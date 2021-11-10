Как быстро и легко выучить итальянский язык: интересные сериалы, книги и песни

Итальянский — красивый и мелодичный язык, выучить который не так сложно, как кажется. Собрали интересные сериалы, книги и песни, которые помогут вам в этом.





Сериалы









Italiano in famiglia





Сериал-видеокурс, разработанный специально для иностранцев. Всего 20 серий, длительностью 20-25 минут. Все эпизоды состоят из короткого видеосюжета о жизни семьи Фаппани и объяснений преподавателей, направленные на закрепление лексики и грамматики, которые используются в серии. Идеально для тех, кто начал учить язык совсем недавно.

Una Mamma Imperfetta





Сериал представлен в формате дневника, в котором Кьяра рассказывает о своей жизни, детях, домашних и светских заботах. Комедийные зарисовки рассказываются простым языком, в котором много сленга и оборотов — то, что нужно для тех, кто хочет услышать настоящую итальянскую речь.

Rebecca, la prima moglie





Сериал — адаптация одноименного романа, написанного в первой половине прошлого века. Захватывающая детективная история не даст вам заскучать, а простой язык позволит понимать все, что говорят герои на экране.

La bella e la bestia





Современный пересказ классической сказки о Красавице и Чудовище. Главным героем выступает Леон, в жизни которого появилась Белла. Она меняет отношение мужчины к миру, обществу и жизни с помощью любви. Добрая история, которую смогут без труда посмотреть и понять люди, владеющие итальянским языком на уровне В1.

L'Allieva





Комедийная история о молодой специалистке Аличе, которая становится практиканткой в области судебной медицины. Здесь много юмора, но при этом и достаточно терминологии. Подходит для тех, кто уже знает основы языка и заинтересован в изучении профессионального сленга.

Книги







Le avventure di Pinocchio, Carlo Collodi





Классика детской литературы была впервые написана на итальянском языке. История про деревянного мальчика, чей нос увеличивается каждый раз, когда он говорит неправду, хорошо подойдет тем, кто только недавно начал учить язык. Текст довольно простой, не содержит сложных грамматических структур, а темп повествования позволяет вникнуть в происходящее и не потерять нить рассказа.

Pasta per due, Giovanni Ducci





В центре небольшой книги — иностранка Минни, которая приехала в Италию для встречи с другом по переписке. Девушка почти не знает итальянского, а поэтому часто попадает в забавные, порой нелепые ситуации. На протяжении сюжета Минни учит язык, а вместе с ней ближе к итальянскому становятся и читатели.

Fiamma in cucina, Antonella Santini-Wolf





Книга уровня А1 расскажет о жизни Розанны — владелицы модного бутика в Милане. Однажды, в ее любимом ресторане девушке передали привет от шеф-повара. Теперь Розанна намерена узнать, кто этот таинственный человек. Fiamma in cucina, можно назвать небольшим справочником по Милану, а в конце даже есть бонус — рецепт настоящего ризотто по-милански.

Il mistero di Veronica, Cinzia Medaglia

Сюжет расскажет историю Вероники и Массимо, двух абсолютно разных людей, которые влюбляются друг в друга. Захватывающая и таинственная история познакомит читателей с севером Италии и позволит прокатиться от Милана до ривьеры Лигурии. Текст здесь может быть местами сложноватым, поэтому рекомендуем тем, кто уже твердо знает основы итальянского языка.

Va’ dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro





Хороший вариант для тех, кто владеет итальянским языком на среднем уровне. Книга — письмо пожилой женщины своей внучке. Она рассказывает историю своей семьи, описывает разные ситуации, дает советы и жизненные наставления. Это глубокая и одновременно вдохновляющая история.

Песни







Музыка — отличный способ подтянуть знание языка и навыки аудирования. Собрали несколько популярных и красивых песен, изучив текст которых, вы сможете лучше понять итальянский язык.

Azzurro — Adriano Celentano

Felicità — Al Bano



Caruso — Lucio Dalla



La solitudine — Laura pausini

Vita spericolata — Vasco Rossi