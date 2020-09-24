Carnegie Mellon University. 3 истории казахстанцев об учебе в топовом техническом вузе

Назым Сатбекова , 30 лет , город — Алматы , Machine Learning Engineer в Kolesa Group, @ginger_and_peach

О выборе университета





Я выбирала университет исходя из своей специальности. В топе были Университет Дьюка, где одна из лучших школ по статистике в мире, и Университет Карнеги — Меллон, где также сильно это направление.

Преимущества Карнеги — Меллон в том, что кампус университета находится в городе. Помимо технических направлений в вузе развиты гуманитарные и творческие специальности. А мне хотелось, чтобы контингент студентов был разнообразный.

Рекомендую подавать документы в как можно большее количество университетов и школ. Также стоит обратить внимание на то, чем занимаются учащиеся вуза помимо учебы. Желательно съездить на кампус, пообщаться со студентами и выпускниками, чтобы понять, подходит ли вам эта атмосфера.

О поступлении





Для поступления нужно иметь хорошие результаты SAT I и SAT II, сдать экзамен по английскому языку, подготовить мотивационное письмо и эссе о том, какой вклад вы сможете внести после обучения, собрать рекомендательные письма.

Я подавала документы в основном потоке, но у меня было мало времени на подготовку — меньше трех месяцев. Весь процесс довольно трудоемкий, стрессовый. Но я сдавала все экзамены, собрала документы и прошла отбор на свой факультет единственная из Казахстана.

Важно хорошо изучить университет, чтобы понять, что именно ценится в этом вузе, подходит ли это лично вам





Лучше подумать, в каких предметах вы сможете лучше себя проявить, заранее подготовиться. Важно хорошо изучить университет, чтобы понять, что именно ценится в этом вузе, подходит ли это лично вам, и если да, подчеркнуть это в эссе. Нужно показать себя разносторонним человеком, иметь не только хорошие оценки, но и внеучебные интересы. Ранняя подача тоже может увеличить ваши шансы на поступление.

Об особенностях обучения





Чтобы получить степень бакалавра в университете Карнеги — Меллона, помимо необходимых курсов по профессии нужно пройти базовые курсы по разным предметам. Например, у меня было несколько обязательных курсов по истории. Было сложно писать эссе и научные статьи, учиться критическому мышлению, потому что этим навыкам нас не учили в школе.

Еще одна сложность — академический английский. Нужно было преодолевать языковой барьер, чтобы на семинарах дискутировать наравне с носителями языка.





Мне понравилась система разделения студентов по группам по уровню знаний на основе тестирования. Так получилось, что я пропустила тест по математике, и меня направили в стандартную группу. Но я пошла к декану математического факультета, и мое мнение учли, перевели в более продвинутую группу.

В университете сильный преподавательский состав. Профессора преподносят сложные и иногда скучные предметы интересно. Могут замотивировать и передать свою любовь к предмету студентам.

Еще одно преимущество в том, что ты можешь выбрать свою специальность на втором курсе. А до этого времени попробовать разные классы и направления.

Помимо обязательных предметов по специальности можно брать дополнительные курсы совершенно других направлений. Например, я брала курс по психологии, уроки танцев, класс фотографии. Это полноценные курсы, за которые студенты также получают кредиты.

Кто такой — студент Университета Карнеги — Меллона





Меня окружали умные, продвинутые, амбициозные, осознанные люди. Американцы ориентированы на эффективность и результат. Это разносторонние люди, которые могут быть хореографом и изучать математику. Каждый второй получает две разные специальности одновременно. Глядя на них, я тоже решила взять вторую специальность. Но это реально большая нагрузка, нужно грамотно оценивать свои силы.

Меня окружали умные, продвинутые, амбициозные, осознанные люди





Студенты университета постоянно находятся в стрессе — это видно по их лицам и слышно в разговорах. Все постоянно думают о том, как много работы они должны успеть. Но при этом помимо учебы и хобби успевают работать на кампусе с первого курса, чтобы иметь карманные деньги. Это меня вдохновляло.

Что дал университет





Моя картина восприятия себя и своих возможностей полностью изменилась. Я понимаю, что, чтобы оценить свои возможности, нужно сначала попробовать и только потом делать выводы. А при желании и достаточном усердии можно научиться всему.

Осознала, что можно успевать делать много вещей одновременно, реализовать себя не только в учебе, но и в других занятиях. У каждого человека есть большой потенциал.

Нариман Оспанов, 27 лет, город — Алматы, Dev ops, facebook





О выборе университета





Я со школы знал, что хочу учиться в топовом университете. В моем окружении было много ребят, которые к чему-то стремились. Это меня мотивировало.

Я планировал поступить по программе «Болашак», но два раза не прошел этап собеседования. Поступил в МУИТ на IT-специальность и готовился к поступлению в магистратуру.

В списке вузов, где я хотел учиться, был Карнеги — Меллон. Это крутой университет, который особенно силен в компьютерных науках и робототехнике. Занимает высокие позиции в рейтингах, имеет много научных достижений, хороший преподавательский состав. Город Питтсбург привлекателен с точки зрения жизни. Он недорогой, там находятся офисы технологичных компаний, например, Uber.

О поступлении





В Карнеги — Меллон меня привлекла годичная магистерская программа Electronic technologies and business. На момент поступления у меня уже был хороший опыт. Я год проработал в компании Air Astana, понимал, что делаю и что происходит в индустрии. Поэтому поступил в университет с первого раза по программе «Болашак» как самостоятельно поступивший.

