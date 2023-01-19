Из Павлодара в Сеул. Анель Хасенова об учебе в Южной Корее и работе в Hyundai Engineering

Анель Хасенова переехала в Южную Корею из Павлодара. Теперь девушка работает в Hyundai Engineering. В материале подробнее о ее пути.







Анель Хасенова, 26 лет, город — Сеул, HR-менеджер в Hyundai Engineering, @khssnva

О переезде

Я родилась и выросла в городе Павлодар. Окончила бакалавриат в Toraighyrov University по специальности «Переводческое дело».

Переехала в Южную Корею в 2020 году. Получила стипендию от TJ POSCO Foundation и поступила в магистратуру Yonsei University. В 2022 году получила степень магистра по специальности International Trade, Finance & Management. А в июне мне предложили работу в компании Hyundai Engineering.

Теперь я живу и работаю в Сеуле.

Об адаптации и сложностях

Самая главная сложность, с которой можно столкнуться в Южной Корее — язык. 80–90% населения здесь говорит исключительно на корейском. Поэтому без знания языка иностранцу будет сложно привыкнуть к жизни в корейской среде. Возможности поиска работы тоже будут ограничены.

Самая главная сложность, с которой можно столкнуться в Южной Корее — язык





К переезду в Южную Корею я готовилась основательно: хорошо владела корейским языком, работала в Центре образования при посольстве Республики Корея. Приехав в страну, практически не испытала культурного шока и сложностей в адаптации.





Первое время удивляло невероятно большое количество людей. Но, несмотря на перегруженность столичного региона, все терпеливы, нет столпотворения, повсюду порядок. В Корее все автоматизировано, и для людей создают все необходимые удобства. Например, появляется все больше магазинов без обслуживающего персонала. Люди заходят, выбирают необходимый товар, расплачиваются на кассе самообслуживания и уходят. Меня приятно удивляет, что никто не пытается уйти, не оплатив покупки. Люди дисциплинированы.

При переезде нужно понимать, что в этой стране своя культура и привычный образ жизни. Нужно уметь принимать это, уважать и стараться интегрироваться в местное сообщество. Не лезть со своим уставом, но при этом сохранять собственную идентичность.

Часто люди за рубежом начинают сразу искать своих земляков, чтобы разделить с ними трудности, говорить на родном языке. Иметь друзей-земляков это хорошо, но советую больше общаться с местными. Только так возможно узнать об особенностях жизни в стране, лайфхаках корейцев или о том, каких принципов и ценностей придерживаются люди. Еще это помогает быстрее освоить язык.

Как искать работу в Южной Корее

Будучи студентом магистратуры, я работала над своим портфолио для дальнейшего трудоустройства. Проходила стажировку в мэрии Сеула по окончанию первого семестра, а после второго семестра полгода подрабатывала в National Institute for International Education в качестве консультанта для русскоговорящих иностранных студентов в Корее. После окончания университета я подрабатывала в компании, которая занималась осуществлением денежных переводов в зарубежные страны. В свободное время писала мотивационные письма и подавала документы в разные компании.





На корейском рынке труда высокая конкуренция. Устроиться в хорошую компанию сложно даже самим корейцам. Здесь проводится тщательный отбор, который длится около трех-четырех месяцев. Процесс подачи нелегкий, начинается с бесконечных мотивационных писем. Для подачи в одну компанию от аппликанта требуется написать минимум три письма на разные темы, которые могут меняться каждый год. Второй этап состоит из комплексных тестов, где проверяют аналитический склад ума, soft skills и то, насколько хорошо ты подходишь на ту или иную позицию и компании в целом. Дальше идет несколько этапов интервью. На 99% весь процесс отбора проходит на корейском языке. Поэтому для трудоустройства в местную компанию знание корейского языка — обязательное требование.





Для выживания в конкурентной среде вам помогут отличные навыки владения корейским и английским языками, портфолио, состоящее из разных сертификатов и достижений именно в той сфере, куда вы подаетесь, а также огромное желание расти и развиваться.

Помимо этого, нужно иметь diverse background. К примеру, если вы хотите работать в сфере финансов, необходимо наличие соответствующих сертификатов. Диплом с высоким GPA и престиж университета, где вы учились, тоже будет преимуществом.

О работе в Hyundai Engineering

Я работаю HR-менеджером в Hyundai Engineering. Занимаюсь рекрутингом иностранных кандидатов и менеджментом сотрудников в головном офисе.





Наша компания ведет бизнес в сфере инженерии и строительства. Большая часть проектов реализуется за пределами Кореи. Поэтому в моей работе требуется знание визовых правил и требований разных стран, а также понимание особенностей Трудового кодекса государства, где осуществляется проект.

Как повлиял переезд

Переезд в Корею расширил мои возможности в плане личностного роста



Переезд в Корею расширил мои возможности в плане личностного роста. Я осознала, что знание и понимание нынешних трендов в мире важно. Ничто не стоит на месте, поэтому нужно всегда двигаться вперед, в ногу со временем.