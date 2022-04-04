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8 сервисов, с помощью которых можно разговаривать с иностранцами и учить язык
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Сегодня в 15:45

8 сервисов, с помощью которых можно разговаривать с иностранцами и учить язык

Самое главное в изучении нового языка — практика. Собрали сервисы, благодаря которым вы сможете найти друга по переписке, потренировать произношение и узнать больше о том, как пользуются языком его носители.


Italki


talk

На сайте Italki можно найти несколько видов коммуникации с носителями иностранного языка. Это могут быть как индивидуальные уроки с преподавателем, так и простые чаты с единомышленниками. При регистрации нужно указать, какие именно навыки вы хотели бы улучшить, с кем общаться.


Speaky

Speaky — социальная сеть для лингвистов. После регистрации ресурс предлагает список возможных собеседников, которые сейчас онлайн: вы можете написать человеку, который вас заинтересовал, добавить его в друзья и продолжить общение в видеочате.


HelloTalk

Общение здесь по большей части проходит в текстовом формате, но есть дополнительная функция записи голосового сообщения. В процессе общения собеседники могут корректировать друг друга и переводить непонятые слова прямо в приложении.


Polyglotclub

english study

Сообщество любителей лингвистики, в котором состоит почти миллион человек по всему миру. Указав страну и город, вы можете просмотреть время и место проведения ближайшей встречи полиглотов и получите возможность пообщаться сразу на нескольких иностранных языках.


Hi Native


На сайте Hi Native можно оставлять тексты, предложения, диалоги, написанные вами для проверки носителями языка. В свою очередь, вы также можете проверять работы тех, кто учит ваш язык.


Interpals


Interpals — один из самых старых сайтов для переписки людей со всего мира. Здесь можно учить почти все языки мира, от английского до корсиканского.


My language exchange

онлайн платформы

Ресурсом My language exchange пользуются больше трех миллионов людей из 175 стран, которые учат 164 языка. Здесь вы точно подберете себе подходящего собеседника.


Busuu


Сервис busuu позволяет студентам обмениваться советами по произношению и грамматике. Достаточно просто отправить упражнение на проверку. Можно получить комментарий по тексту от собеседника и взамен отправить свой.

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