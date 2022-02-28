8 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут вам выучить иностранный язык

Подборка из восьми онлайн-курсов для тех, кто хотел бы выучить новый иностранный язык.







Открытые курсы от British Council





Семь онлайн-курсов от официального представителя Великобритании. Все они раскрывают разные темы, позволяют улучшить навыки владения языком, готовясь к поступлению на учебу или работу.





Деловой английский язык





Курс будет полезен тем, кто хочет овладеть английским языком для использования в бизнес-коммуникации. На занятиях развивают навыки аудирования, письма, владения грамматикой.





Китайский язык





Курс от Peking University — введение в основы фонетики и грамматики. После прохождения курса обучающиеся смогут вести повседневные разговоры с носителями языка.





Французский язык





Для всех, кто хочет познакомиться с Францией, ее языком и культурой. Для успешного прохождения курса вам поможет знание правил чтения, так как курс начинается с разбора грамматики и не нацелен на отработку лексики.





Корейский язык





Курс от СПбГУ — часть большого проекта, направленного на изучение корейского. Здесь вы овладеете основами языка на начальном уровне и получите знания о народной культуре и традициях.









Испанский язык





Экспресс-курс, с помощью которого вы узнаете основные положения испанской грамматики и фонетики, необходимых для владения языком на уровне Elemental А1.





Немецкий язык





Курс о грамматике немецкого, на котором вы не только узнаете об основах языка, но и познакомитесь с культурой и философией.





Польский язык





Курс включает в себя простые объяснения основных фонем и базовых принципов грамматики. К окончанию можно овладеть языком на уровне А1.







