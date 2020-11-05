University of Pennsylvania. Казахстанцы о поступлении в университет, где учился Илон Маск

Максутбек Айтмаганбет, 39 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, заместитель директора Altyn Qyran Group, исполнительный директор ОФ Altyn Qyran Foundation, facebook





О выборе университета и поступлении





Я выбирал не университет, а специальность. Искал программу магистратуры, связанную как с образованием, так и с предпринимательством. Выбрал программу Education Entrepreneurship, которая была создана Школой образования совместно с Уортонской школой бизнеса и Школой инженерии и прикладных наук Пенсильванского университета. Программа междисциплинарная, ориентирована на практику и полностью соответствовала моим ожиданиям.

University of Pennsylvania был известен мне давно. Он входит в Лигу Плюща, я не раз посещал его до поступления. Кампус университета находится в городе Филадельфия, недалеко от Вашингтона и Нью-Йорка. Почти все факультеты лучшие в своей сфере. Уортонская школа бизнеса — одна из самых известных и престижных школ университета, ежегодно входит в топ-3 бизнес-школ мира. А в школе инженерии учился Илон Маск.

Процесс поступления стандартный. Нужно написать мотивационное эссе, резюме, предоставить сертификат IELTS или TOEFL, три рекомендательных письма и ответить на вопросы в онлайн-анкете. Самое главное — доказать приемной комиссии, что вы подходите для этой программы, что во время учебы сможете не только получить знания, но и поделиться своим опытом с профессорами и студентами.

На момент поступления я уже 15 лет работал в сфере международного молодежного обмена. Также получил рекомендацию от бывшего декана своего университета, еще одну от иностранного партнера по работе, а третью — от генерального консула посольства США, так как наша компания долгое время сотрудничала с консульским отделом.





При подготовке я участвовал в онлайн-вебинаре, где рассказывали про поступление, и посетил университет во время Open House. Успешно окончил несколько курсов профессоров Уортона и школы образования на Coursera, что впоследствии указал в резюме.

Об особенностях обучения





Это был мой первый опыт обучения в США, поэтому все было в новинку. Например, профессора заранее отправляют материалы урока для изучения, которые нужно изучать перед лекцией. Кроме этого поощрялось использование любых других материалов. Принцип американского образования в том, что всегда должен быть альтернативный взгляд на любой вопрос. Плохо, если нет своего мировоззрения или другого мнения. Мне это понравилось.

Принцип американского образования в том, что всегда должен быть альтернативный взгляд на любой вопрос





Также понравилось, что профессора открыты. С ними можно попить кофе, поговорить вне аудитории, поделиться мнением. В первые дни учебы директор программы пригласила нас всех в гости.

У каждого профессора есть помощники. Это удобно как для профессора, так и для студентов.

Недостатки найти сложно. Например, не хватало привычной еды. Еще было удивительно увидеть бедные районы буквально через семь улиц от кампуса одного из лучших университетов мира.

Об атмосфере UPenn





Атмосфера всегда была энергичной и радостной. Особенно на главной улице кампуса, где можно встретить всех студентов университета. Кто-то пьет кофе с учебниками на руках, кто-то делает проект с сокурсниками, кто-то бежит в спортзал.

Что дал университет





Университет научил не бояться менять жизнь и смотреть на мир с разных углов. Всегда искать альтернативу и лучшее решение. Во время учебы я приобрел отличных менторов в лице профессоров, с которыми до сих пор поддерживаю связь. Приобрел много друзей. В прошлом году двое из сокурсников навестили меня, а я приезжал к другому во Вьетнам.

По окончании учебы я основал клуб выпускников Пенсильванского университета в Казахстане, мы помогаем всем советами при поступлении.

UPenn — один из лучших университетов в мире. Но рекомендую выбирать не университет, а специальность и профессоров.

Олжас Сакенов, 36 лет, город — Нур-Султан, продукт-менеджер BTS Education, facebook





О выборе университета и поступлении





Я учился за рубежом по программе «Болашак». В 2015 году ездил на годичную языковую программу в Калифорнийский университет в Сан-Диего. Затем вернулся в Казахстан и около года готовился к поступлению в магистратуру.

Я планировал совместить учебу в США и исследование страны. Выбирал среди университетов среднего уровня: Бостонский, Вашингтонский и университет Майами. Но в процессе подготовки девушка-куратор, которая помогала мне в написании эссе, предложила попробовать силы в топовых вузах. Мне понравилась программа «Развитие международного образования» в University of Pennsylvania, которая включала летнюю стажировку в любой точке мира.

В результате я поступил во все четыре университета. Выбрал UPenn.





При поступлении важно понять, что именно вам нужно. Выбрать направление, которое вас вдохновляет и мотивирует. Также нужно обратить внимание на город, в котором находится вуз: какой там климат, ритм и стоимость жизни, обстановка. Чтобы вы чувствовали себя комфортно.

Об особенностях обучения





Мне понравилось, что процесс обучения в университете ненавязчивый. Ты можешь сконцентрироваться на том, что тебе интересно. Например, у нас было пять обязательных предметов, и еще пять курсов мы могли выбрать самостоятельно. Это могли быть предметы совершенно разных направлений.

Мне понравилось, что процесс обучения в университете ненавязчивый





В нашей группе училось около 30 человек. 50% из них были иностранными студентами, а 50% — американцы. Многие из них уже имели солидный опыт, посетили разные страны, работали волонтерами, участвовали в благотворительных программах. Это были люди, которые связали жизнь с образованием и развитием человеческого капитала. Каждый из нас привносил свою точку зрения исходя из собственного опыта. Это было интересно.

Об атмосфере UPenn





В университете много групп и сообществ по интересам. Каждую неделю проходили встречи с политиками и общественными деятелями, куда можно было прийти, послушать интересную информацию и даже перекусить.





Были клубы, которые организовывали культурные и спортивные мероприятия. Все эти события можно было посещать, знакомиться с людьми, узнавать новое.

Все это создает приятную атмосферу на территории университета. Было интересно перемещаться по кампусу, исследовать его.

Что дал университет





Наша программа была связана с деятельностью международных организаций в разных странах. Я понял, что мир многогранен, но все страны имеют схожие проблемы, которые не так просто решить. Понял, как важно развивать человеческий капитал, так как это основа всего. Сейчас я работаю в EdTech-компании BTS Education. Мы разрабатываем IT-решения в сфере образования.