Что смотреть, читать и слушать, чтобы выучить японский язык: 15 интересных ресурсов

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«Ведьмина служба доставки» / 魔女の宅急便





Одно из самых добрых произведений классика Хаяо Миядзаки. Изначально аниме предназначалось для детей и подростков, а значит и слова с фразами там не такие сложные. То, что нужно для обучения, не говоря о том, что это просто красиво.

«Расследование Атами» / 熱海の捜査官





История начинается с исчезновения школьного автобуса и четырех старшеклассниц. Три года спустя это дело все еще остается нераскрытым, но когда появляется одна из девушек, все начинается снова.

«Унесенные призраками» / 千と千尋の神隠し





Десятилетняя девочка по имени Тихиро переезжает в новый дом. Но выходит так, что она попадает в другой мир, населенный призраками и монстрами. Ей приходится идти на работу в бани ведьмы Юбаба, чтобы найти способ освободить себя и своих родителей.

«Королевская битва» / バトル・ロワイアル





Один из самых известных японских фильмов, который оказал огромное влияние на мировую культуру. В основе сюжета — группа школьников, которые оказываются на острове и должны выиграть, чтобы выжить. Да, «Игра в кальмара» берет корни из этого проекта.

«Странная семейка» / 11 Nin mo Iru!





Комедийный сериал, рассказывающий о не самой дружной семье, в которой неожиданно для всех появляется «загадочный» 11 родственник.

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Сборник сказок / セカイノムカシバナシ





Книга, в которой собраны детские истории со всего мира. Предназначена для школьников младших классов. Иероглифы достаточно простые, понять о чем идет речь, легко. Отлично подходит для тех, кто только начал изучение.

Газета «Асахи» / 朝日 学生 新聞





«Асахи» — одна из старейших и крупнейших японских газет. Издательство выпускает статьи и для учеников младшей и средней школы. Здесь можно узнать больше о культуре и новостях Японии и потренироваться в прочтении иероглифов.

Сборник рассказов Акутагавы Рюноске / 羅生門 他





Произведения мастера коротких рассказов и одного из классиков японской литературы. Объем каждого небольшой, поэтому читать не сложно, хотя иногда встречаются выражения, которые будут понятны тем, кто уже знает все основы языка.

«Норвежский лес» / ノルウェイの森





Главный герой и рассказчик произведения Харуки Мураками — Тоору Ватанабэ, который вспоминает свои былые дни в качестве студента одного из токийских колледжей.

«Чужое лицо» / 他人の顔





Драматическое произведение Кобо Абэ, наполненное философскими смыслами и отсылками к трудам древних мыслителей. Для чтения потребуется внушительный словарный запас, поэтому рекомендуется овладеть основами языка перед тем, как приступить к книге.

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Ue o Muite Arukou/上を向いて歩こう — Kyu Sakamoto





Subete no Hito no Kokoro ni Hana wo/野田淳子 すべての人の心に花を — Shoukichi Kina & Champloose





三原色 — Yoasobi





Kirari/きらり — Fujii Kaze





Hana Subete no Hito no Kokoro ni Hana O/花 〜すべての人の心に花を — Rimi Natsukawa