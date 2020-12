Университет Чикаго. Как поступить в топовый университет США и путешествовать по миру

Салта Муслим-Али, город — Алматы, блогер, @saltiss





О выборе университета и поступлении





До поступления в Университет Чикаго я сменила несколько университетов. Сначала полгода училась в Казахстанско-Российском университете. Потом поступила в колледж в Лас-Вегасе и собиралась учиться там, но получила стипендию «Болашак» и поехала на языковые курсы в США. После этого поступила в Иллинойский технологический институт — IIT. Там провела первый семестр, но мне не понравилось, что в IIT не было активной студенческой жизни, а на моей специальности Computer Science 90% предметов были техническими.

В США на первом-втором курсах есть возможность перевестись в другой университет. Поэтому я начала искать варианты для перевода. Подала документы в 10 разных вузов и прошла во многие из них, включая Университет Чикаго. Это был вуз мечты для меня. Я несколько раз ездила на территорию кампуса, общалась с представителями университета.

Для перевода в другой университет нужно выполнить несколько условий. Во-первых, в желаемом вузе должно быть свободное место для вас. Во-вторых, нужно подготовить необходимые документы: результаты SAT, показатели успеваемости, две рекомендации и два эссе. Важно показать, что вы готовы учиться, а также, что вы разносторонний и амбициозный человек. Например, я записалась на дополнительное интервью, которое не было обязательным для поступления. Во время этого интервью рассказала, что пишу и пою песни, и меня попросили исполнить что-нибудь. В итоге я получила положительную характеристику.

Важно показать, что вы готовы учиться, а также, что вы разносторонний и амбициозный человек







Также мне помогло то, что я тщательно изучила историю университета, консультировалась с выпускниками. Один из моих преподавателей в IIT был выпускником Университета Чикаго, и он подготовил для меня рекомендацию.

Об особенностях обучения





Университет Чикаго оказался идеальным местом для меня. Преподаватели дают студентам хорошую базу, с помощью которой они могут самостоятельно найти и изучить любую тему в дальнейшем. В программе треть предметов была обязательна, треть предметов — по специальности, и еще треть — предметы на выбор. Например, я брала курсы по кино и музыке.

В Чикагском университете ценят либеральный подход, критическое мышление, стремление к поиску истины. Поэтому обучение не фокусируется только на технической стороне. Мы изучали философию, читали много книг, постоянно участвовали в обсуждениях.





Университет Чикаго относительно молодой, поэтому он не входит в Лигу Плюща. Но по качеству образования находится на одном уровне с университетами этой ассоциации.

Об атмосфере





В Чикагском университете есть дома, к которым прикреплены студенты. В таких домах свое общежитие, сообщество, традиции. Поэтому студенты проводят много времени вместе. Еще я состояла в сестринстве.

Также у нас было множество клубов по интересам: спортивные клубы, кинотеатр, TED Talks и другие.

В университете учится много ботаников, потому что учеба сложная, требует быть усидчивым. Но при этом там можно было встретить абсолютно разных людей. Было много таких студентов, которые участвовали во всех вечеринках, а потом получали отличные оценки на занятиях и спортивные награды в соревнованиях.

Как повлиял университет





Университет дал хорошую базу, научил критическому мышлению, расширил кругозор. Я познакомилась с классными людьми, приобрела много друзей со всего мира, которые меня вдохновляют. Также я приобрела уверенность в себе и в своих способностях.

Малика Аубакирова, США, Software engineer, facebook

О выборе университета и поступлении





При поступлении у меня была цель — попасть в один из университетов из списка топ-10 и при этом получить финансирование на обучение. Я не хотела обременять свою семью в Казахстане. А у топовых университетов, как правило, большие возможности для финансирования талантливых студентов.

На тот момент я знала про университеты Лиги Плюща, MIT, Стэнфорд. Но, когда начала подготовку документов, узнала про Чикагский университет. Так как я подавала документы в рамках Early Decision, могла выбрать только один вуз. В итоге остановилась на Университете Чикаго и уже в декабре получила результаты.

Одна из главных ошибок при подготовке — позднее начало. Если вы хотите подавать документы в топовый университет, важно за несколько лет понять, в чем вы можете быть лучшим. Мой совет: выбрать одно направление и развиваться в нем. Это может быть что угодно: математика, волонтерство, кубик Рубика. Например, я подавала документы на Computer Science и понимала, что не так сильна в этом. Но у меня уже были награды и достижения в математике, поэтому я построила свою историю вокруг этого. Нужно дать понять комиссии, чем вы отличаетесь от других, в чем вы хороши. Это поможет выделиться из общей массы и попасть в топовый вуз.

Один из главных советов — иметь человека, который в вас сильно верит. Для меня таким человеком была мама.

Об особенностях обучения





Университет Чикаго — это отдельный городок. Там есть своя полиция, магазины, музеи.

Уникальность университета в том, что программа обучения там универсальна. Если я учусь на Computer Science, треть моих занятий может быть вообще не связана с программированием. Можно взять курс по литературе, по искусству или по языкам. Это значительно расширяет кругозор.

Еще одно преимущество — возможность путешествовать. Например, я брала курс по истории, и в рамках него мы ездили в Барселону. Летом проходят разные программы между университетом и другими вузами или организациями. Я участвовала в одной из них и на все лето ездила в Китай.





Сами студенты Чикагского университета тоже уникальны. Они мыслят широко, амбициозно. Когда общаешься с ними, узнаешь совершенно необычные вещи.

Об атмосфере





Любимая фраза в Университете Чикаго: Where fun comes to die. Студенты очень включены в процесс, много учатся. На территории вуза несколько библиотек, и там всегда кто-то есть. Иногда я засиживалась в библиотеке до четырех утра, а в выходные приходила к открытию.

Любимая фраза в Университете Чикаго: Where fun comes to die





Несмотря на высокую конкуренцию, студенты много времени проводят вместе, организуют совместные проекты.

Университет выбирает уникальных и разных людей. Кто-то может быть крутым танцором, кто-то математиком, кто-то уже создал успешный стартап. В такой атмосфере ты четко понимаешь, в чем ты силен, чем отличаешься от других. Думаешь, что делать дальше, как развиваться в будущем.

Как повлиял университет





В Чикагском университете училось мало студентов из Центральной Азии. Долгое время я была там одна и даже не говорила ни с кем по-русски. Это был уникальный опыт, который заставлял постоянно выходить из зоны комфорта, усиленно учиться. Поэтому рекомендую выбирать такой университет, где будет мало соотечественников. Это поможет расширить кругозор.

Университет повлиял на мою жизнь во всем: взгляды, мировоззрение, приоритеты, знания и навыки, друзья, карьера.