Как правильно выбрать школу для ребенка: лучшие эксперты из Центральной Азии о важных аспектах образования

В этом году редакция weproject.media провела большую работу, общаясь с опытными экспертами в сфере образования из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Мы говорили с ними о текущей системе образования, о важных навыках будущего и о том, как меняются школы уже сегодня. Мы выпустили более 30 статей, где рассказали о трендах и вызовах, которые стоят перед современными школьниками и их педагогами.

Если вас тоже волнует тебя школьного образования в Центральной Азии, читайте интервью с нашими экспертами. Они будут интересны и полезны не только родителям, но и учителям. Все ссылки найдете в этой статье.





Ануар Жангозин, Председатель Правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», @anuar_zhangozin









Главные тезисы:

1. Роль учителя должна переходить к роли ментора, наставника, координатора процесса обучения.

2. Учитель будущего — это наставник, который может научить ребенка правильно учиться, развивать исследовательские навыки, навыки критического мышления и коммуникации.

3. Из «мягких навыков» важны коммуникации, критическое мышление, креативность.

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Санжар Шалкарбеков, основатель школы робототехники «Роботек», @sanzhar_shalkarbekov













Главные тезисы:

1. Образование нужно развивать в сторону проектной деятельности. Учебный процесс должен включать поиск, анализ и синтез информации.

2. Важно учить молодое поколение работать в команде, создавать коллаборации, общаться вживую.

3. Важно развивать детей в части творческого мышления и эмоционального интеллекта — то, что роботизация, ИИ не смогут заменить.

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Алишер Хасанов, эксперт в сфере высшего образования, @alisher_khasanov













Главные тезисы:

1. Важно учить детей учиться. Учить их любить процесс обучения и не бояться его.

2. Раньше роль педагога была в том, чтобы вести за собой детей, но в будущем педагог — это инструктор-фасилитатор. Он должен идти позади, помогать коммуницировать, давать общее направление.

3. Задача образования будущего — каждому давать те условия, в которых он будет лучше всего расти.

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Гаухар Киикова, магистр в сфере детского развития, международный эксперт по качеству дошкольного образования, основатель сообщества ECERS Qazaqstan, @g.kiikova













Главные тезисы:

Есть несколько навыков, которым важно научить ребенка, чтобы подготовить его к будущему.

1. Первый — это умение адаптироваться. Это навык, который поможет ребенку не потеряться.

2. Второй важный навык вытекает из первого — умение учиться и умение разучиваться.

3. Третий навык — это самодисциплина. В любой сфере результатов достигают люди, которые дисциплинированно идут к тому, чего хотят.

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Асхат Жумабеков, заместитель директора в Shoqan Academy, Почетный работник образования Республики Казахстан, @askhat_zhumabekov













Главные тезисы:

1. Раньше мы говорили о дифференциации образования, теперь все больше приближаемся к понятию персонализации. А скоро будем говорить об адаптивно-активном обучении.

2. Роль педагога в будущем будет ориентирована на сопровождение учеников, индивидуализацию обучения.

3. Если раньше мы делали акцент на знаниях, то в будущем акцент все больше будет смещаться в сторону навыков, креативности и критического мышления.

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Нурмухаммед Досыбаев, член Общественного совета при Министерстве просвещения, основатель Hyperion School, @nurmukhammed_dossybayev













Главные тезисы:

1. Педагоги должны стремиться делать то, чего не может ИИ: разрабатывать и применять специальные методики, которые будут развивать в детях навыки.

2. Одна из важнейших функций учителя — воспитательная. Помимо навыков, педагог должен передавать детям ценности и образ мышления.

3. Хороший педагог должен быть человеком мира, который будет любить всех детей одинаково. Восприятие себя как человека мира — это самое ценное, что учитель должен передать ребенку.

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Фаррух Умаров, соучредитель Акселератора Навыков «Илмхона», соучредитель edtech стартапа re-skill.io, @farrukh_umari













Главные тезисы:

1. В будущем и уже сегодня главная цель образования должна быть в том, чтобы научить человека мыслить, думать, анализировать.

