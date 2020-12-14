Brown University. Как поступить в топовый вуз, и почему для этого не нужно учиться в частной школе

Алпар Аманжолов, 34 года, город — Алматы, инвестиции, управленец

О выборе университета и поступлении

После окончания школы в Алматы у меня появилась возможность поступить в международную школу-пансионат в Норвегии. Есть такое глобальное образовательное движение United World College, куда входит 17 школ по всему миру. В Казахстане было представительство этого движения, которое занималось отбором студентов. Я прошел конкурс и переехал в Норвегию.





Пансионат находился в красивом месте, на территории фьорда. Там училось около 200 детей из 80 стран по программе международного бакалавриата — IB. К нам часто приезжали представители топовых университетов мира, чтобы отбирать лучших студентов. Мой преподаватель английского языка, который учился в Brown University по программе магистратуры, рассказал мне про этот элитный вуз. Он меня заинтересовал, и я прошел интервью с представителем университета.

Рекомендую готовиться к поступлению как минимум за год. Для этого нужно сдать экзамен SAT, иметь хороший транскрипт и сильные рекомендации, написать мотивационное письмо.

Представителям престижных вузов не важно, имеете ли вы возможность платить за обучение. В их задачи входит набрать самых талантливых студентов со всего мира. Поэтому сначала они решают, подходите ли лично вы университету, а уже потом, при необходимости, помогают решить финансовый вопрос. Важно показать себя как уникального кандидата, выдающегося в чем-либо. В моем случае выдающимся был мой сильный интерес в области философии, плюс сыграл фактор экзотики — я стал первым студентом из Казахстана на программе бакалавриата.

Об особенностях обучения

Особенность Brown University в том, что у студентов свободная программа обучения. То есть, чтобы получить специальность, ты должен взять минимальный набор профильных курсов, а в остальном у тебя есть свобода выбора. Порядок тоже не важен. Ты можешь пройти профильные курсы в начале обучения, можешь в конце или смешать их. Это открывает много возможностей для тех, у кого есть много разных интересов и тяга к знаниям.

Например, я был силен в математике и физике. Но на первом курсе я взял курсы, которые не имеют к этому отношения. Например, среди них были курс по Ницше и курс по японской литературе. Было сложно, так как нужно было научиться работать с текстами, писать эссе, к тому же на английском языке. Но я с этим справился.

Любой курс можно взять не по системе оценок, а по системе «сдал/не сдал». Это позволяет экспериментировать, не боясь испортить свой итоговый балл.

У студентов высокий доступ к экспертам своей области





Качество обучения высокое. В университете не терпят никакого лентяйства или халтуры. За списывание вас могут сразу отчислить.

Профессора сильные и открытые. Американские университеты богатые, поэтому могут набирать талантливых студентов со всего мира и оплачивать им обучение, предлагать качественную инфраструктуру, а также приглашать звездных преподавателей. У студентов высокий доступ к экспертам своей области, можно пообщаться с профессором после лекции, задать интересующие вопросы.

Об атмосфере Brown University

Университет очень открытый. Если посмотреть на состав студентов других вузов Лиги Плюща, они все довольно похожи между собой. В Брауне же учатся самые разные люди: есть немного богемные студенты — люди искусства, есть гики, которые изучают физику, есть те, кто заточен на экономику, бизнес и финансы, есть много международных студентов.





Кампус очень красивый, занимает большую территорию на холме, над городом. Там своя жизнь: есть несколько библиотек, зоны, где можно покушать, общежития, много активностей, клубов по интересам. Проходят самые разные мероприятия: концерты, выставки, вечеринки.

Что дал университет

Образование повлияло на формирование моего мировоззрения. Думаю, такой набор курсов по интересам, который я изучил в Brown University, я бы не смог взять в другом месте. По итогу я вышел из университета со степенью бакалавра в двух областях: «экономика» и «философия». Первую получил из практических побуждений, вторую — благодаря своему интересу.

Также я получил уникальный студенческий опыт. Мой круг общения состоял из международных студентов, среди них был только один русскоязычный парень из Украины. Все они были интересными людьми, самородками, гениями с высоким уровнем IQ.

Обучение в топовом университете — это еще и своеобразный билет в жизнь как приятный бонус. И многие идут туда именно за этим. Думаю, сила диплома помогла мне в будущем поступить в бизнес-школу Insead, получить работу.

Плюс уровень качества образования и окружения в Brown University задает тебе высокую планку на дальнейшую жизнь. Ты меняешь свое мнение относительно того, что в жизни нужно считать достижением и как вообще нужно жить: заниматься тем, что интересно, поддерживать в себе страсть к своему делу.

Что нужно сделать, чтобы поступить в топовый университет

Часто родители стремятся обеспечить детям хорошее образование, нанимают им репетиторов, отдают в частные школы. Но это не главное. Такой подход ведет к тому, что появляется много одинаково платежеспособных кандидатов с хорошими оценками. Но у них нет изюминки. А университеты такого уровня завалены заявлениями от абитуриентов.

Любая жизненная стратегия основывается на создании конкурентного преимущества





Любая жизненная стратегия основывается на создании конкурентного преимущества — это то, чем вы отличаетесь от других. Важно отличаться чем-то от массы, быть в чем-то выдающимся. Даже если ваш средний балл ниже, чем у большинства, но вы хороши в какой-то области — этот фактор перевесит. Поэтому рекомендую попытаться выявить в себе какую-то сильную черту, страсть, фокусироваться на ней и описать это в своей заявке. Тогда приемная комиссия сразу поймет, шаблонные у вас ответы или самобытные.