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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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12 YouTube-каналов для тех, кто изучает иностранные языки
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Образование

Сегодня в 16:50

12 YouTube-каналов для тех, кто изучает иностранные языки

Английский язык


Academic English Help


Канал, который поможет подготовиться к IELTS. Здесь много роликов с объяснениями, советами и лайфхаками.

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BBC Learning English


Официальный канал BBC, с короткими роликами, которые объясняют грамматику, пунктуацию и другие хитрости языка.

Японский язык


Learn Japanese


Канал с уроками по грамматике, постановке произношения и аудирования. Подача материала интересная, а ведущие знают свое дело.


Free Japanese Lessons


Уроки организованы по уровням сложности и охватывают такие темы, как грамматика, произношение, лексика, чтение, иероглифика и многое другое. Ведет уроки японская молодежь.

Французский язык


Learn French With Vincent


Короткие уроки французского языка по разнообразным темам, от фонетики до идиоматических выражений. Уроки предназначены для студентов разных уровней.

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Français Authentique


Видео-курс для студентов среднего и продвинутого уровней. Автор объясняет фразеологические выражения и рассуждает на разные темы.

Китайский язык


ChineseFor.Us


Ролики для разного языкового уровня, где объясняют грамматику, лексику, орфографию, и готовят к экзамену HSK.


SMART Mandarin


Здесь представлены короткие ролики дипломированного преподавателя с объяснением тонкостей языка и идиоматических выражений.

Итальянский язык


Learn Italian with Lucrezia


Веселые ролики, которые рассказывают о том, как учить язык. Также объясняют грамматические структуры, значение слов и выражений.

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Italy Made Easy


Канал профессионального преподавателя, который объясняет основы языка в незатейливой и понятной форме.

Корейский язык


Korean Unnie


Автор канала— кореянка, которая знает все о музыке K-pop и делится полезными советами о том, как выучить настоящий корейский, которым жители страны пользуются каждый день.


Talk To Me In Korean


Проект молодых преподавателей, цель которых — обучить мир родному языку так, чтобы это было не скучно.

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