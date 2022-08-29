90 приложений и сервисов, которые помогут в работе журналиста, маркетолога, HR и других специалистов

Сегодня каждый профессионал понимает ценность времени и необходимость автоматизации рутинных процессов. Поэтому делимся большим списком платформ, которые помогут вам в работе.





15 сервисов и платформ, которые будут полезны маркетологу





Google Trends — сервис, который предоставляет информацию о самых популярных запросах в поисковике. Есть возможность просмотреть динамику поиска темы на протяжении нескольких лет, изменить страну и настроить тематику по категориям.

Сервис Similar Web предоставляет услуги веб-аналитики, анализа данных и бизнес-аналитики для сайтов. Используя его, вы сможете узнать уровень популярности веб-ресурса, рейтинги трафиков и интересы аудитории.

SocialEngage — проект, который дает возможность проанализировать аудиторию. Метрик много: от информации о поле и возрасте до отслеживания хобби и интересов. Отличный инструмент для персонализации работы с клиентом.

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13 полезных программ, платформ и сервисов, которые помогут в работе переводчика





«Google Переводчик» — сервис, предназначенный для автоматического перевода части текста или веб-страницы на другой язык. Инструмент помогает понять общий смысл содержания текста на иностранном языке.

«Яндекс Переводчик» — алгоритм машинного перевода, который строит соответствия на основе анализа миллионов переведенных текстов. Отличный сервис для того, чтобы перевести текст в общих чертах, а затем доработать его.

Trados — система автоматизированного перевода, которая позволяет сохранять слова и предложения, которые уже были переведены ранее в единую базу. Хорошо подходит для технического перевода.

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13 приложений и сервисов, которые облегчат жизнь предпринимателям и руководителям





TINYpulse — сервис, который поможет собрать отзывы и обратную связь от команды по любому вопросу. Можно составить опрос, который сотрудники пройдут анонимно и выскажут свои пожелания. Это поможет построить лучшую коммуникацию и обстановку в проекте.

«Битрикс24» — сервис позволяет управлять бизнесом в режиме «одного окна». Он включает в себя CRM-систему, чаты, конструктор сайтов, сквозную аналитику, приложение для учета рабочего времени и другие функции, которые помогут держать под контролем все процессы.

QuickBooks — приложение, которое помогает вести бухгалтерский отчет, определять источники доходов и расходов, записывать цифры, проверять платежи и отправлять отчеты клиентам.

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15 полезных сервисов для журналистов





«Главред» — сервис для улучшения текста. Помогает находить в тексте стоп-слова: лишние выражения, рекламные штампы, признаки плохого синтаксиса, канцелярские фразы и сохранить информационный стиль.

«Грамота» — информационный портал для тех, кто пишет на русском языке. Здесь большая база орфографических и грамматических правил. Сервис также позволяет проверить правописание и ударение, найти синонимы и антонимы.

Popsters — сервис для аналитики контента и интересов аудитории в социальных сетях. С его помощью можно узнать количество посещений страницы, просмотров, упоминаний и комментариев. Отличный инструмент для анализа эффективности аккаунта.

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10 программ и сервисов, которые помогут анализировать финансовые показатели и составлять отчеты





Dynamics 365 Finance — сервис от Microsoft, который поможет оценить состояние финансов компании и усовершенствовать систему управления. Позволяет повысить гибкость отчетности за счет аналитики, построенной на основе искусственного интеллекта.

Microsoft Power BI — еще один сервис от Microsoft, который пригодится финансистам. Он объединяет несколько функций: интерфейс с таблицами, систему визуализации данных, их выгрузку, систематизацию или удаление. Здесь можно анализировать информацию из разных источников — это помогает сравнить необходимые показатели.

Qlik — платформа для аналитики данных бизнеса. Здесь можно собрать все необходимые данные о финансовой части, проследить изменения, построить наглядные графики и таблицы для предоставления результатов исследования.

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12 программ, сервисов и платформ, которые помогут в работе проект-менеджера





Wrike — корпоративный онлайн-сервис для управления проектами и совместной работы. Позволяет планировать, расставлять приоритеты задач, отслеживать график их выполнения и взаимодействовать с командой. Платформа предлагает бесплатную базовую версию для индивидуального использования и групп до пяти пользователей.

Asana — мобильное и веб-приложение для управления проектами в командах. Представляет собой планировщик задач для бизнеса и сотрудников. Подходит для ведения маркетинговых и креативных кампаний за счет статистики. Хорошая визуализация и понятный дизайн.

GanttPRO — позволяет в онлайн-формате построить диаграмму Ганта — удобную таблицу для отслеживания графика работ по проекту. Кроме того здесь можно визуализировать процессы, создавать задачи и назначать их участникам, выставлять дедлайны и процент завершения работы в целом.

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Полезные сервисы для HR-специалиста









Amazing Hiring — платформа для поиска кандидатов для IT-компаний. Регистрация позволяет получить доступ к базе из 600 миллионов профилей специалистов и оптимизировать процесс отбора с помощью технологий искусственного интеллекта.

Hunt Flow — система автоматизации рекрутмента. Позволяет публиковать вакансии на всех популярных площадках одновременно и собирать отклики в одном окне. Самостоятельно распознает резюме-дубликаты, поддерживает интеграцию со всеми мессенджерами и почтовыми сервисами.

Gamification Lab — повышает заинтересованность и мотивацию сотрудников через геймификацию обучения. За успехи в работе можно начислять баллы, устраивать соревнования и конкурсы.

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