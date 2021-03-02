Бизнесмены и лидеры из Центральной Азии о своих родителях и воспитании

Олжас Худайбергенов, 38 лет, город — Нур-Султан, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan, facebook







Благодаря отцу с детства я вынес один урок. Он учил меня играть в шахматы и первые годы давал мне фору — убирал крупные фигуры: короля, ферзя, ладью и ждал, пока в такой комбинации я не выиграю его. Когда я начинал выигрывать, он добавлял по одной фигуре. Мой отец был чемпионом города по шахматам, и, будучи в 7 классе, я впервые выиграл его со всеми фигурами на доске. Другие взрослые в подобных ситуациях обижались или злились, я думал, что отец отреагирует так же. Но он, наоборот, пожал мне руку и похвалил. Это стало для меня примером — когда я объективно проигрываю, я всегда признаю это.

Благодаря маме я приобрел другой принцип. Если мама узнавала, что случился какой-то конфликт, она всегда советовала относиться милосердно — простить. Поэтому мой принцип в решении вопросов исходить из справедливости и милосердия у меня от мамы.

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Фарход Махмудов, 40 лет, город — Ташкент, генеральный директор OOO BRIO GROUP, oson.uz





В нашей семье много врачей и инженеров, но не было финансистов. И когда я выбрал сферу финансов, многие говорили мне: «Нужно было выбрать медицинское или инженерное направление, тебе было бы легче стать хорошим специалистом». Но меня вдохновляло то, что в меня верили родители.

Помню, в 1995-1996 году в Узбекистане начали открываться первые курсы по ЭВМ. Занятия проходили далеко от дома, плюс нужно было ходить туда вечером. Но когда я попросил разрешения, родители отпустили меня и доверились мне. Это было важно, потому что я начал строить свою финтех-компанию уже с того момента.

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Арман Сулейменов, 33 года, город — Алматы, предприниматель, @armansu





У меня очень демократичные родители. Например, в детстве я мог играть во дворе столько, сколько хотел. Даже до трех часов ночи, меня никогда не звали домой. Мне не говорили, что делать, не проверяли мои уроки. Ходить в школу было моей работой, и что там происходит — было моим личным делом. Я имел свободу быть самим собой. Это большое преимущество.

Меня рано научили читать. Это тоже дало мне больше самостоятельности.

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Талгат Кожахметов, 56 лет, город — Алматы, предприниматель, инвестор, facebook





В первую очередь, на меня повлияли родители. Все мои братья и сестры получили высшее образование, занимаются полезными обществу делами, у всех хорошие семьи, хорошее воспитание, и это, я считаю, на 90 процентов заслуга наших родителей. Они постарались дать нам самое главное, что родители могут и должны дать своим детям — воспитание, образование и здоровье.

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Дархан Оте, город — Нур-Султан, президент Международного общественного фонда «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ»





Люди, которые в первую очередь помогают нам в жизни — это родители, старшие родственники. Мы растем, опираясь на воспитание родителей и пример старших.

Будучи молодым учителем, я думал, что человека на 80 процентов формирует школа. С годами понял, что большая часть личности ребенка закладывается в детстве, в среде, в которой он растет, на примерах, которые он видит. Позже, когда ребенок идет в школу, учителя могут только отточить то, что уже есть.

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Аман Тентиев, 44 года, город — Бишкек, управляющий партнер группы компаний Namba





Знаковые фигуры в моей жизни — это, в первую очередь, мама и отчим. Мама всю жизнь работала в Академии наук, она биолог, большой трудоголик. В семье я старший ребенок, поэтому выполнял все обязанности старшего, включая уборку, глажку, стирку и другую работу по дому. Никогда не относился к этому как к труду, а как к обыденным вещам, части жизни. Даже занимаясь домашними делами, я всегда получал удовольствие — мы пели, общались, делали все очень легко и на позитиве.

Отец — выпускник МГУ, профессор, повлиял на правильное формирование моих жизненных принципов. Он всегда говорил, что нужно много учиться, много двигаться, что деньги и другие активы — не главное. Постоянное общение с ним и его друзьями-преподавателями повлияло на меня. Я рано стал увлекаться политикой, экономикой, устройством экономических структур в стране и в мире. В дальнейшем это помогло мне определиться с направлением, которым я хочу заниматься.

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Арман Кашкинбеков, 43 года, город — Нур-Султан, глава по устойчивому развитию ПРООН, член НСОД, почетный член Совета Ассоциаций АВЭК и «Болашак», facebook





99% из того, что есть в человеке, заложено родителями в детстве. Мои родители инженеры. В советское время папа прошел путь от рабочего до первого руководителя. Я рос и видел, что благодаря знаниям и труду можно добиться всего. Это отложилось во мне и дальше повело меня по жизни.

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Руслан Кыдырмышев, 37 лет, город — Бишкек, предприниматель, общественный деятель, @kydyrmyshev_ruslan





Нас в семье трое сыновей, и отец воспитывал нас в большой строгости. С детства, начиная с 5-6 класса, у меня была мечта. Я мечтал стать большим руководителем, бизнесменом, хотел, чтобы мной гордился отец. Думал об этом, когда шел в школу, каждый раз, когда закрывал глаза. И это чувство до сих пор во мне. Каждый раз, когда я достигаю какого-то успеха, получаю высокие государственные награды, про меня пишут, приглашают к президенту, мое первое желание — рассказать об этом отцу. Это одна из главных мотивирующих сил, которая была и есть в моей жизни до сих пор.

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Куаныш Ергалиев, город — Каскелен, ректор SDU





В первую очередь, на мое становление как человека повлияла мама. Она всегда поддерживала меня и поддерживает по сей день. То, что я уехал из деревни учиться в областную школу-интернат — это заслуга моей мамы.

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Болат Акчулаков, 49 лет, город — Атырау, генеральный директор Ассоциации KAZENERGY





Главные люди, которые повлияли на меня и сформировали мировоззрение — родители. Сейчас они в преклонном возрасте. Хочу сказать им спасибо за многое, в том числе за то, что, воспитывая нас, они не заставляли, а давали выбор и направляли.

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