Большой список ресурсов, чтобы выучить немецкий, китайский, французский и другие иностранные языки

Собрали несколько статей, где вы найдете много полезных ресурсов для изучения разных языков.





Что смотреть и читать, если вы изучаете французский язык: книги, сериалы и песни













Сериалы





Extra





Комедийный сериал, снятый по специально разработанной программе, содержащий в себе всю основную лексику и грамматику французского языка. Сюжет строится вокруг четырех ребят, в возрасте от 19 до 22 лет. Они переживают разные жизненные ситуации и строят отношения в духе классических ситкомов.

Fais pas ci fais pas ça





История о двух семьях с детьми. Первая пара концентрируется на общении со своими детьми без жестких указаний. Вторая семья приветствует старые методы в общении с детьми. Юмористический сериал с довольно простым языком, который отлично подойдет для начинающих.

Lupin

Сенегальский иммигрант Ассан Диоп планирует похитить выставленное на аукцион в Лувре колье Марии-Антуанетты. Еще подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и теперь будет действовать в лучших традициях своего книжного кумира.

Начинать просмотр можно уже с А1, но для полного понимания потребуется уровень А2+.

Больше ресурсов по ссылке.

Как быстро и легко выучить итальянский язык: интересные сериалы, книги и песни

Сериалы





Italiano in famiglia





Сериал-видеокурс, разработанный специально для иностранцев. Всего 20 серий, длительностью 20-25 минут. Все эпизоды состоят из короткого видеосюжета о жизни семьи Фаппани и объяснений преподавателей, направленные на закрепление лексики и грамматики, которые используются в серии. Идеально для тех, кто начал учить язык совсем недавно.

Una Mamma Imperfetta





Сериал представлен в формате дневника, в котором Кьяра рассказывает о своей жизни, детях, домашних и светских заботах. Комедийные зарисовки рассказываются простым языком, в котором много сленга и оборотов — то, что нужно для тех, кто хочет услышать настоящую итальянскую речь.

Rebecca, la prima moglie





Сериал — адаптация одноименного романа, написанного в первой половине прошлого века. Захватывающая детективная история не даст вам заскучать, а простой язык позволит понимать все, что говорят герои на экране.

Больше ресурсов по ссылке.

Для тех, кто хочет выучить немецкий быстро и легко: интересные сериалы, книги и песни





Сериалы





Extra Deutsch

Британский сериал, созданный специально для изучения нового языка. Он вышел сразу на нескольких языках, в том числе и на немецком. Короткие эпизоды, снятые в формате ситкома, легки в понимании, при этом помогают освоить базовые слова и предложения. К тому же, к каждой серии прилагается транскрипт, который можно перечитать для закрепления услышанных фраз.

Mein Weg nach Deutschland

Сюжет рассказывает о Нивин, девушке, которая недавно приехала в Германию и старается устроить свою жизнь. Вместе с ней зрители узнают, как оплачивать проезд в автобусах, искать квартиру, устраиваться на работу, ходить в поликлинику или магазин. Сериал предназначен для тех, кто начал изучение языка совсем недавно. Необходимо знать самые базовые слова, а остальному вас научит Нивин и ее окружение.

Das Deutschlandlabor

Обучающий сериал, сюжет которого сосредоточен на типичных стереотипах о немцах. Нина и Дэвид расскажут, какие из них все-таки правдивы и попутно поделятся новыми словами, фразами и устойчивыми выражениями. Всего здесь 20 серий. К каждой можно найти транскрипт и даже упражнения для самопроверки. Еще одна приятная особенность — возможность прослушать серии в формате подкаста.

Больше ресурсов по ссылке.

Сериалы, книги и песни, которые помогут выучить китайский язык

Сериалы





我可能不會愛你 / «Всегда с тобой»

Тайваньский сериал In Time With You собрал несколько местных телевизионных наград и множество положительных отзывов.

Герои сериала говорят на официальном языке Тайваня гоюй, который практически на 100% совпадает с материковым путунхуа, поэтому сериал будет понятен всем, кто изучает китайский язык.

新上海滩 / «Набережная Шанхая»

Криминальная драма о шанхайских гангстерах 30-х годов от известного сериального режиссера Гао Сиси.

Гангстерские разборки, большие деньги, запутанные любовные треугольники захватят внимание зрителей. Сериал идеально подходит для изучающих китайский язык.

网球王子/ «Принц Тенниса»

«Принц Тенниса» — экранизация популярного аниме с аналогичным названием. Сериал хорошо поставлен, радует живыми диалогами, а также яркими событиями в жизни героев.

Просмотр сериала дает возможность подтянуть китайский язык и запомнить парочку подбадривающих слов: «Молодец!», «Вперед!» «Круто!».

Больше ресурсов по ссылке.

Что смотреть, читать и слушать, чтобы выучить японский язык: 15 интересных ресурсов













Посмотреть





«Ведьмина служба доставки» / 魔女の宅急便





Одно из самых добрых произведений классика Хаяо Миядзаки. Изначально аниме предназначалось для детей и подростков, а значит и слова с фразами там не такие сложные. То, что нужно для обучения, не говоря о том, что это просто красиво.

«Расследование Атами» / 熱海の捜査官





История начинается с исчезновения школьного автобуса и четырех старшеклассниц. Три года спустя это дело все еще остается нераскрытым, но когда появляется одна из девушек, все начинается снова.

«Унесенные призраками» / 千と千尋の神隠し





Десятилетняя девочка по имени Тихиро переезжает в новый дом. Но выходит так, что она попадает в другой мир, населенный призраками и монстрами. Ей приходится идти на работу в бани ведьмы Юбаба, чтобы найти способ освободить себя и своих родителей.

Больше ресурсов по ссылке.

12 YouTube-каналов для тех, кто изучает иностранные языки





Английский язык

Academic English Help

Канал, который поможет подготовиться к IELTS. Здесь много роликов с объяснениями, советами и лайфхаками.

BBC Learning English

Официальный канал BBC, с короткими роликами, которые объясняют грамматику, пунктуацию и другие хитрости языка.

Больше каналов по ссылке.

8 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут вам выучить иностранный язык

Открытые курсы от British Council

Семь онлайн-курсов от официального представителя Великобритании. Все они раскрывают разные темы, позволяют улучшить навыки владения языком, готовясь к поступлению на учебу или работу.

Деловой английский язык

Курс будет полезен тем, кто хочет овладеть английским языком для использования в бизнес-коммуникации. На занятиях развивают навыки аудирования, письма, владения грамматикой.

Больше курсов по ссылке.

8 сервисов, с помощью которых можно разговаривать с иностранцами и учить язык





На сайте Italki можно найти несколько видов коммуникации с носителями иностранного языка. Это могут быть как индивидуальные уроки с преподавателем, так и простые чаты с единомышленниками. При регистрации нужно указать, какие именно навыки вы хотели бы улучшить, с кем общаться.

Speaky — социальная сеть для лингвистов. После регистрации ресурс предлагает список возможных собеседников, которые сейчас онлайн: вы можете написать человеку, который вас заинтересовал, добавить его в друзья и продолжить общение в видеочате.

Больше сервисов по ссылке.