2. В будущем благодаря ИИ у каждого студента будет свой личный ментор. Это позволит сделать обучение максимально персонализированным и эффективным.

3. В перспективе образование полностью поменяет свою суть от «принятия информации» до «анализа информации». Будут важны навыки критического мышления.

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Главные тезисы:

1. Образование будущего должно быть безопасным для всех участников процесса. Это физическая, психологическая, ментальная безопасность, искоренение буллинга.

2. Учителям важно идти в ногу со временем, быть в курсе не только образовательных, но в целом и общемировых трендов.

3. Потенциально каждый ребенок — второй Илон Маск или Джек Ма. И задача взрослых — не упустить этого ребенка, помочь ему развиться и найти себя.

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Рустем Ермеков, проектный менеджер в Фонде Устойчивого Развития Образования, IT-педагог года Центральной Азии, @qazaqstem













Главные тезисы:

1. Школа должна давать не теоретические знания, а практические и базовые навыки, которые есть во всех сферах жизни людей.

2. Главный навык, который школы, учителя, родители должны дать своим детям, — это problem solving — умение решать проблемы.

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Главные тезисы:

1. Образование — это не только знание, это еще и воспитание.

2. В будущем science предметы: биология, химия, физика и математика должны преподаваться вместе. В США такой подход уже применяется.

3. Технологии, искусственный интеллект будут развиваться с нарастающей скоростью. И нам всем нужно будет постоянно и много учиться, наращивать компетенции.

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Главные тезисы:

1. В будущем образование станет персонализированным. Ученики смогут менять программу обучения под свои запросы и интересы.

2. Школы станут точкой развития коммуникативных навыков. Это будет место для спорта, театра, философских обсуждений, литературных клубов.

3. Формулируя современную повестку дня для образования, мы обязательно должны включать в диалог детей.

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Адлет Елеусов, генеральный директор IT-компании Sunrise Development, соучредитель Teachers Lab, @adlet.yeleussov













Главные тезисы:

1. Учитель должен быть автономной единицей, которая вместе со своими учениками получает новые навыки. Помогает им учиться и учится сам.

2. Педагоги могут быть примером, ролевой моделью для учеников. Будущее за teacherpreneurs. На таких педагогов дети будут стремиться быть похожими.

3. Учитель и ученик — это два основных стейкхолдера, которые постоянно взаимодействуют друг с другом и именно в этом взаимодействии происходит магия обучения.

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Асель Акпаева, профессор кафедры Начального образования КазНПУ имени Абая, кандидат педагогических наук













Главные тезисы:

1. Педагоги не должны запрещать детям использовать современные решения. Именно умный подход и дружба с искусственным интеллектом позволят учителю направить возможности детей в нужное русло.

2. Образование будущего должно быть гибким, подстраивающимся под особенности каждого ребенка. Гибким должен быть в первую очередь учитель.

3. Важно не забывать и о роли родителей в образовании. К примеру, подготовить ребенка интеллектуально, физически и морально к школе — это задача родителей.

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Лаура Вайгорова, ментор и образовательный эксперт, сооснователь, генеральный директор образовательной компании Smartestprep, @lauravaigorova













Главные тезисы:

1. Преподаватели должны придумывать новые виды заданий, в которых дети будут улучшать навыки работы с новыми технологиями.

2. В тренде будет образование, основанное на данных. Это помогает сделать учебный процесс более адаптивным.

3. Третий тренд — ценность живого взаимодействия.

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Талантбек Сапитов , директор школы Oxford International School Bishkek, @oxford.kg













Главные тезисы:

1. Современным детям нужна свобода, диалог и конструктивная коммуникация. Мы должны обратить особое внимание на развитие у них социальных и эмоциональных навыков.

2. Обучение должно быть адаптированным и персонализированным.

