Columbia University. 3 истории казахстанцев, которые окончили университет Лиги Плюща в Нью-Йорке

Ердос Мендыбаев, 42 года, город — Алматы, предприниматель, facebook





О выборе университета и поступлении

В начале 2000-х многие мои друзья уезжали за рубеж, чтобы получить образование по программе «Болашак» или стипендии Эдмунда Маски. Я тоже несколько раз подавал документы на разные программы, но не набирал нужного количества баллов. На время я оставил попытки, работал в Азербайджане в нефтяной отрасли. В один день случайно увидел по телевизору программу с казахстанцами, которые учились в Гарварде. Решил, что попробую снова и точно поступлю.

Каждую свободную минуту я изучал английский язык, усиленно готовился к поступлению. Подал документы в Гарвардский и Колумбийский университеты, потому что там была программа «Экономическая политика в сфере энергетики». Параллельно подал документы в «Болашак». По итогу меня приняли в Колумбийский университет, и программа «Болашак» покрыла расходы на обучение.

Магистратура в США — возможность изменить свою сферу деятельности, получить желаемую профессию. Поэтому топовые программы при отборе кандидатов учитывают ваш опыт. На момент поступления я уже поработал на производстве, и этот опыт мог быть полезен другим студентам. Поэтому меня приняли.

Об особенностях обучения

Мне понравилось, что мы сами формировали программу обучения. Администрация даже рекомендовала брать курсы других факультетов. Например, из всех курсов, которые я проходил, в будущем больше всего мне пригодился не профильный курс, а организационная психология. Еще я брал факультатив по Wine tasting, который вел заместитель главного редактора Wine & Spirits Magazine.

Я рекомендую готовиться к учебе в таком месте заранее

Я рекомендую готовиться к учебе в таком месте заранее. Если бы я знал об этом раньше, прошел бы в Казахстане базовые курсы, чтобы не тратить на них драгоценные часы в Колумбийском университете и взять, например, более продвинутый курс по экономике, математике, статистике. Еще я бы хотел взять курс по джазу.

Поразило, что на лекции нужно приходить подготовленным. Заранее прочитать необходимую литературу, чтобы на занятии иметь возможность обсудить тему с профессором.

В Колумбийском университете применяется огромное количество образовательных техник. Профессора влюблены в свое дело, занимаются исследованиями и стараются передать знания студентам. Среди них много лауреатов Нобелевской премии.

Помимо этого университет приглашает огромное количество интересных гостей. Например, спикеры могут выступать во время обеденного перерыва. Один из профессоров на каждую лекцию приглашал предпринимателей, которые делились с нами своими инсайтами.

Об атмосфере Колумбийского университета

Колумбийский университет уникален тем, что находится в Нью-Йорке — большом многонациональном городе. Такого больше нигде не увидишь.



Колумбийский университет уникален тем, что находится в Нью-Йорке — большом многонациональном городе

Каждый студент занят делом, но мы помогали друг другу. Сильной конкуренции я не чувствовал. Познакомился со многими иностранными студентами. Появилось много друзей из Японии.

Что дал университет

В университете меня научили учиться и приобретать новые навыки.

Во время учебы я стал более открытым к миру, коммуникабельным, терпимым и толерантным. Сразу обошел все музеи Нью-Йорка, полюбил импрессионистов. Расширил кругозор с точки зрения мировой культуры, стал ценить оперу.

Я посещал кампусы других вузов в разных странах, и везде своя особая атмосфера, дух. Студенты Гарварда воодушевленные, с горящими глазами, студенты MIT — «задроты» в хорошем смысле слова, в Принстоне на кампусе много произведений искусства, в Стэнфорде учится много азиатов, а в Беркли ярко ощущается дух свободы. А Колумбийский университет нельзя рассматривать отдельно от Нью-Йорка — жизнь там динамичная.

Шолпан Примбетова, город — Алматы, заместитель регионального директора Центра изучения глобального здоровья в Центральной Азии, facebook









О выборе университета и поступлении

Я окончила Южно-Казахстанскую медицинскую академию, получила юридическое и финансовое образование. Работала провизором, занималась лицензированием фармацевтической деятельности в Шымкенте. Помимо этого в рамках Ассоциации деловых женщин в Казахстане мы занимались общественной работой — продвигали проект Фонда ООН в области народонаселения по репродуктивному здоровью. Я поняла, что мне близка социальная работа.

На тот момент в Казахстане не было программ и университетов, которые бы давали образование в этой сфере. Поэтому я несколько раз подавала документы на магистерские программы по социальной работе за рубежом. У меня был хороший опыт, но слабый английский язык, поэтому в первый раз я не прошла. На второй год попала в лист ожидания. В третий раз поступила в два университета. Выбрала Колумбийский, потому что он находится в Нью-Йорке и входит в Лигу Плюща. В этом университете сильная школа социальной работы. К тому же в Нью-Йорке мультинациональная культура, международный состав студентов.

