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Сериалы, книги и песни, которые помогут выучить китайский язык
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07.02.2021

Сериалы, книги и песни, которые помогут выучить китайский язык

Сериалы


我可能不會愛你 / «Всегда с тобой»


Тайваньский сериал In Time With You собрал несколько местных телевизионных наград и множество положительных отзывов.

Герои сериала говорят на официальном языке Тайваня гоюй, который практически на 100% совпадает с материковым путунхуа, поэтому сериал будет понятен всем, кто изучает китайский язык.


新上海滩 / «Набережная Шанхая»


Криминальная драма о шанхайских гангстерах 30-х годов от известного сериального режиссера Гао Сиси.

Гангстерские разборки, большие деньги, запутанные любовные треугольники захватят внимание зрителей. Сериал идеально подходит для изучающих китайский язык.


网球王子/ «Принц Тенниса»


«Принц Тенниса» — экранизация популярного аниме с аналогичным названием. Сериал хорошо поставлен, радует живыми диалогами, а также яркими событиями в жизни героев.

Просмотр сериала дает возможность подтянуть китайский язык и запомнить парочку подбадривающих слов: «Молодец!», «Вперед!» «Круто!».


爱我，如果你敢 / «Люби меня, если осмелишься»


Сюжет повествует о криминальном психологе Бо Цзиньяне и его помощнице Цзянь Яо. В сериале романтическая линия хорошо сочетается с напряженными расследованиями. Изучающим китайский язык и любителям подобных жанров сериал придется по душе.

Книги


想吃披萨 / «Джузеппе»


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Одна из самых легких для прочтения книг из серии Терри Уолтза. Текст доступен в упрощенной версии и идеально подходит для тех, кто только начал путь в изучении китайского языка.


中国微风 / Chinese Breeze


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Лучшая книга из адаптированной литературы. Тексты тут разделены на несколько уровней, поэтому подойдут и для начинающих изучать язык, и для более продвинутых.


天空与星星明亮 / The Sky is Bright with Stars


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Этот сборник можно по праву назвать одним из самых уникальных, ведь в нем есть не только проза, но и стихи.

Настоящая находка для тех, кто уже выучил 500 иероглифов.

Песни


邓丽君 — 月亮代表我的心

Тереза Тенг — «Луна представляет мое сердце»


筷子兄弟 — 小苹果

Chopstick Brothers — «Маленькое яблоко»


陶喆 — 今天沒回家

Дэвид Тао — «Сегодня домой не вернусь»


陳昇 — 把悲傷留給自己

Бобби Чен — «Я оставил грусть себе»


隐藏乐队 — 在北京

Hide the Band — «В Пекине»

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#образование #путешествия #китай #саморазвитие
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