3. Совет родителям. Слушайте своих детей. Вместо того, чтобы указывать или поучать, просто будьте с ними рядом, участвуйте в их жизни.

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Главные тезисы:

1. Как сегодня, так и в будущем, нужно обратить особое внимание на воспитание учеников. Такие качества личности как инициативность, ответственность, умение добиваться своих целей высоко ценятся в наше время и будут еще более востребованы в будущем.

2. Совет родителям: школа — не более чем один из факторов или инструментов в проекте под названием: «Мой ребенок и его будущее». Главными менеджерами проекта являются родители.

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Адильхан Рахимбеков , СЕО и co-founder Abay Academy, @abay.academy













Главные тезисы:

1. Будущее образования за персонализацией. Это возможность получать определенные знания и навыки в зависимости от способностей и потребностей каждого ученика.

2. В будущем искусственный интеллект и другие современные технологии должны выступать в роли помощников преподавателей.

3. В университетах уже есть такое понятие как «микродиплом». Это короткие курсы, программы, где в сжатом виде, «без воды» даются только узконаправленные знания.

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Динара Карибекова, руководитель центра детского досуга













Главные тезисы:

1. Актуальными и востребованными в будущем будут оставаться именно те профессии, где невозможно принимать решения шаблонно.

2. В будущем педагог — это больше наставник, ментор, который направляет ребенка, нежели человек, который просто передает знания.

3. Мы должны развивать в детях креативность, умение мыслить оригинально, нестандартно.

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Асылбек Мурзахметов, директор общественного фонда USTEM Foundation













Главные тезисы:

1. Нужно четко понимать, что образование — это всегда про будущее. Потому что мы готовим детей к будущему.

2. Образование будущего должно приспосабливаться к психологии детей и новым технологиям, которые захватывают наши умы. Это значит, что мы как учителя, должны прийти в TikTok и там рассказывать детям о тригонометрии.

3. Мы должны показывать детям, как школьные знания могут стать для них инструментом в достижении успеха.

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Гульнара Салмен, учредитель и директор общественного фонда Teach for Qazaqstan, @gulnara_salmen













Главные тезисы:

1. Школы должны быть местом, где формируются ценности.

2. Школа должна измениться в сторону развития навыков, социально-эмоциональных аспектов личности и больших концептуальных вещей, нежели отдельных оборванных теорий.

3. Есть хорошее выражение: «Все что происходит в школе сейчас, предсказывает наше будущее». Например, если в школе нет правил академической честности, то не надо ждать, что в стране не будет коррупции и воров.

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Бобур Фарманов, директор фонда по развитию науки и образования Ziyo Forum, @farmanov_b













Главные тезисы:

1. Образование станет практикоориентированнее и проектноориентированнее

2. С приходом новых технологий будут меняться профессии. Некоторые исчезнут полностью, другие трансформируются.

3. Мир меняется ежесекундно, поэтому чтобы оставаться востребованными, мы должны постоянно совершенствоваться, учиться новому, в том числе, осваивать современные технологии.

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Габит Бекахметов, педагог, основатель сети школ, автор книг «Корабли знаний: НИШ, БИЛ, РФМШ», Barsa Kelmes: The Nomads Return, «Основы критического мышления», @gabekevich













Главные тезисы:

1. В будущем появится много вариантов образования. Метавселенная, нейротехнологии и другие инструменты будут сильно влиять не только на процесс обучения, но и на нас самих.

2. Некоторые люди решат не получать образование вовсе. Этот тренд мы видим уже сегодня, особенно в сфере высшего образования. Чтобы быть успешными, многим уже не нужен диплом.

3. В будущем и уже сегодня школа должна быть местом, где ты можешь научиться лучше понимать себя и в целом жизнь.

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Главные тезисы:

1. Образование в будущем не будет ограничиваться стенами «коробок», которые называются школой или университетом.

2. Совет родителям. Больше общаться с детьми, больше инвестировать в них — даже не деньги, а свое время.

