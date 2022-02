Сериалы, книги и песни, которые помогут выучить китайский язык

Сериалы





我可能不會愛你 / «Всегда с тобой»





Тайваньский сериал In Time With You собрал несколько местных телевизионных наград и множество положительных отзывов.

Герои сериала говорят на официальном языке Тайваня гоюй, который практически на 100% совпадает с материковым путунхуа, поэтому сериал будет понятен всем, кто изучает китайский язык.





新上海滩 / «Набережная Шанхая»





Криминальная драма о шанхайских гангстерах 30-х годов от известного сериального режиссера Гао Сиси.

Гангстерские разборки, большие деньги, запутанные любовные треугольники захватят внимание зрителей. Сериал идеально подходит для изучающих китайский язык.





网球王子/ «Принц Тенниса»





«Принц Тенниса» — экранизация популярного аниме с аналогичным названием. Сериал хорошо поставлен, радует живыми диалогами, а также яркими событиями в жизни героев.

Просмотр сериала дает возможность подтянуть китайский язык и запомнить парочку подбадривающих слов: «Молодец!», «Вперед!» «Круто!».





爱我,如果你敢 / «Люби меня, если осмелишься»





Сюжет повествует о криминальном психологе Бо Цзиньяне и его помощнице Цзянь Яо. В сериале романтическая линия хорошо сочетается с напряженными расследованиями. Изучающим китайский язык и любителям подобных жанров сериал придется по душе.

Книги





想吃披萨 / «Джузеппе»





Одна из самых легких для прочтения книг из серии Терри Уолтза. Текст доступен в упрощенной версии и идеально подходит для тех, кто только начал путь в изучении китайского языка.





中国微风 / Chinese Breeze





Лучшая книга из адаптированной литературы. Тексты тут разделены на несколько уровней, поэтому подойдут и для начинающих изучать язык, и для более продвинутых.





天空与星星明亮 / The Sky is Bright with Stars

Этот сборник можно по праву назвать одним из самых уникальных, ведь в нем есть не только проза, но и стихи.

Настоящая находка для тех, кто уже выучил 500 иероглифов.

Песни





邓丽君 — 月亮代表我的心

Тереза Тенг — «Луна представляет мое сердце»





筷子兄弟 — 小苹果

Chopstick Brothers — «Маленькое яблоко»





陶喆 — 今天沒回家

Дэвид Тао — «Сегодня домой не вернусь»





陳昇 — 把悲傷留給自己

Бобби Чен — «Я оставил грусть себе»





隐藏乐队 — 在北京

Hide the Band — «В Пекине»