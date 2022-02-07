Сериалы, книги и песни, которые помогут выучить китайский язык

Сериалы
我可能不會愛你 / «Всегда с тобой»
Тайваньский сериал In Time With You собрал несколько местных телевизионных наград и множество положительных отзывов.
Герои сериала говорят на официальном языке Тайваня гоюй, который практически на 100% совпадает с материковым путунхуа, поэтому сериал будет понятен всем, кто изучает китайский язык.
新上海滩 / «Набережная Шанхая»
Криминальная драма о шанхайских гангстерах 30-х годов от известного сериального режиссера Гао Сиси.
Гангстерские разборки, большие деньги, запутанные любовные треугольники захватят внимание зрителей. Сериал идеально подходит для изучающих китайский язык.
网球王子/ «Принц Тенниса»
«Принц Тенниса» — экранизация популярного аниме с аналогичным названием. Сериал хорошо поставлен, радует живыми диалогами, а также яркими событиями в жизни героев.
Просмотр сериала дает возможность подтянуть китайский язык и запомнить парочку подбадривающих слов: «Молодец!», «Вперед!» «Круто!».
爱我，如果你敢 / «Люби меня, если осмелишься»
Сюжет повествует о криминальном психологе Бо Цзиньяне и его помощнице Цзянь Яо. В сериале романтическая линия хорошо сочетается с напряженными расследованиями. Изучающим китайский язык и любителям подобных жанров сериал придется по душе.
Книги
想吃披萨 / «Джузеппе»
Одна из самых легких для прочтения книг из серии Терри Уолтза. Текст доступен в упрощенной версии и идеально подходит для тех, кто только начал путь в изучении китайского языка.
中国微风 / Chinese Breeze
Лучшая книга из адаптированной литературы. Тексты тут разделены на несколько уровней, поэтому подойдут и для начинающих изучать язык, и для более продвинутых.
天空与星星明亮 / The Sky is Bright with Stars
Этот сборник можно по праву назвать одним из самых уникальных, ведь в нем есть не только проза, но и стихи.
Настоящая находка для тех, кто уже выучил 500 иероглифов.
Песни
邓丽君 — 月亮代表我的心
Тереза Тенг — «Луна представляет мое сердце»
筷子兄弟 — 小苹果
Chopstick Brothers — «Маленькое яблоко»
陶喆 — 今天沒回家
Дэвид Тао — «Сегодня домой не вернусь»
陳昇 — 把悲傷留給自己
Бобби Чен — «Я оставил грусть себе»
隐藏乐队 — 在北京