Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7b3/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/7b3ad1316185dda39040f7d802cef8a5.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
90-prilozheniy-i-servisov-kotorye-pomogut-v-rabote-zhurnalista-marketologa-hr-i-drugih-specialistov
90 приложений и сервисов, которые помогут в работе журналиста, маркетолога, HR и других специалистов
359
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Вчера в 17:45

90 приложений и сервисов, которые помогут в работе журналиста, маркетолога, HR и других специалистов

Сегодня каждый профессионал понимает ценность времени и необходимость автоматизации рутинных процессов. Поэтому делимся большим списком платформ, которые помогут вам в работе.


15 сервисов и платформ, которые будут полезны маркетологу

campaign-creators-RSc6D7bO0fA-unsplash.jpg

Google Trends — сервис, который предоставляет информацию о самых популярных запросах в поисковике. Есть возможность просмотреть динамику поиска темы на протяжении нескольких лет, изменить страну и настроить тематику по категориям.

Сервис Similar Web предоставляет услуги веб-аналитики, анализа данных и бизнес-аналитики для сайтов. Используя его, вы сможете узнать уровень популярности веб-ресурса, рейтинги трафиков и интересы аудитории.

SocialEngage — проект, который дает возможность проанализировать аудиторию. Метрик много: от информации о поле и возрасте до отслеживания хобби и интересов. Отличный инструмент для персонализации работы с клиентом.

Еще 12 сервисов по ссылке.

13 полезных программ, платформ и сервисов, которые помогут в работе переводчика

pexels-olya-kobruseva-5408919.jpg

«Google Переводчик» — сервис, предназначенный для автоматического перевода части текста или веб-страницы на другой язык. Инструмент помогает понять общий смысл содержания текста на иностранном языке.

«Яндекс Переводчик» — алгоритм машинного перевода, который строит соответствия на основе анализа миллионов переведенных текстов. Отличный сервис для того, чтобы перевести текст в общих чертах, а затем доработать его.

Trados — система автоматизированного перевода, которая позволяет сохранять слова и предложения, которые уже были переведены ранее в единую базу. Хорошо подходит для технического перевода.

Еще 10 сервисов по ссылке.

13 приложений и сервисов, которые облегчат жизнь предпринимателям и руководителям

pexels-karolina-grabowska-4977446.jpg

TINYpulse — сервис, который поможет собрать отзывы и обратную связь от команды по любому вопросу. Можно составить опрос, который сотрудники пройдут анонимно и выскажут свои пожелания. Это поможет построить лучшую коммуникацию и обстановку в проекте.

«Битрикс24» — сервис позволяет управлять бизнесом в режиме «одного окна». Он включает в себя CRM-систему, чаты, конструктор сайтов, сквозную аналитику, приложение для учета рабочего времени и другие функции, которые помогут держать под контролем все процессы.

QuickBooks — приложение, которое помогает вести бухгалтерский отчет, определять источники доходов и расходов, записывать цифры, проверять платежи и отправлять отчеты клиентам.

Еще 10 сервисов по ссылке.

15 полезных сервисов для журналистов

pexels-vlada-karpovich-4050302.jpg

«Главред» — сервис для улучшения текста. Помогает находить в тексте стоп-слова: лишние выражения, рекламные штампы, признаки плохого синтаксиса, канцелярские фразы и сохранить информационный стиль.

«Грамота» — информационный портал для тех, кто пишет на русском языке. Здесь большая база орфографических и грамматических правил. Сервис также позволяет проверить правописание и ударение, найти синонимы и антонимы.

Popsters — сервис для аналитики контента и интересов аудитории в социальных сетях. С его помощью можно узнать количество посещений страницы, просмотров, упоминаний и комментариев. Отличный инструмент для анализа эффективности аккаунта.

Еще 12 сервисов по ссылке.

10 программ и сервисов, которые помогут анализировать финансовые показатели и составлять отчеты

pexels-olia-danilevich-8145242.jpg

Dynamics 365 Finance — сервис от Microsoft, который поможет оценить состояние финансов компании и усовершенствовать систему управления. Позволяет повысить гибкость отчетности за счет аналитики, построенной на основе искусственного интеллекта.

Microsoft Power BI — еще один сервис от Microsoft, который пригодится финансистам. Он объединяет несколько функций: интерфейс с таблицами, систему визуализации данных, их выгрузку, систематизацию или удаление. Здесь можно анализировать информацию из разных источников — это помогает сравнить необходимые показатели.

Qlik — платформа для аналитики данных бизнеса. Здесь можно собрать все необходимые данные о финансовой части, проследить изменения, построить наглядные графики и таблицы для предоставления результатов исследования.

Еще 7 сервисов по ссылке.

12 программ, сервисов и платформ, которые помогут в работе проект-менеджера

pexels-george-milton-7034386.jpg

Wrike — корпоративный онлайн-сервис для управления проектами и совместной работы. Позволяет планировать, расставлять приоритеты задач, отслеживать график их выполнения и взаимодействовать с командой. Платформа предлагает бесплатную базовую версию для индивидуального использования и групп до пяти пользователей.

Asana — мобильное и веб-приложение для управления проектами в командах. Представляет собой планировщик задач для бизнеса и сотрудников. Подходит для ведения маркетинговых и креативных кампаний за счет статистики. Хорошая визуализация и понятный дизайн.

GanttPRO — позволяет в онлайн-формате построить диаграмму Ганта — удобную таблицу для отслеживания графика работ по проекту. Кроме того здесь можно визуализировать процессы, создавать задачи и назначать их участникам, выставлять дедлайны и процент завершения работы в целом.

Еще 9 сервисов по ссылке.

Полезные сервисы для HR-специалиста

pexels-vlada-karpovich-8367785.jpg

Amazing Hiring — платформа для поиска кандидатов для IT-компаний. Регистрация позволяет получить доступ к базе из 600 миллионов профилей специалистов и оптимизировать процесс отбора с помощью технологий искусственного интеллекта.

Hunt Flow — система автоматизации рекрутмента. Позволяет публиковать вакансии на всех популярных площадках одновременно и собирать отклики в одном окне. Самостоятельно распознает резюме-дубликаты, поддерживает интеграцию со всеми мессенджерами и почтовыми сервисами.

Gamification Lab — повышает заинтересованность и мотивацию сотрудников через геймификацию обучения. За успехи в работе можно начислять баллы, устраивать соревнования и конкурсы.

Еще больше сервисов по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #приложение #технологии #автоматизация #карьера
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Samsung получила премии CES 2021 Innovation Awards за яркие решения в сегменте Smart TV
1892
КАК ВЫЖИТЬ В ЗАСНЕЖЕННОМ АЛМАТЫ: 13 ОНЛАЙН-МАГАЗИНОВ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
6283
Made in Kazakhstan: Амирхан Омаров о том, как казахстанский бизнес работает в Дубае
1109
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.