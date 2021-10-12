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Что смотреть и читать, если вы изучаете французский язык: книги, сериалы и песни
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Сегодня в 16:00

Что смотреть и читать, если вы изучаете французский язык: книги, сериалы и песни

Изучение французского языка — непростое дело, поэтому мы собрали лучшие книги, фильмы и песни, которые помогут вам сохранить интерес к этому.

Сериалы

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Extra


Комедийный сериал, снятый по специально разработанной программе, содержащий в себе всю основную лексику и грамматику французского языка. Сюжет строится вокруг четырех ребят, в возрасте от 19 до 22 лет. Они переживают разные жизненные ситуации и строят отношения в духе классических ситкомов.

Fais pas ci fais pas ça


История о двух семьях с детьми. Первая пара концентрируется на общении со своими детьми без жестких указаний. Вторая семья приветствует старые методы в общении с детьми. Юмористический сериал с довольно простым языком, который отлично подойдет для начинающих.

Lupin


Сенегальский иммигрант Ассан Диоп планирует похитить выставленное на аукцион в Лувре колье Марии-Антуанетты. Еще подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и теперь будет действовать в лучших традициях своего книжного кумира.

Начинать просмотр можно уже с А1, но для полного понимания потребуется уровень А2+.

Plan Coeur


Легкая комедия о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. По сюжету главной героине Эльзе никак не везет в любви, и она не может забыть своего бывшего парня. Подруги решают ей помочь и нанимают эскорт-парня, который становится для девушки просто идеальным мужчиной.

Язык в сериале не сложный, его можно назвать повседневным — это то, что нужно тем, кто только начинает изучение.

Le Bureau des Légendes


Французский телесериал в жанре шпионского триллера. Сюжет основан на реальных отчетах бывших агентов. На протяжении нескольких сезонов герои пытаются вернуться к «нормальной» жизни.
В целом, в сериале не сложный язык, но могут встречаться специальные термины, перевод которых придется поискать в словаре.


Книги

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Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry


Трогательная история Маленького принца, который посещает разные планеты и заглядывает, в том числе и на Землю. Книга, прочесть которую мы советуем на любом языке. Но приятнее всего это делать на языке оригинала. Сделать это можно, зная основы языка — текст не содержит сложных оборотов, а грамматика и словарный запас соответствуют начальному уровню. Некоторые фразы из книги давно стали легендарными — Tu es responsable pourtoujours de ce que tu as apprivoisé или «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Le petit Nicolas, René Goscinny


Пять книг-рассказов о приключениях мальчика Николя, его школьных и повседневных буднях. В несложном сюжете переплетаются истории разных персонажей — друзей Николя. Стиль изложения простой, из контекста можно понять значение незнакомых слов, даже не заглядывая в переводчик.

Arsene Lupin, gentleman-cambrioleur, Maurice Leblanc

Благородный грабитель стал героем 28 книг французского писателя Мориса Леблана. Приключения Люпена динамичны, они захватывают как стремительным развитием, так и сложными загадками и головоломками. Небольшие по объему рассказы отлично подходят для изучения языка, а сюжет не позволит заскучать.

Mademoiselle Fifi, Guy de Maupassant


Новелла, классика французской литературы Ги де Мопассана. Книгу стоит прочесть только ради того, чтобы прочувствовать всю красоту языка. Уровень владения языком здесь потребуется средний, но начинающие могут попробовать адаптированную версию.

35 kilos d’espoir, Anna Gavalda


Современная литература отлично подходит для чтения. Французская писательница Анна Гавальда рассказывает о жизни мальчика Грегуара, который никак не хочет учиться.

Книга написана легким языком, с употреблением повседневных выражений, которые понадобятся в общении. А еще это светлая история, о том, что достичь можно всего.

Песни


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Roméo & Juliette — Les Rois Du Monde

Трогательная песня, смысл которой знаком миллионам людей. Текст состоит из базовых слов и выражений, которые знакомы всем начинающим, так что слушать стоит для того, чтобы закрепить навыки аудирования.

Voyage voyage — Desireless


Классика, которая остается популярной и в наши дни. Одновременно успокаивающая и динамичная мелодия накладывается на простой текст, который легко разбирается, усваивается и запоминается.

A toi — Joe Dassin


Основные фразы в этой песне повторяются в каждом куплете, что позволяет хорошо натренировать память и запомнить гораздо больше слов.

Dernière danse — Indila


Песня французской певицы Индилы, изданная в качестве ее первого сингла в 2013 году. Эмоциональный текст, который сочетает в себе как повседневные слова, так и классические выражения. При этом у певицы хорошее и понятное произношение, так что понять текст не составляет труда.

J’ai cherché — Amir


С этой песней Амир Хаддад представлял Францию в 2016 году. Ритм исполнения довольно быстрый, поэтому не всегда могут быть понятны отдельные слова. Тем не менее, это отличная практика для проверки навыков аудирования.

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#образование #книги #музыка #сериалы #французский
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