летняя программа длилась два месяца, я изучала два курса. Этого было достаточно, потому что все ночи мы проводили в библиотеке. Нужно постоянно держать связь с преподавателями, читать необходимую литературу, писать эссе, укладываться в дедлайны. За два месяца нужно было прочесть около 20 книг, проанализировать литературу, продемонстрировать свое мнение. Это было сложно.





Другие преимущества вуза — профессорский состав и внутренние ресурсы. В Гарварде следят за тем, чтобы студенты не выгорали, были в теме. С ними постоянно работают специальные консультанты.

Я жила в общежитии, хотела проникнуться атмосферой студенческой жизни. Но условия там были не самые лучшие, так как помещение было довольно старое. Но в то же время атмосфера и история места вдохновляли.

Об атмосфере Гарварда





Атмосфера в университете великолепная. Ты чувствуешь себя защищенным, имеешь доступ ко всем необходимым ресурсам.

Есть возможность познакомиться со студентами со всего мира





Есть классная возможность познакомиться со студентами со всего мира, и это большое преимущество. Мы могли изучать одну проблему с разных точек зрения, учитывая противоположные интересы.

Что дал университет





После обучения в летней школе я поступила на программу магистратуры в Колумбийский университет. Приобрела полезные связи, опыт и знания.

Учеба в университетах Лиги плюща научила, что все возможно. У меня изменилось мышление. Я познакомилась с выдающимися преподавателями, талантливыми студентами. Поняла, что, если прикладывать усилия, можно достигнуть многого.