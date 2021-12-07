Для тех, кто хочет выучить немецкий быстро и легко: интересные сериалы, книги и песни

Учить новый язык можно не только за учебниками. Мы собрали интересные варианты, что можно посмотреть, почитать и послушать для лучшего понимания немецкого.





Сериалы









Extra Deutsch

Британский сериал, созданный специально для изучения нового языка. Он вышел сразу на нескольких языках, в том числе и на немецком. Короткие эпизоды, снятые в формате ситкома, легки в понимании, при этом помогают освоить базовые слова и предложения. К тому же, к каждой серии прилагается транскрипт, который можно перечитать для закрепления услышанных фраз.

Mein Weg nach Deutschland

Сюжет рассказывает о Нивин, девушке, которая недавно приехала в Германию и старается устроить свою жизнь. Вместе с ней зрители узнают, как оплачивать проезд в автобусах, искать квартиру, устраиваться на работу, ходить в поликлинику или магазин. Сериал предназначен для тех, кто начал изучение языка совсем недавно. Необходимо знать самые базовые слова, а остальному вас научит Нивин и ее окружение.

Das Deutschlandlabor

Обучающий сериал, сюжет которого сосредоточен на типичных стереотипах о немцах. Нина и Дэвид расскажут, какие из них все-таки правдивы и попутно поделятся новыми словами, фразами и устойчивыми выражениями. Всего здесь 20 серий. К каждой можно найти транскрипт и даже упражнения для самопроверки. Еще одна приятная особенность — возможность прослушать серии в формате подкаста.

Stromberg

Комедийный сериал, адаптация британского «Офиса», который назван в честь Бернарда Штромберга — босса вымышленной страховой компании. Он часто попадает в смешные ситуации, из которых его спасает команда. Это ситком, с помощью которого можно выучить новые идиомы и повысить навык понимания речи на слух.

Dark

Сериал для тех, кто уже знает язык на среднем уровне. Сюжет рассказывает о четырех семьях, которые живут в городе Винден, построенном возле АЭС. Здесь будут путешествия во времени, порталы, тайны и отсылки в прошлое. В процессе просмотра сериала вы узнаете новые фразы и научные термины и познакомитесь с разными диалектами.





Книги









Книги автора Thomas Silvin

Серия произведений: David, Dresden, Anna, Berlin, Claudia, Mallorca, предназначена для тех, кто только начал изучение немецкого языка. Здесь простая лексика и грамматика, небольшие по объему тексты и обучающие диалоги. Книги написаны недавно, поэтому язык в них современный. Носители языка используют его в повседневной жизни.

Das Idealpaar, Leonhard Thoma

Сборник рассказов, каждый из которых повествует о жизненных ситуациях. Тексты написаны для уровня А1-А2, так что подойдут и для тех, кто только знакомится с немецким языком. К рассказам прилагаются аудиоверсии, поэтому можно не только прочитать, но и прослушать.

Die kleine Hexe, Otfried Preußler

Приключенческая сказочная повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера о доброй и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила, принятые в обществе ведьм. В книге простой язык, но при этом встречаются слова и выражения, которые могут быть не знакомы тем, кто только начал учить немецкий.

Ein ganz neues Leben, Jojo Moyes

Легкий роман из современной немецкой литературы. В центре сюжета Лу Кларк —девушка, которая снова учиться жить и любить. Вдохновляющая история, которая позволит вам понять, как мыслят и разговаривают немцы сегодня. В ней много оборотов и фраз, которые носители языка используют в повседневной жизни.

Drei Kameraden, Erich Maria Remarque

Ставшая классикой, книга Ремарка рассказывает о трех друзьях, которые содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой — автомеханик Робби, знакомится с девушкой Патрицией. Их отношения ложатся в основу сюжета. Книга подойдет для тех, кто уже овладел основами немецкого. Здесь могут встречаться сложные предложения и фразы, но в целом, язык «живой», его можно легко понять и перевести по контексту.





Песни









Je ne parle pas français. Namika

Певица Намика поет о заблудившейся девушке, к которой по-французски обращается незнакомый парень. Простая и романтическая песня позволит выучить полезные слова, запомнить которые, подпевая, легко.

Ist da jemand, Adel Tawil

Красивая песня Аделя Тавиля, немецкого певца, автора песен и продюсера. Достаточно легкий текст, слова которого можно понять без переводчика.

Musik sein, Wincent Weiss

Сингл молодого певца Винсента, ставший хитом в Германии. Лучше всего слушать тем, кто уже знаком с основами немецкого, так как лексика в песне может быть сложной для понимания.

Irgendwas, Ivonne Catterfeld

Ivonne Catterfeld — певица и актриса из Эрфурта, которая выпустила в 2017 году новый альбом после долгого перерыва. Irgendwas — одна из самых красивых ее песен.

Geister, Gloria

Солист группы Klaas Heufer-Umlauf еще и ведущий популярного немецкого канала. Одна из самых популярных песен группы, с которой он не раз выступал в прямом эфире, отлично подходит для изучения новых слов благодаря запоминающемуся ритму.