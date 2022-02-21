12 YouTube-каналов для тех, кто изучает иностранные языки

Английский язык





Academic English Help





Канал, который поможет подготовиться к IELTS. Здесь много роликов с объяснениями, советами и лайфхаками.





BBC Learning English





Официальный канал BBC, с короткими роликами, которые объясняют грамматику, пунктуацию и другие хитрости языка.

Японский язык





Learn Japanese





Канал с уроками по грамматике, постановке произношения и аудирования. Подача материала интересная, а ведущие знают свое дело.





Free Japanese Lessons





Уроки организованы по уровням сложности и охватывают такие темы, как грамматика, произношение, лексика, чтение, иероглифика и многое другое. Ведет уроки японская молодежь.

Французский язык





Learn French With Vincent





Короткие уроки французского языка по разнообразным темам, от фонетики до идиоматических выражений. Уроки предназначены для студентов разных уровней.





Français Authentique





Видео-курс для студентов среднего и продвинутого уровней. Автор объясняет фразеологические выражения и рассуждает на разные темы.

Китайский язык





ChineseFor.Us





Ролики для разного языкового уровня, где объясняют грамматику, лексику, орфографию, и готовят к экзамену HSK.





SMART Mandarin





Здесь представлены короткие ролики дипломированного преподавателя с объяснением тонкостей языка и идиоматических выражений.

Итальянский язык





Learn Italian with Lucrezia





Веселые ролики, которые рассказывают о том, как учить язык. Также объясняют грамматические структуры, значение слов и выражений.





Italy Made Easy





Канал профессионального преподавателя, который объясняет основы языка в незатейливой и понятной форме.

Корейский язык





Korean Unnie





Автор канала— кореянка, которая знает все о музыке K-pop и делится полезными советами о том, как выучить настоящий корейский, которым жители страны пользуются каждый день.





Talk To Me In Korean





Проект молодых преподавателей, цель которых — обучить мир родному языку так, чтобы это было не скучно.