3. У родительства есть прайм-тайм, и каждому важно это знать: от рождения и до 10 лет, до подросткового возраста. Иногда лучше отложить некоторые дела и бизнес, заняться этим позже и уделить больше своего внимания и времени ребенку.

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Алия Жакупова , учитель английского языка , Head of Professional Development в Quantum STEM School, @aliya_zhakupova_ustaz













Главные тезисы:

1. Задача учителей — готовить детей к неопределенному будущему. Важно не просто преподавать уроки, а развивать в детях критическое мышление, эмоциональный интеллект.

2. Школа должна помогать детям формировать целостную картину мира, а не давать отдельно взятые, оторванные знания.

3. Дети сейчас другие. Они не станут верить каждому твоему слову, просто потому что ты учитель. Дети задают много вопросов и постоянно сомневаются. Поэтому нужно все время развиваться, быть гибким, уметь признавать, если чего-то не знаешь и уметь объяснять, доносить свою позицию.

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Аселия Купуева, сооснователь и директор Kupuev Academy @kupuev.academy













Главные тезисы:

1. Как бы ни развивались технологии, классическое образование, где есть учитель и ученики, ничто заменить не сможет. Главная ценность в этом процессе — человеческое общение.

2. Школа должна быть местом, где ребенок узнает свои слабые и сильные стороны, учится взаимодействовать с другими ребятами, со взрослыми, совершает ошибки и учится на них.

3. Совет родителям: не отдавайте «на аутосорсинг» процесс воспитания детей. Нельзя перекладывать на школу всю ответственность.

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Мадина Сыпатаева, основатель Академии антихрупких подростков Atlas, сооснователь Nota School, @madina_sypatayeva









Главные тезисы:

1. Большая потребность сегодняшнего дня — обучать через жизнь и реальный опыт.

2. С каждым поколением люди становятся прогрессивнее, умнее, чувствительнее. Эти ребята, поколение Альфа, еще не до конца изучены. Наша задача — поддерживать их, и в нужный момент они сами начнут делать то, что будет полезным для этого мира и правильным по их мнению.

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Алмагуль Канагатова , CEO Global Nomad Education













Главные тезисы:

1. Школа будущего — это школа, где директор и педагоги придерживаются мышления роста.

2. Школа будущего — это не просто инновационные здания, а место, где есть образовательные пространства, которые решают какую-либо задачу.

3. В будущем школа должна быть местом, которое дает разные возможности для развития. В школе будут рождаться новые замыслы того, каким дальше будет мир.

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Шолпан Кадырова, управляющий директор BINOM School, @kadyrova__sholpan













Главные тезисы:

1. Персонализированное образование.

2. Онлайн-курсы и смешанные форматы обучения обеспечат доступ к качественному образованию для большего числа людей.

3. Еще один важный момент — социальная ответственность и устойчивое развитие. Образование станет уделять больше внимания вопросам экологии, социальной справедливости и устойчивого развития.

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Бостан Хаят, международный тренер и специалист в области профессионального развития учителей, Президент KazAELT и Руководитель отдела образовательных исследований в Quantum STEM School, @bostan_hayat













Главные тезисы:

1. В будущем и уже сейчас необходимо, чтобы университеты тесно сотрудничали со школами.

2. Не менее важно выстроить правильные коммуникации между опытными педагогами и молодыми специалистами.

3. У всех нас одна единая цель — мы все хотим вывести образование на новый уровень. И когда все участники образовательного процесса поймут это, мы сможем быстрее к этому прийти.

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Ольга Пак, основатель Школы Нового Поколения NGS













Главные тезисы:

1. Школа будет меняться с точки зрения подходов и методик, но должна оставаться местом, где дети будут коммуницировать между собой, общаться, дружить и обмениваться эмоциями.

2. Нашим преподавателям нужно учиться пользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта в своей работе, сделать этот механизм управляемым.

3. В современном мире задача педагогов и родителей — научить детей правильно анализировать информацию, отсеивать лишнее, отбирать нужное и запоминать.

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