Об особенностях обучения

Главная особенность обучения в магистратуре — умение вести дискуссию. Нам, выходцам из стран постсоветского пространства, было сложно перестроиться и спорить с выдающимся профессором, подвергать его мнение сомнению. Первое время мы могли участвовать в письменных онлайн-дискуссиях. А с третьего семестра активно участвовали в обсуждениях, делились мыслями, задавали вопросы.

Все профессора всегда были доступны, готовы ответить на вопросы. Меня поражало, как легко и просто можно было с ними общаться, несмотря на многочисленные регалии.

Все профессора всегда были доступны, готовы ответить на вопросы

С первого дня мы выбирали агентство или организацию для стажировки. И все, что мы учили в классе, прорабатывали на практике. По окончании вуза получали не только знания, но и опыт.

Нам рекомендовали жить не только учебой, но и пользоваться возможностью и посещать музеи, спортивные мероприятия. Для студентов Колумбийского университета во многие места были большие скидки.

Об атмосфере Колумбийского университета

Колумбийский университет — престижное учебное заведение в том числе и для американцев. Иногда мы узнавали, что некоторые из наших сокурсников — представители влиятельных богатых семей, но никогда не демонстрировали это. При этом в университете есть квота для абитуриентов из малоимущих семей.

Колумбийский университет — престижное учебное заведение в том числе и для американцев

Каждый год на территории университета проходил Форум мировых лидеров, куда приезжали первые лица государств. У нас была возможность попасть на это мероприятие, участвовать в дискуссии, задавать любые вопросы.

Часто проходили культурные мероприятия — было интересно. Мы рассказывали про Казахстан, делились информацией о нашей стране.

Инфраструктура университета располагает к учебе. На территории кампуса шикарная круглосуточная библиотека, повсюду wi-fi, свет, автоматы с едой.

Что дал университет

Я научилась тайм-менеджменту, чтобы справляться с большим объемом задач. Поняла, что не нужно бояться задавать вопросы, если что-то непонятно. Приобрела навыки общения, познания нового, получила практический опыт. Приятный бонус — у нас была возможность путешествовать.

Айжан Темербаева, 30 лет, город — Алматы, научный сотрудник Назарбаев Университета, linkedin









О выборе университета и поступлении

Я училась в магистратуре КазНУ имени аль-Фараби на факультете востоковедения. В это время в Казахстан приехал профессор из Колумбийского университета Рафис Абазов и запустил программу для студентов-магистрантов в области устойчивого развития.

Для участия требовалось знание английского языка, мотивация, готовность совмещать казахстанскую программу с программой Колумбийского университета. Желающих было много, но было отобрано 20 человек. Это были представители самых разных направлений и факультетов.

Всю программу проспонсировал университет, мы отучились и получили сертификат о прохождении программы бесплатно. Эта программа действует до сих пор.

Об особенностях обучения

Первые полгода мы участвовали в лекциях онлайн, находясь в Казахстане. Учились вечерами и ночами. Лекции вел Джеффри Сакс, который сейчас возглавляет Центр устойчивого развития Колумбийского университета. После этого мы поехали в Нью-Йорк.

Большим открытием для меня стала самостоятельность студентов в США. В Колумбийском университете высокая академическая свобода преподавателей и студентов. Каждый сам отвечает за себя, заранее продумывает программу, выбирает курсы, преподавателя, удобное время. Личный прогресс студенты также мониторят сами, никто за ними не следит.

В Колумбийском университете высокая академическая свобода преподавателей и студентов

Нужно было научиться читать по 200-300 страниц в день. Когда мы приходили на лекции, преподаватель задавал вопросы, запускал дискуссию, занимал второстепенную роль, выступая лишь модератором.

Об атмосфере Колумбийского университета

Меня впечатлил кампус университета, где есть все условия для того, чтобы учиться. Студенты там на первом месте, все сделано для них.

Мы учились в центре Манхеттена

Мы учились в центре Манхеттена. Студенты Колумбийского знают, чего хотят, они более зрелые и подготовленные, коммуникабельные, умеют эффективно работать в команде, уважают чужое мнение. Всегда открыты к критике, потому что это помогает улучшить работу.

Что дал университет

Наше мировоззрение изменилось. Мы поняли, что, несмотря на то, что мы все из разных стран, у нас у всех общие проблемы глобального масштаба. И важно изучать мировые практики, адаптировать их к своей стране.

Я участвовала в проекте устойчивого развития в сфере образования, и впоследствии продолжила научную деятельность в этом направлении. Сейчас получаю PhD в Назарбаев Университете.

Еще одна важная вещь — качественный нетворкинг. Я каждый год приезжаю в университет и участвую в конференции по устойчивому развитию, выступаю на тему образования в Казахстане.

Я приобрела уверенность в себе как в эксперте. Устойчивое развитие сегодня востребовано в любых сферах. Для многих программа стала большим стартом. Все участники имеют опыт работы в международных компаниях, например, в ООН.

За это время мы научились самостоятельности. Понимаем, что на 90% все зависит только от нас.