Об особенностях обучения





Обучение в США отличается от учебы в Казахстане. Когда я приехал, у меня на компьютере была программа, которая позволяла скачивать торренты с фильмами. Меня пригласили в департамент по информационной безопасности и сказали, что я занимаюсь чем-то нелегальным. В Казахстане это был бы пустяк, но в Штатах мне дали понять, что это нарушение авторских прав, и что подобный проступок может повлечь за собой последствия.

Среди профессоров университета много выдающихся людей, слушать которых всегда интересно





Среди профессоров университета много выдающихся людей, слушать которых всегда интересно. Например, нам преподавал миллионер и однокурсник основателя языка программирования Java. Директором программы был практикующий юрист, который участвовал в деле Цукерберга и братьев Уинклвосс. Он вел класс о законодательстве в компьютерных науках, где мы рассматривали реальные кейсы. Один из профессоров, который читал курс о том, как создавать маркетплейсы, сам создал логистическую систему и продал ее за 700 миллионов.





Были гостевые лекции. Например, встреча с известным специалистом в области искусственного интеллекта Andrew Ng. Помимо этого проводились мероприятия и хакатоны с сотрудниками топовых компаний, которые занимались рекрутингом.

Кто такой — студент Университета Карнеги — Меллона





Режим обучения был интенсивный. Среди одногруппников были люди постарше, кто уже имел большой опыт, создавал собственные проекты. Но тем не менее всем приходилось усиленно работать, выполнять задания, задерживаться в библиотеке.

Помимо глубоких академических знаний я приобрел полезные Soft Skills





Большинство студентов — иностранцы. Многие приезжают из Азии и Индии. Было интересно знакомиться с представителями разных культур. Со многими мы до сих пор поддерживаем связь.

Что дал университет





В университете помимо глубоких академических знаний я приобрел полезные Soft Skills. Осознал, что нет ничего невозможного. Получил возможность познакомиться с крутыми людьми — как профессорами, так и студентами.

Ерлан Минавар, 34 года, город — Алматы, Chief Innovation Officer «Транстелеком», linkedin





О выборе университета





Мне повезло, потому что родители отправили нас с братьями учиться в США. В 2001 году я поступил в частную американскую школу, учился там с 11 класса. В подобных школах учителя занимаются целенаправленной подготовкой учеников к поступлению в топовые вузы.

У меня с детства был интерес к точным наукам. В Штатах я брал самые сложные уровни по таким предметам, как физика, математика, компьютерные науки. И, когда я составлял список университетов, ориентировался на рейтинги технических вузов. Карнеги — Меллон был в топе моего списка.

О поступлении





Я сдал все экзамены, собрал необходимые документы и рекомендации. Потом меня пригласили на собеседование. В результате я попал в число поступивших.

Любой успешный результат — это следствие ряда предпринятых действий





Думаю, как и везде, любой успешный результат — это следствие ряда предпринятых действий. Важны и академическая успеваемость, и эссе, и хобби, и ваши личные интересы и амбиции. Решение принимается комплексно.

Об особенностях обучения





Я окончил университет в 2006 году. Думаю, с того момента система обучения эволюционировала и выглядит немного иначе.

Бакалавриат включает в себя четыре года обучения. Первый курс — freshmen, второй — sophomore, третий — junior, и четвертый — senior year.

Все крупные американские университеты представляют собой набор колледжей — школ по направлениям. Первый год для большинства студентов примерно одинаковый, вы берете стандартные курсы: математика, английский язык, история. Но в Карнеги — Меллон, если ты учишься по гуманитарному направлению, ты также можешь брать классы по другому профилю для расширения кругозора.





После первого курса студенты определяются со специализацией. В этот момент многие могут поменять направление обучения, система гибкая и дает такую возможность.

На третьем и четвертом курсах студентов учат применять на практике знания, которые они приобрели за первые два года обучения. Готовят к тому, чтобы начать карьеру.

К концу третьего курса студенты составляют резюме и начинают поиск летней стажировки по своей специальности. Это стрессовый период, когда все активно ищут работу. В идеале тебя должны взять на практику, а потом пригласить в качестве полноценного сотрудника. И, если ты получаешь это приглашение, на четвертый курс приезжаешь уже расслабленный. Надо просто получить диплом и продолжить карьеру.

Кто такой — студент Университета Карнеги — Меллона





Американская система обучения ориентирована на результат, поэтому среди студентов высокий уровень конкуренции. Люди много работают, чтобы получать хорошие оценки, участвовать в деятельности разных клубов. Это формирует довольно серьезное давление, которое выдерживают не все. За годы жизни в США я не обрел близких друзей из числа американцев. Думаю, это тоже последствие культуры конкуренции.

Американская система обучения ориентирована на результат, поэтому среди студентов высокий уровень конкуренции





Мы учились по принципу Work Hard — Play Hard. Действительно много работали, но при этом, когда появлялась возможность отдохнуть, не упускали ее. Мы с друзьями до сих пор поддерживаем близкую связь, потому что вместе прошли через все сложности и эмоции.

Что дал университет





На первом курсе профессор по математике сказал нам одну фразу: «Не факт, что то, что мы сейчас делаем, вы будете применять в жизни. Но я пытаюсь научить вас думать, вникать в проблему, самостоятельно находить решение». Это запомнилось надолго. Уже на первом курсе нас научили думать, и теперь мы всю жизнь применяем эти инструменты в решении проблем.

Главные преимущества Карнеги — Меллон:

— топовый технический вуз

— обособленный кампус внутри города — это удобно

— наличие большого количества разных дисциплин

— Питтсбург — один из самых недорогих для жизни крупных города в США

— интернациональное окружение.