8 сервисов, с помощью которых можно разговаривать с иностранцами и учить язык

Самое главное в изучении нового языка — практика. Собрали сервисы, благодаря которым вы сможете найти друга по переписке, потренировать произношение и узнать больше о том, как пользуются языком его носители.









На сайте Italki можно найти несколько видов коммуникации с носителями иностранного языка. Это могут быть как индивидуальные уроки с преподавателем, так и простые чаты с единомышленниками. При регистрации нужно указать, какие именно навыки вы хотели бы улучшить, с кем общаться.





Speaky — социальная сеть для лингвистов. После регистрации ресурс предлагает список возможных собеседников, которые сейчас онлайн: вы можете написать человеку, который вас заинтересовал, добавить его в друзья и продолжить общение в видеочате.





Общение здесь по большей части проходит в текстовом формате, но есть дополнительная функция записи голосового сообщения. В процессе общения собеседники могут корректировать друг друга и переводить непонятые слова прямо в приложении.









Сообщество любителей лингвистики, в котором состоит почти миллион человек по всему миру. Указав страну и город, вы можете просмотреть время и место проведения ближайшей встречи полиглотов и получите возможность пообщаться сразу на нескольких иностранных языках.





На сайте Hi Native можно оставлять тексты, предложения, диалоги, написанные вами для проверки носителями языка. В свою очередь, вы также можете проверять работы тех, кто учит ваш язык.





Interpals — один из самых старых сайтов для переписки людей со всего мира. Здесь можно учить почти все языки мира, от английского до корсиканского.











Ресурсом My language exchange пользуются больше трех миллионов людей из 175 стран, которые учат 164 языка. Здесь вы точно подберете себе подходящего собеседника.





Сервис busuu позволяет студентам обмениваться советами по произношению и грамматике. Достаточно просто отправить упражнение на проверку. Можно получить комментарий по тексту от собеседника и взамен отправить свой.