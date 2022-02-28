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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут вам выучить иностранный язык
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Сегодня в 16:50

8 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут вам выучить иностранный язык

Подборка из восьми онлайн-курсов для тех, кто хотел бы выучить новый иностранный язык.


Открытые курсы от British Council


Семь онлайн-курсов от официального представителя Великобритании. Все они раскрывают разные темы, позволяют улучшить навыки владения языком, готовясь к поступлению на учебу или работу.

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Деловой английский язык


Курс будет полезен тем, кто хочет овладеть английским языком для использования в бизнес-коммуникации. На занятиях развивают навыки аудирования, письма, владения грамматикой.


Китайский язык


Курс от Peking University — введение в основы фонетики и грамматики. После прохождения курса обучающиеся смогут вести повседневные разговоры с носителями языка.

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Французский язык


Для всех, кто хочет познакомиться с Францией, ее языком и культурой. Для успешного прохождения курса вам поможет знание правил чтения, так как курс начинается с разбора грамматики и не нацелен на отработку лексики.


Корейский язык


Курс от СПбГУ — часть большого проекта, направленного на изучение корейского. Здесь вы овладеете основами языка на начальном уровне и получите знания о народной культуре и традициях.

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Испанский язык


Экспресс-курс, с помощью которого вы узнаете основные положения испанской грамматики и фонетики, необходимых для владения языком на уровне Elemental А1.


Немецкий язык


Курс о грамматике немецкого, на котором вы не только узнаете об основах языка, но и познакомитесь с культурой и философией.

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Польский язык


Курс включает в себя простые объяснения основных фонем и базовых принципов грамматики. К окончанию можно овладеть языком на уровне А1.


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#образование #обучение #саморазвитие #иностранныйязык #онлайнкурсы
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